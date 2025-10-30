Nhà vườn bạc tỷ ở miền Tây xác xơ sau triều cường

Tại xã Tân Hưng, đêm 24/10, vỡ đê khiến 4 ha dừa xen chanh và mít của bà Nguyễn Thị Lập (ấp Cả Nổ) bị ngập sâu. Chính quyền địa phương đã huy động dân quân hỗ trợ gia đình thu hoạch sớm để giảm thiệt hại.

Đợt lũ lớn năm nay ở vùng Đồng Tháp Mười làm ngập hơn 100 ha cây ăn quả như mít, sầu riêng, dừa, nhiều diện tích mất trắng.