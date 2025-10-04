Gần 1.600 căn nhà xã hội của Vingroup sắp mở bán ở Thanh Hóa

Khu nhà xã hội của Vingroup ở Thanh Hóa chuẩn bị mở bán tiếp gần 1.600 căn với giá bình quân 20,6 triệu đồng một m2.

UBND phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa vừa công bố thông tin nhà ở xã hội thuộc dự án số 1 Khu đô thị trung tâm TP Thanh Hóa do Tập đoàn Vingroup đầu tư. Khu nhà xã hội nằm trên 6 ô đất ký hiệu NOXH-01 đến NOXH-06, thuộc quỹ đất 20% của khu đô thị.

Trong đó, hơn 850 căn tại hai lô NOXH-02 và NOXH-04 đã được chủ đầu tư thông báo nhận hồ sơ từ tháng 3 và 4.

4 lô còn lại với tổng 1.968 căn (gồm 1.577 căn để bán và 391 căn cho thuê) dự kiến nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê từ ngày 15/10 đến 31/12. Thời gian tiếp nhận chi tiết từng lô đất sẽ được chủ đầu tư báo cáo tại văn bản tiếp nhận hồ sơ.

Giá bán dự kiến 20,6 triệu đồng mỗi m2 (gồm VAT, chưa gồm phí bảo trì), tương đương căn hộ nhỏ nhất rộng 45 m2 sẽ có giá khoảng 927 triệu đồng. Căn lớn nhất (diện tích 71 m2) có giá 1,46 tỷ đồng.

Còn giá thuê dự kiến hơn 79.000 đồng một m2 mỗi tháng. Tương ứng với giá thuê thấp nhất từ 3,6 triệu đồng một tháng và cao nhất hơn 5,6 triệu một tháng.

Phối cảnh khu dự án nhà xã hội của Vingroup ở Thanh Hóa. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

So với một số dự án nhà xã hội đang triển khai tại TP Thanh Hóa, đơn giá bán trên không cao hơn quá nhiều. Đơn cử, dự án nhà xã hội tại phường Quảng Thành của chủ đầu tư Hợp Lực có giá bán gần 19 triệu một m2. Dự án tại phường Quảng Thắng của công ty Tân Thành 1 giá khoảng 16,6 triệu đồng một m2.

Đơn giá gần 21 triệu đồng một m2 cũng ngang ngửa hoặc cao hơn một số dự án nhà xã hội tại nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc. Tại Hải Phòng, gần 550 căn tại dự án nhà xã hội ở khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải giai đoạn 1 có giá tạm tính tối thiểu 20 triệu mỗi m2, tương đương căn nhỏ nhất gần 677 triệu đồng. Hay ở Bắc Ninh, hơn 400 căn nhà xã hội tại phường Nếnh đang mở bán từ 17,2 triệu đồng một m2, tương đương một căn từ 454 triệu đồng.

Vị trí khu dự án nhà xã hội của Vingroup ở Thanh Hóa. Đồ họa: Anh Tú

Tại hội nghị với Thủ tướng đầu năm, Tập đoàn Vingroup đăng ký thực hiện 500.000 căn nhà xã hội, tương đương một nửa chỉ tiêu của cả nước đến năm 2030. 4 dự án mà doanh nghiệp này đang xây dựng ở Thanh Hóa, Hải Phòng, Quảng Trị, Khánh Hòa có tổng quy mô hơn 10.000 căn. Tập đoàn cũng đang tiến hành các thủ tục pháp lý để sớm khởi công các dự án khác tại Hà Nội, Hưng Yên, Hà Tĩnh, TP HCM...

Năm nay, Thủ tướng giao cả nước hoàn thành hơn 100.000 căn nhà xã hội, trong đó Thanh Hóa được giao chỉ tiêu hơn 5.200 căn. Đến nay, tỉnh này có 977 căn đã hoàn thành và hơn 5.500 căn đang đầu tư xây dựng.

Ngọc Diễm