Nhà xã hội mới tại Thanh Hóa dự kiến gần 19 triệu đồng một m2

Gần 2.400 căn nhà xã hội tại phường Hàm Rồng dự kiến mở bán gần 19 triệu đồng một m2, tương đương một căn từ 643 triệu đồng.

Sở Xây dựng Thanh Hóa vừa công bố thông tin dự án nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị Bắc Cầu Hạc tại phường Hàm Rồng (trước là phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa). Chủ đầu tư là liên danh Viet incons – Vinaconex21.

Dự án cung cấp hơn 2.370 căn, diện tích từ 34 đến 77 m2. Giá bán bình quân dự kiến 18,8 triệu đồng một m2, tương đương 643 triệu đồng đến hơn 1,4 tỷ đồng một căn. Thời gian nhận đơn đăng ký dự kiến từ 25/12 đến 11/3/2026.

So với một số dự án nhà xã hội đang triển khai tại TP Thanh Hóa, đơn giá bán trên không cao hơn quá nhiều. Đơn cử, nhà ở xã hội thuộc dự án số 1 Khu đô thị trung tâm TP Thanh Hóa do Tập đoàn Vingroup đầu tư có giá bình quân 20,6 triệu đồng một m2. Hay khu nhà xã hội tại phường Quảng Thành của chủ đầu tư Hợp Lực có giá bán gần 19 triệu một m2.

Theo quy hoạch, khu nhà ở xã hội phường Hàm Rồng có tổng diện tích hơn 2,8 ha gồm hai khu A và B. Mỗi khu đất xây hai tòa chung cư 25 tầng.

Dự án còn được bố trí hơn 5.100 m2 cho các hạng mục như sân thể thao, đường dạo, bể bơi do chủ đầu tư kinh doanh, khai thác. Quy mô dân số khoảng 6.000-7.000 người.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 3.700 tỷ đồng, chưa gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thời gian hoàn thành dự kiến vào quý IV/2027.

Năm nay, Thủ tướng giao cả nước hoàn thành hơn 100.000 căn nhà xã hội, trong đó Thanh Hóa được giao chỉ tiêu hơn 5.200 căn. Tỉnh này có kế hoạch kêu gọi đầu tư 11 dự án nhà xã hội mới tại khu vực TP Thanh Hóa cũ với tổng diện tích đất gần 12 ha, cung cấp hơn 6.000 căn hộ.

Đình Trí