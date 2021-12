Nhà Việt lọt top đẹp nhất thế giới

Chuyên trang kiến trúc ArchDaily chọn ra 50 công trình nhà ở tốt nhất, được chia sẻ nhiều nhất, trong đó có hai công trình ở Việt Nam.

ArchDaily được thành lập năm 2008, trụ sở tại Mỹ, được coi là chuyên trang kiến trúc nhiều người đọc nhất thế giới với gần 200 triệu lượt truy cập mỗi tháng.

Hàng năm, ArchDaily tổng kết 50 "Ngôi nhà của năm" dựa trên tiêu chí chất lượng và mức độ yêu thích của độc giả. Năm nay, danh sách này được công bố ngày 18/12, sau khi ban biên tập xem xét hơn 3.800 dự án đăng tải trên trang trong 11 tháng qua.

Hai công trình Việt lọt vào danh sách 50 nhà của năm 2021 của ArchDaily là ngôi nhà mang tên TH House do văn phòng ODDO architects thiết kế và ngôi nhà ở Hội An do văn phòng lequang-architects thiết kế.

TH House xây trên khu đất 24 m2 trong một con ngõ chỉ rộng 1,2 mét ở trung tâm Hà Nội. Để nhà đủ sáng, thông thoáng, tạo cảm giác rộng rãi và cởi mở, các kiến trúc sư đã thiết kế nhiều cao độ trần khác nhau, sắp xếp các không gian đóng, mở đan xen theo chiều dọc công trình và sử dụng kính cho mặt tiền quay về hướng Bắc.

Cây xanh trong nhà cải thiện môi trường vi khí hậu và biến căn nhà thành "ốc đảo" giữa phố, giúp các thành viên thư giãn về tinh thần và thể chất.

Ngôi nhà tên TH House có diện tích khiêm tốn nhưng vẫn đáp ứng đủ nhu cầu của gia chủ. Ảnh: Hoàng Lê

Ngôi nhà ở Hội An nằm trên mảnh đất 180 m2 ở Cẩm Thanh, lấy cảm hứng từ nhà truyền thống Hội An nhưng có cấu trúc vỏ ốc. Đây vừa là chỗ ở cho bốn người vừa là nơi trú ngụ của chim chóc, nhện, côn trùng nhờ mảnh vườn xanh ở trung tâm nhà.

Với thiết kế mở và gần gũi với thiên nhiên, căn nhà cũng được sử dụng làm trung tâm cộng đồng nhỏ để chủ nhà, một nhà hoạt động vì môi trường, giao lưu với hàng xóm.

Không gian ngôi nhà ở Hội An kết nối trực tiếp với thiên nhiên nhờ khu vườn ở trung tâm. Ảnh: Hoàng Lê

Bên cạnh ArchDaily, tạp chí kiến trúc Dezeen (Anh) cũng đưa ra danh sách 10 ngôi nhà của năm 2021, trong đó có công trình Nhà Bát Tràng do Công ty Kiến trúc Võ Trọng Nghĩa thiết kế.

Nhà Bát Tràng gây ấn tượng bởi lớp "áo giáp" bằng gốm với 31 ô cửa kết hợp cây xanh. Ảnh: Hiroyuki Oki

Nhà Bát Tràng có năm tầng, nằm trên diện tích 220 m2. Toàn bộ hệ tường mặt ngoài nhà được xây bằng 5.000 viên gạch gốm với các độ đặc, rỗng khác nhau, tạo thành một khối gốm khổng lồ trong lòng làng nghề cổ.

Dezeen là một trong những tạp chí hàng đầu thế giới về thiết kế, kiến trúc, nội thất. Từ năm 2018, tạp chí này tổ chức giải thưởng Dezeen Awards để vinh danh những công trình kiến trúc mới, ấn tượng nhất thế giới. Tháng 11/2021, Nhà Bát Tràng cũng chiến thắng hạng mục "Nhà đô thị của năm" của Dezeen Awards.

Minh Trang