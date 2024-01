Nhầm lẫn về World Cup khi bầu FIFA The Best 2023

Theo HLV tuyển Bồ Đào Nha Roberto Martinez, ông và nhiều người khác mắc sai lầm khi bỏ phiếu bầu FIFA The Best 2023 - giải gây tranh cãi khi được trao cho Lionel Messi thay vì Erling Haaland.

Martinez giải thích việc bầu cho tiền vệ Marcelo Brozovic đoạt The Best 2023 vì không biết liệu thành tích tại World Cup 2022 có được tính hay không. Brozovic trải qua mùa 2022-2023 thành công, khi cùng Croatia giành hạng ba World Cup và cùng Inter đoạt Cup Italy, Siêu Cup Italy, vào chung kết Champions League.

"Đó là một sai lầm", Martinez nói với báo Bồ Đào Nha A Bola khi được hỏi về việc bỏ phiếu cho Brozovic. "Với tôi, giải thưởng cá nhân trong bóng đá rất khó khăn. Tôi nghĩ cá nhân cầu thủ đại diện cho tập thể. Còn Brozovic và Bernardo Silva, cũng như những cầu thủ đã vào chung kết Champions League và giành được những danh hiệu quốc nội thì sao? Brozovic đại diện cho ý tưởng của cả đội, đại diện cho những gì Croatia đang làm. Nhưng tôi nhầm lẫn với khoảng thời gian bình chọn cho giải".

HLV Roberto Martinez (áo đỏ phải) phổ biến cho Ronaldo (ngoài cùng trái) và các cầu thủ Bồ Đào Nha trước trận bảng A vòng loại Euro 2024 gặp Slovakia. Ảnh: AFP

Martinez cho rằng những người khác cũng mắc sai lầm tương tự, chọn bỏ phiếu theo màn thể hiện của ứng cử viên ở World Cup 2022, được thể hiện qua việc Messi đoạt FIFA The Best, dù có năm 2023 thi đấu nhạt nhòa hơn Haaland. "Tôi nghĩ tôi không phải là người duy nhất mắc sai lầm đó", HLV tuyển Bồ Đào Nha nói. "Khi bạn nhìn thấy số phiếu bầu, tôi nghĩ nhiều người cũng quan tâm tới thành tích tại World Cup hơn".

Theo kết quả công bố trong lễ trao giải The Best tại London tối 15/1, Messi và Haaland có cùng tổng điểm 48. Nhưng, tiền đạo Argentina chiến thắng nhờ số phiếu nhiều hơn từ thủ quân các đội tuyển nam, theo quy định ở điều 12 luật bình chọn do FIFA đưa ra trước đó.

Việc Messi đoạt giải là kết quả bất ngờ, bởi giải FIFA The Best 2023 xét thành tích trong thời gian từ ngày 19/12/2022 đến 20/8/2023. Thành tích tại World Cup 2022 - giải đấu kết thúc vào ngày 18/12/2022 với chức vô địch thuộc về Argentina, nằm ngoài phạm vi bầu chọn.

Trong thời gian này, Messi chơi 37 trận, ghi 26 bàn và kiến tạo 12 lần cho PSG, Argentina và Inter Miami. Trong khi đó, Haaland tỏa sáng với 36 bàn trong 44 trận, góp công lớn giúp Man City giành cú ăn ba lịch sử với Champions League, Ngoại hạng Anh, Cup FA và sau đó tiếp tục giành Siêu Cup châu Âu. Tiền đạo Na Uy cũng tàn phá loạt kỷ lục và giành nhiều danh hiệu cá nhân, gồm Cầu thủ hay nhất, Cầu thủ trẻ xuất sắc Ngoại hạng Anh 2022-2023 do ban tổ chức giải đấu trao và Giày Vàng châu Âu, danh hiệu thuộc về cầu thủ lập công nhiều nhất tại các giải vô địch quốc gia.

Lionel Messi tập cùng Inter Miami trên sân tập Florida Blue ở Fort Lauderdale, Florida ngày 13/1/2024. Ảnh: AFP

Cựu thủ môn Real Madrid Iker Casillas mỉa mai FIFA The Best là "trò cười", còn huyền thoại bóng đá Đức Lothar Matthaus cho rằng Messi không xứng đáng đoạt giải năm nay. Huyền thoại bóng đá Đức nhấn mạnh những đóng góp của Haaland vào cú ăn ba lịch sử của Man City - gồm Ngoại hạng Anh, Champions League, Cup FA - làm lu mờ những thành tích của Messi.

Cristiano Ronaldo - cầu thủ ghi nhiều bàn nhất năm 2023 nhưng không có tên trong danh sách đề cử The Best - cho rằng giải thưởng ngày càng mất tín nhiệm. "Các con số mới là thực tế", tiền đạo Bồ Đào Nha nói.

Trong khi đó, HLV Argentina Lionel Scaloni cho rằng những tranh cãi xung quanh việc Messi có xứng đáng giành giải danh hiệu cầu thủ nam hay nhất năm 2023 của FIFA hay không là thừa thãi.

"Tôi nghĩ cuộc tranh luận vượt ra ngoài bóng đá, tôi không nghĩ có cuộc tranh luận giữa cầu thủ hay HLV về lý do tại sao Messi đoạt giải", Scaloni nói với báo Tây Ban Nha Marca. "Đó là chuyện của giới truyền thông. Nếu Haaland hay Kylian Mbappe nhận danh hiệu thì cũng ổn thôi. Tranh luận tại sao Messi lại giành được danh hiệu khi chính những cầu thủ, HLV bình chọn là điều kỳ lạ".

Hồng Duy