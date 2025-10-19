Nhà vô địch Olympic bỏ qua 3 dấu hiệu cảnh báo ung thư vì tưởng bệnh vặt

MỹTừng 7 lần giành huy chương Olympic và luôn tự tin thấu hiểu cơ thể, Shannon Miller vẫn không ngờ mình đã bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo của bệnh ung thư buồng trứng.

Tại Olympic mùa hè năm 1996 diễn ra ở Atlanta, Shannon Miller trở thành vận động viên thể dục được tôn vinh nhất trong lịch sử nước Mỹ với hai huy chương vàng giành được, bổ sung vào bộ sưu tập 5 huy chương đã thắng từ Olympic 1992. Khi còn ở đỉnh cao sự nghiệp, Miller luôn nắm rõ cơ thể mình có thể làm được gì và cần gì.

"Là vận động viên đỉnh cao, công việc của tôi là phải biết mọi thứ đang diễn ra trong cơ thể mình mọi lúc. Bạn không thể bay lượn trên không ở độ cao 4,5 m mà không hiểu rõ cơ thể", Business Insider dẫn lời Miller, hiện 48 tuổi, chia sẻ.

Vì thế, cô đã vô cùng sốc khi nhiều năm sau đó, trong một lần khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ phát hiện một khối u nang kích thước bằng quả bóng chày ở buồng trứng, vốn là một dạng ung thư buồng trứng hiếm gặp. Lúc ấy, Miller 33 tuổi, có con trai một tuổi và dự định sinh thêm. Lịch trình của cô bận rộn đến mức suýt hoãn lịch khám phụ khoa, vì dường như không có gì bất thường. Sau khi giành hai huy chương Olympic, Miller chuyển hướng từ sự nghiệp thể dục dụng cụ sang vận động vì sức khỏe và giữ vai trò người dẫn một chương trình phát thanh.

"Tôi đã hoàn toàn bỏ qua các dấu hiệu và triệu chứng. Tôi có thể tìm ra lý do hợp lý cho tất cả chúng", Miller kể.

Shannon Miller. Ảnh: Aeispeakers

Cô nhận thấy nhiều thập kỷ sau, phụ nữ vẫn đang bỏ lỡ những dấu hiệu cảnh báo rõ rệt của ung thư buồng trứng hoặc ngại lên tiếng. Nhìn lại, Miller ước mình đã chú ý hơn đến các triệu chứng như sụt cân, đầy hơi và đau bụng dai dẳng, đồng thời kêu gọi mọi người hãy coi trọng chúng. "Tôi nhận thức rất rõ rằng ung thư không quan tâm bạn là ai hay có bao nhiêu huy chương vàng", cựu vận động viên nói.

Nhà vô địch kể từng bị đau bụng thường xuyên nhưng ban đầu cho đó là chứng khó tiêu hoặc liên quan đến căng thẳng. "Phụ nữ nào mà chẳng bị đau bụng ít nhất vài lần mỗi tháng?", cô nói. Cơn đau cũng không âm ỉ liên tục, khiến Miller dễ dàng xem nhẹ nhưng nó lại tái diễn dai dẳng. Những cơn đau bụng lặp đi lặp lại mà không rõ nguyên nhân có thể là một triệu chứng của ung thư buồng trứng.

Vào ngày đi khám, cô cảm thấy khỏe và chỉ hy vọng bác sĩ kê đơn vitamin vì đang muốn sinh thêm con. Nhưng vì các cơn đau bụng xảy ra khá thường xuyên và nghiêm trọng, Miller đã nói với bác sĩ. Chính điều này đã thúc đẩy việc siêu âm và cuối cùng phát hiện ra khối u. Cô tin rằng việc không trì hoãn cuộc hẹn hay xem nhẹ các triệu chứng có thể đã cứu mạng mình.

Ngoài đau bụng, Miller cũng sụt cân đột ngột. Khi đó, cô chỉ nghĩ đơn giản rằng mình "đang giảm cân sau sinh". Tương tự, sự căng thẳng khi mới làm mẹ cũng khiến nữ vận động viên suýt bỏ qua một dấu hiệu quan trọng khác là chứng đầy hơi. Bụng chướng, cảm giác no khó chịu, hoặc vẻ ngoài như tăng cân đều có thể là chỉ dấu của một số loại ung thư, gồm ung thư buồng trứng, đại trực tràng hoặc tuyến tụy.

Cô quyết định ưu tiên hóa trị tích cực và phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng trái nhưng may mắn sau đó đã có thể sinh con gái tự nhiên vào năm 2013. Miller cho biết chính tư duy của một vận động viên thể dục dụng cụ đã giúp cô đối mặt với thử thách.

"Về mặt tinh thần, tôi quay trở lại tâm lý thi đấu học được qua thể thao: đặt mục tiêu, làm việc nhóm, giữ tư duy tích cực", cô nói. "Đó không phải là tập luyện để giành huy chương vàng mà là tôi có thể thức dậy, mặc quần áo và đi bộ hai vòng quanh bàn ăn không? Nếu tôi làm được điều đó vào những ngày khó khăn nhất thì đó là một chiến thắng".

Giờ đây, Miller dùng chính câu chuyện và uy tín của một nhà vô địch Olympic để nâng cao nhận thức cộng đồng. Thông qua việc hợp tác với các công ty dược phẩm và các chiến dịch sức khỏe, cô kêu gọi phụ nữ hãy chủ động hơn, vì hiện không có xét nghiệm định kỳ nào cho ung thư buồng trứng. "Chúng ta phải lắng nghe cơ thể mình", Miller nhấn mạnh.

Shannon Miller khi còn thi đấu. Ảnh: Usopm

Bình Minh (Theo Business Insider)