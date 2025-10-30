Nhà vườn bạc tỷ ở miền Tây xác xơ sau triều cường lịch sử

Đợt triều cường đầu tháng 9 âm lịch khiến mực nước sông Hậu qua Cần Thơ, Vĩnh Long dâng nhất hơn 2,3 m, vượt báo động 3 và cao hơn mốc lịch sử năm 2022. Nước tràn qua đê, bờ bao làm ngập sâu nhiều vườn cây trái.

Tại xã Phương Thịnh (Đồng Tháp), nhiều khu vực vẫn chìm trong nước. Anh Ngô Hoàng Phong cho biết, nước tràn bờ bao quá nhanh khiến vườn mít 1,4 ha với hơn nghìn cây của anh bị ngập hơn một mét chỉ sau hơn một giờ, không kịp ứng phó.