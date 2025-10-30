Nhà vườn bạc tỷ ở miền Tây xác xơ sau triều cường

Vườn mít 4,5 ha của ông Nguyễn Hồng Phúc, 48 tuổi, ở xã Vĩnh Châu (Tây Ninh) bị ngập sau hai lần vỡ đê, khiến 3.000 cây chết héo, thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng. Khu vực này nằm ở đầu nguồn sông Mekong, giáp biên giới Campuchia.
Ông Phúc phải huy động gần 20 nhân công cùng xe múc đắp lại bờ bao, bơm nước ra ngoài và cử người túc trực 24/24 để đề phòng đê vỡ lần nữa. Chi phí khắc phục đã lên đến hàng trăm triệu đồng.
Tại xã Tân Hưng, đêm 24/10, vỡ đê khiến 4 ha dừa xen chanh và mít của bà Nguyễn Thị Lập (ấp Cả Nổ) bị ngập sâu. Chính quyền địa phương đã huy động dân quân hỗ trợ gia đình thu hoạch sớm để giảm thiệt hại.
Đợt lũ lớn năm nay ở vùng Đồng Tháp Mười làm ngập hơn 100 ha cây ăn quả như mít, sầu riêng, dừa, nhiều diện tích mất trắng.
Hơn 100 cây sầu riêng của ông Nguyễn Văn Sang dù được gia cố bờ bao và bơm rút nước liên tục nhưng hàng chục cây vẫn héo rũ, chết dần.
Ông phải hái bỏ toàn bộ trái non để cứu cây. "Mỗi cây đang cho khoảng 120 trái, nặng trung bình 3 kg. Với giá 60.000 đồng/kg, mỗi cây chết hay phải bỏ trái là mất khoảng 20 triệu đồng", ông Sang nói.
Những ngày qua, ông Nguyễn Văn Thanh, 59 tuổi, ở xã Tân Quới, túc trực tại vườn mít Thái và mít Indo ruột đỏ hơn 5.000 m2 để bơm nước, bón phân, phun thuốc dưỡng, chi phí hơn 50 triệu đồng, mong cây hồi phục.
Ông cho biết hơn 700 gốc mít, khoảng 5 năm tuổi, đang cho trái tốt, phần lớn đạt loại 1, nặng từ 9 kg trở lên. Mỗi tháng ông thu hoạch 4 lần, sản lượng 6-7 tấn, mang lại 180-250 triệu đồng với giá bán hiện nay 25.000-27.000 đồng/kg mít Thái và 65.000-67.000 đồng/kg mít Indo ruột đỏ.
Một số cây trong vườn ông Thanh đã rụng trụi lá, chết dần. Ông cho biết vườn mít của gia đình và nhiều hộ xung quanh thiệt hại nặng, ước khoảng 40-50% số cây chết, năng suất giảm mạnh.
"Nếu ngập mà không kịp bơm tháo, lá mít sẽ chuyển từ xanh sang vàng rồi đỏ, rụng sạch, cây chết dần. Trái dù già cũng sẽ chín héo, không thể bán được", ông nói.
Sau khi nước rút, hàng trăm ha mít Thái, mít Indo ruột ở xã Tân đỏ đang cho thu hoạch nhưng lá đã bắt chuyển sang màu vàng, đỏ, rụng đầy gốc. Hàng loạt cây suy kiệt do ngập úng lâu ngày, bắt đầu chết dần.
Theo ông Nguyễn Văn Hậu, cán bộ nông nghiệp xã Tân Quới, địa phương có gần 70 ha trồng hai loại mít này, chiếm 90% diện tích nông nghiệp, mỗi ha thu về hơn một tỷ đồng mỗi năm.
"Đợt triều cường lịch sử khiến toàn bộ diện tích bị ngập, nhiều cây chết dần, thiệt hại rất lớn", ông nói. Sở Nông nghiệp Vĩnh Long cho biết đợt triều cường gây ngập hơn 2.500 ha vườn cây ăn trái và 252 ha lúa.
An Bình - Hoàng Nam