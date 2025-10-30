Nhà vườn bạc tỷ ở miền Tây xác xơ sau triều cường lịch sử

Đợt triều cường đầu tháng 9 âm lịch khiến mực nước sông Hậu qua Cần Thơ, Vĩnh Long dâng nhất hơn 2,3 m, vượt báo động 3 và cao hơn mốc lịch sử năm 2022. Nước tràn qua đê, bờ bao làm ngập sâu nhiều vườn cây trái.
Tại xã Phương Thịnh (Đồng Tháp), nhiều khu vực vẫn chìm trong nước. Anh Ngô Hoàng Phong cho biết, nước tràn bờ bao quá nhanh khiến vườn mít 1,4 ha với hơn nghìn cây của anh bị ngập hơn một mét chỉ sau hơn một giờ, không kịp ứng phó.
Tại xã Tân Hưng, đêm 24/10, vỡ đê khiến 4 ha dừa xen chanh và mít của bà Nguyễn Thị Lập (ấp Cả Nổ) bị ngập sâu. Chính quyền địa phương đã huy động dân quân hỗ trợ gia đình thu hoạch sớm để giảm thiệt hại.
Đợt lũ lớn năm nay ở vùng Đồng Tháp Mười (Tây Ninh) làm ngập hơn 100 ha cây ăn quả như mít, sầu riêng, dừa, nhiều diện tích mất trắng.
Tại xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long hàng trăm ha mít Thái, mít Indo ruột đỏ đang cho thu hoạch nhưng lá đã bắt chuyển sang màu vàng, đỏ, rụng đầy gốc. Hàng loạt cây suy kiệt do ngập úng lâu ngày, bắt đầu chết dần.
Những ngày qua, ông Nguyễn Văn Thanh, 59 tuổi, ở ấp Thành Trí (xã Tân Quới) túc trực tại vườn mít Thái và mít Indo ruột đỏ hơn 5.000 m2 để bơm nước, bón phân, phun thuốc dưỡng, chi phí hơn 50 triệu đồng, mong cây hồi phục.
Ông cho biết hơn 700 gốc mít, khoảng 5 năm tuổi, đang cho trái tốt, phần lớn đạt loại 1, nặng từ 9 kg trở lên. Mỗi tháng ông thu hoạch 4 lần, sản lượng 6-7 tấn, mang lại 180-250 triệu đồng với giá bán hiện nay 25.000-27.000 đồng/kg mít Thái và 65.000-67.000 đồng/kg mít Indo ruột đỏ.
Một số cây trong vườn ông Thanh đã rụng trụi lá, chết dần. Ông cho biết vườn mít của gia đình và nhiều hộ xung quanh thiệt hại nặng, ước khoảng 40-50% số cây chết do ngập nước liên tục suốt tuần, năng suất giảm mạnh.
“Nếu ngập mà không kịp bơm tháo, lá mít sẽ chuyển từ xanh sang vàng rồi đỏ, rụng sạch, cây chết dần. Trái dù già cũng sẽ chín héo, không thể bán được,” ông nói.
An Bình - Hoàng Nam