Nhà xưởng, khu công nghiệp tan hoang sau bão Kalmaegi

Khu kinh tế Nhơn Hội (phường Quy Nhơn Đông) rộng 12.000 ha, với nhiều chức năng: khu phi thuế quan, khu công nghiệp, khu cảng biển và dịch vụ cảng biển, các khu du lịch, dịch vụ và khu đô thị mới. Đây là trung tâm và động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định cũ (nay là Gia Lai) và của khu vực miền Trung.
Bão Kalmaegi đổ bộ tối 6/11 khiến nhiều nhà xưởng trong khu công nghiệp bị tốc mái, sập tường, hư hỏng hàng hóa. Bình Định và Đăk Lăk là hai địa phương thiệt hại nặng nề nhất do bão.
Bức tường dài hàng chục mét của công ty ngã đổ. Nhiều cánh cửa, mái tôn của nhà xưởng này bị gió thổi bay ra ngoài khuôn viên.
Cách đó khoảng 200 m, nhà xưởng 3.800 m2 cho thuê của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Khu công nghiệp Quihub cũng hư hỏng nặng. 5 trong số 8 nhà xưởng của công ty xây dựng bị bão tàn phá, hư hỏng nặng.
Ông Võ Hoàng Nhân, Phó giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Khu công nghiệp Quihub, cho biết cuồng phong cuốn bay mái 5 nhà xưởng, quật gãy nhiều trụ sắt thép... ước tính thiệt hại trên 20 tỷ đồng.
Nhiều tấm năng lượng mặt trời của doanh nghiệp trong khu kinh tế Nhơn Hội hư hại.
Ngoài gây thiệt hại cho ngành công nghiệp, bão Kalmaegi gây ra tổn thất ở nhiều lĩnh vực khác. Hơn 200 nhà đổ sập, 24.751 nhà tốc mái, hư hỏng... thiệt hại trên 5.200 tỷ đồng.
Trần Hóa
