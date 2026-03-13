Nhắc thời hạn đổi giấy phép lái xe qua VNeTraffic

Ứng dụng VNeTraffic sẽ nhắc nhở trước 20 ngày thời điểm giấy phép lái xe hết hạn để người dùng chủ động đi đổi giấy tờ, tránh phải thi lại lý thuyết.

Ngày 13/3, Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết đã phát triển tính năng thông báo giấy phép lái xe sắp hết hạn trên ứng dụng VNeTraffic.

Các tài khoản định danh mức độ 2 có giấy phép lái xe hết hạn trước 30 ngày sẽ được ứng dụng thông báo bằng tin nhắn, đồng thời hướng dẫn làm thủ tục cấp đổi trên Cổng dịch vụ công hoặc tới công an phường, xã nơi cư trú.

Thông tin nhắc nhở sẽ xuất hiện trong mục thông báo. Các tin nhắn sẽ gửi tới tự động nhiều lần trong 30 ngày để người dân có thể kịp thời nắm bắt.

Đại diện Cục CSGT cho biết việc thông báo đã bắt đầu từ ngày 1/3, đến nay hệ thống VNeTraffic đã báo gần 180.000 tin hết hạn giấy phép lái xe cho người dân đã có tài khoản mức độ 2.

Việc Cục CSGT phát triển tính năng trên được nhiều người ủng hộ. Bởi theo quy định, tài xế để giấy phép lái xe quá hạn dù chỉ một ngày sẽ phải thi lại lý thuyết; quá hạn từ một năm trở lên thi lại cả lý thuyết và thực hành. Quy định siết chặt hơn so với trước (trước năm 2025 là quá 3 tháng mới thi lại) nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật.

Tuy nhiên, người có bằng lái xe quá thời hạn sử dụng dưới một tháng nhưng không thể thực hiện được thủ tục đổi bằng lái xe do ốm đau, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh thì không phải sát hạch lý thuyết để cấp bằng lái xe.

Ứng dụng của Cục CSGT nhắc thời hạn đổi giấy phép lái xe. Ảnh: Việt An

Hiện ứng dụng VNeTraffic có hơn 6 triệu tài khoản, trong đó 5,3 triệu tài khoản mức độ 2.

Ngoài tính năng trên, thông qua ứng dụng VNeTraffic, người dân có thể xuất trình giấy phép lái xe cho CSGT kiểm tra thay vì phải sử dụng bản vật lý; có thể làm thủ tục đăng ký xe. Khi có chứng nhận hải quan điện tử, chứng nhận thuế điện tử, hệ thống sẽ tự động xác thực thủ tục đăng ký xe, cho phép bấm biển số xe.

Việt An