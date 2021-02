Nhạc điện tử thể nghiệm trong phim 'Tenet'

Âm thanh điện tử góp phần tạo nên kịch tính cho phim "Tenet" - tranh giải “Nhạc nền xuất sắc” tại Quả Cầu Vàng 2021.

Toàn bộ phần nhạc nền do nhà soạn nhạc Ludwig Göransson viết và sản xuất. Các ca khúc được phối theo phong cách thể nghiệm (experimental music), chủ yếu sử dụng nhạc cụ điện tử để tạo không khí hồi hộp, gấp gáp cho phim. Phần nhạc nền sau đó được phát hành với mục đích thương mại dưới dạng album nhạc phim (soundtrack). Phiên bản đặc biệt của album gồm 20 bài, tổng thời lượng 96 phút. Trong đó ca khúc duy nhất có lời là The Plan do nam ca sĩ nhạc rap Travis Scott trình bày.

Tenet là bộ phim hành động, giật gân pha trộn yếu tố khoa học viễn tưởng của đạo diễn Christopher Nolan. Tác phẩm gây ấn tượng bởi ý tưởng độc đáo về dòng chảy thời gian. Chuyện phim đặt ở thì tương lai, một cơ quan mật đã tạo ra công nghệ mới khiến con người và vạn vật đi ngược chiều thời gian, mục đích khiến Thế chiến thứ ba nổ ra. Nhân vật chính không tên do John David Washington thủ vai, liên tục phải vật lộn giữa hiện tại và quá khứ để ngăn chặn âm mưu ấy, đồng thời đi tìm lời giải cho số phận của mình.

Trailer Tenet Trailer "Tenet". Video: Warner Bros.

Tenet là dự án đầu tiên Christopher Nolan không hợp tác cùng nhà soạn nhạc quen thuộc Hans Zimmer. Do đó, không khí nhạc phim cũng hoàn toàn khác biệt so với những tác phẩm trước. Để lột tả những ý tưởng táo bạo của Nolan, Ludwig Göransson hạn chế sử dụng dàn dây như cách Zimmer thường làm. Thay vào đó, anh chủ động đưa vào nhiều âm thanh điện tử khác nhau, đôi lúc nghe như nhạc ambient, đôi lúc lại thiên về post-industrial.

Bài nhạc đầu tiên, Rainy Night In Tallinn có độ dài tám phút, mô tả trọn vẹn không khí chủ đạo của nhạc phim. Bài này gây ấn tượng mạnh khi được sử dụng ở cảnh hành động đầu tiên, lúc biệt đội tấn công vào nhà hát Opera. Bắt đầu bằng tiếng nổ theo từng đợt chậm rãi, Göransson lần lượt chèn vào những tiếng synthesizer hối hả, tạo cảm giác ngột ngạt, bức bối. Xen lẫn là tiếng trống, tiếng kèn bị bóp méo, làm tăng lên sự hỗn loạn của đám đông trước trận đột kích bất ngờ.

Bài nhạc dài nhất trong Tenet là Posterity với thời lượng gần 13 phút, được dùng khi phim đi đến cao trào ở phần cuối. Tác phẩm mở đầu bằng piano, êm dịu và nhẹ nhàng như một bản ballad. Nhưng chỉ chưa đầy hai chục giây đầu, Göransson đã phá vỡ sự mềm mại đó bằng những âm thanh rung bần bật như sóng âm, chạy dọc hết bài.

Tương tự Posterity, các bản nhạc trong phim luôn được xây dựng theo một cấu trúc giống nhau: mở màn chậm rãi, sau đó "đứt gãy" đột ngột, không thể đoán trước. Điều này giống ý tưởng dòng thời gian gián đoạn khi liên tục bị các nhân vật xâm phạm trong phim. Ludwig Göransson luôn chọn một nền beat tối giản và phát triển thêm những lớp âm thanh khác nhau sau đó. Đặc biệt, anh dung hòa tốt giữa hai yếu tố hành động và giật gân của bộ phim. Các ca khúc dùng trong cảnh hành động không thiên về hiệu ứng cháy nổ ồn ào, mà rùng rợn đến đáng sợ.

Tiêu biểu là Freeport - dùng trong cảnh đấu tay đôi giữa nhân vật chính và kẻ lạ mặt trong phòng triển lãm tranh, và Trucks in Place - dùng trong cảnh cướp xe trên quốc lộ. Đây là những cảnh hành động hấp dẫn nhất phim. Các bài hát sử dụng tiếng beat bóp méo, trộn cùng tiếng synthesizer vang vọng ở xa, nghe không khác nhạc nền phim kinh dị. Hay Red Room Blue Room nghe vừa ma mị vừa buồn bã. Bản nhạc vang lên đúng lúc nữ nhân vật của Elizabeth Debicki bị băng nhóm của chồng bắt và giải đi.

'Freeport' - nhạc phim 'Tenet' Bài "Freeport" - nhạc phim "Tenet" do Ludwig Göransson thực hiện. Video: Youtube Water Tower Music.

Bên cạnh các bản nhạc kịch tính, Tenet vẫn có những khoảnh khắc trầm lắng như bài Windmills, Betrayal hay The Protagonist. Göransson đã vẽ ra một không gian tĩnh lặng, cô độc, gợi nhớ đến nhạc nền của phim Interstellar - một tác phẩm khoa học viễn tưởng khác của Christopher Nolan.

Trong album nhạc phim, The Plan là ca khúc duy nhất có lời. Bài hát được đưa vào sau cùng theo ý đồ của đạo diễn, dùng khi kết phim, khép lại hành trình hai tiếng rưỡi đồng hồ của Tenet. Göransson đảm nhận phần sản xuất cùng Travis Scott và nữ nhạc sĩ WondaGurl. Bài hát được phối theo phong cách industrial với tiếng bass dày đặc, nhịp điệu ngày càng tăng nhanh. Lời bài hát cũng có phần khó hiểu như chính Tenet, nhưng thể hiện được tinh thần bộ phim: "Bạn không biết tôi đứng ở đâu/ Đúng vậy/... /Lần cuối tôi đã sống ngược lại".

Ludwig Göransson đầu tư nhiều tâm huyết vào nhạc nền phim. Bản thân anh tự nhận đây là sản phẩm "độc nhất vô nhị", khiến anh mất hơn một năm rưỡi thực hiện. Göransson là nhà soạn nhạc tài năng người Thụy Điển, từng có kinh nghiệm làm nhạc cho nhiều bộ phim nổi tiếng như Creed, Venom, series The Mandalorian... Đặc biệt, phần nhạc nền của phim Black Panther từng mang lại cho Göransson cú đúp tại giải Oscar và Grammy năm 2018. Hiện tại, anh chỉ còn thiếu một giải Tony là hoàn thiện đủ bộ EGOT.

Sơn Phước