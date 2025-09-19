Nhà vô địch UFC thách đấu Crawford

Nhà vô địch hạng nhẹ UFC Ilia Topuria tuyên bố có thể thắng Terence Crawford dù thi đấu trong lồng bát giác hay võ đài quyền Anh.

Topuria hiện giữ đai vô địch hạng nhẹ UFC với thành tích toàn thắng 17 trận nhà nghề. Anh đang đi theo đúng con đường của huyền thoại Conor McGregor và trở thành biểu tượng mới của UFC.

Ilia Topuria ăn mừng sau khi thắng Charles Oliveira trong trận tranh đai vô địch hạng nhẹ ở UFC 317 tại T-Mobile Arena, Las Vegas, Mỹ ngày 28/6. Ảnh: AS

Đầu tháng 9, Topuria gây chú ý khi khẳng định có thể hạ gục Crawford cả trong lồng bát giác lẫn võ đài quyền Anh. "Tôi sẽ khiến hắn ta ngủ gục ngay ở cú đánh đầu tiên", võ sĩ Gruzia tuyên bố. Trước đó, anh từng đăng ảnh chụp chung cùng Crawford với lời thách thức: "Ai sẽ thắng nếu chúng tôi đối đầu?".

Nhưng Crawford tỏ ra dửng dưng. Trên chương trình The Ariel Helwani Show, võ sĩ quyền Anh người Mỹ nói: "Tôi chẳng bận tâm gì đến gã đó. Thật sự tôi chưa từng xem hắn ta đánh bao giờ. Tôi thậm chí không biết hắn ta là ai". Crawford nhớ lại lần gặp Topuria ngoài đời, chỉ trao đổi ngắn gọn, trước khi thấy võ sĩ này công khai thách thức trên mạng.

"Rõ ràng hắn ta muốn gây chú ý", Crawford nói tiếp. "Topuria sẽ sẵn sàng vào võ đài với tôi nếu nhận đủ tiền. Nhưng tôi chẳng hiểu hắn ta định làm gì. Và làm ơn, đừng bao giờ so sánh anh ta với Conor McGregor. Không cùng đẳng cấp đâu. Tôi xem rất nhiều trận MMA, tôi đã xem McGregor thi đấu nhiều lần, nhưng chưa hề thấy gã này đánh một trận nào".

Crawford thừa nhận rằng trong thể thao đối kháng, tiền thưởng là động lực lớn, nhưng anh không có ý định theo đuổi màn trận đánh này. "Hãy bảo hắn ta tiếp tục làm tốt sự nghiệp. Tôi chúc mọi điều may mắn", tay đấm Mỹ chốt lại.

Đáp lại, Topuria đăng trên mạng xã hội X rằng anh sẽ đại diện cho cả cộng đồng MMA và sớm khiến Crawford "mất cằm".

Tại buổi họp báo WOW 22 mới đây, võ sĩ có biệt danh "El Matador" tiếp tục thách thức Crawford. Anh tuyên bố: "Có nhiều võ sĩ quyền Anh nói về chúng tôi, chỉ trích chúng tôi, nhưng mấy ai dám thử bước vào lồng MMA? Tôi thì khác, không chờ đến cuối sự nghiệp mới thử sức ở quyền Anh. Khi nào Crawford muốn kiểm chứng kỹ năng, tôi luôn sẵn sàng".

Terence Crawford (trái) tung đòn trúng mặt Canelo Alvarez trong trận thống nhất các đai hạng siêu trung trên sân Allegiant, Las Vegas, Mỹ ngày 13/9/2025. Ảnh: AP

Tranh cãi này vốn bắt nguồn từ phát biểu trước đó của Crawford, rằng Topuria có kỹ năng tốt nhưng Cody Garbrandt (Mỹ) mới là võ sĩ UFC có kỹ năng quyền Anh hay nhất. Phát ngôn đó châm ngòi cho chuỗi phản ứng gay gắt của Topuria.

Vấn đề lớn nhất cản trở Topuria thi đấu quyền Anh với Crawford là sự đồng thuận của UFC. Trong lịch sử, UFC chỉ cho phép một võ sĩ còn hợp đồng với họ thi đấu quyền Anh, là Conor McGregor trong trận gặp Floyd Mayweather năm 2017. Đây là sự kiện thể thao có doanh thu cao bậc nhất lịch sử với hơn 600 triệu USD. Trận đánh cũng lập kỷ lục pay-per-view (truyền hình trả tiền, xem chương trình nào trả tiền chương trình đó), với hơn 4,3 triệu lượt mua tại Mỹ, lượt mua lớn thứ hai mọi thời đại.

Hiện Topuria vẫn trong quá trình đàm phán để bảo vệ đai hạng nhẹ UFC, trong khi Crawford củng cố vị thế sau trận thắng lịch sử trước Canelo Alvarez.

Hồng Duy tổng hợp