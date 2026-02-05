Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh giao lưu học sinh Trường Hy vọng

Đà NẵngNhà văn Nguyễn Nhật Ánh sẽ kể những câu chuyện văn chương ở buổi giao lưu tại Trường Hy vọng (Hope School) vào ngày 7/2.

Ông cho biết cảm động khi nhận được thư mời của trường, trông đợi đến buổi gặp gỡ sắp tới. Nhà văn nói ít giao lưu tại trường học do không đủ thời gian đi hết các nơi cũng như bận viết lách, song ông cho rằng Hope School là ngôi trường đặc biệt, ý nghĩa nên nhận lời. Tại sự kiện, tác giả sẽ tặng các em tập sách có những tác phẩm của ông, gồm cả bộ truyện dài Chuyện xứ Lang Biang và Kính vạn hoa, mỗi quyển đều có chữ ký nhà văn.

Anh Hoàng Quốc Quyền - Giám đốc dự án Trường Hy vọng - cho biết gửi lời mời dựa theo mong muốn của học sinh. ''Các em được đắm chìm trong những trang sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, luôn hỏi thầy cô về ông'', anh nói.

Trong thư được gửi đến tác giả có ghi: ''Ở Trường Hy vọng, chúng con sống chung dưới một mái nhà, sống chung một thước phim về tuổi thơ và là nhân vật chính trong cuốn nhật ký với câu chuyện nhỏ xíu nhưng thật. Đời sống nội trú khiến chúng con gắn bó với nhau nhiều hơn cả lời kể. Chính vì vậy, chúng con rất yêu các tác phẩm của bác. Mỗi cuốn truyện của bác như được viết về chúng con, hiểu cả những điều nhỏ xíu chúng con hay giấu, những cảm xúc không ai hỏi nhưng bác lại viết trúng tim''.

Theo anh Hoàng Quốc Quyền, các học sinh đều vui mừng khi biết nhà văn đến thăm trường. Để chuẩn bị cho sự kiện, nhiều em từ lớp 1 đến 12 hào hứng tập kịch, đưa những câu chuyện trong tác phẩm của ông ra đời thường. Giám đốc Trường Hy vọng cho biết buổi giao lưu diễn ra ở không gian mở thay vì trong hội trường, phòng họp, nhằm tạo ra một cuộc gặp cởi mở, thân tình giữa nhà văn và các học sinh.

Nhóm học sinh Hope School đến chợ Đo Đo tại Quảng Nam (nay là Đà Nẵng) - quê hương của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Ảnh: Hoàng Quốc Quyền

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, 71 tuổi, quê tại Thăng Bình, Quảng Nam. Từ năm 1973, ông vào Nam sống, theo học ngành sư phạm, tốt nghiệp năm 1976. Bên cạnh năm tập thơ, hơn 30 tập truyện tranh, 12 tập kịch bản phim, ông đã xuất bản hơn 100 tác phẩm văn xuôi đề tài thanh thiếu niên, tuổi mới lớn và thiếu nhi. Tác giả còn in ba tập bình luận thể thao và hơn 50 tập tư vấn tình yêu dưới các bút danh khác nhau. Ông được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam ghi nhận là nhà văn viết cho thanh thiếu niên nhiều nhất nước.

Sách Nguyễn Nhật Ánh nhiều lần được chuyển thể lên màn ảnh. Năm 1994, phim Áo trắng sân trường được phát sóng, do Lê Dân đạo diễn, dựa trên truyện Nữ sinh, dàn diễn viên gồm Lê Công Tuấn Anh, Y Phụng, Ngô Mỹ Uyên. Năm 1998, phim Chú bé rắc rối dựa trên truyện cùng tên có Phùng Ngọc - diễn viên Đất phương Nam - đóng chính. Năm 2004, phim truyền hình Kính vạn hoa ra mắt, với các gương mặt Ngọc Trai, Tiểu Long, Anh Đào. Cuối năm 2024, bản điện ảnh của bộ truyện ra mắt, đạo diễn Võ Thanh Hòa thực hiện.

Tác giả Nguyễn Nhật Ánh ở một sự kiện hồi tháng 12/2024. Ảnh: Mai Nhật

Ngày 16/9/2023, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng và Tập đoàn FPT nhấn nút khởi công dự án Trường nhiều cấp học FPT (Hope School) tại phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Hôm 9/8/2025, ngôi trường được khánh thành.

Ngày 16/9/2021, Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình công bố thành lập Trường Hy vọng, mong muốn tạo môi trường tốt nhất cho trẻ em không may mắn mất cha, mẹ vì Covid-19. Nơi đây không trực tiếp tổ chức dạy học, xây dựng chương trình đào tạo mà phân bổ các em về những trường học của FPT từ lớp 1 đến 12 và những cấp cao hơn ở khu vực FPT City Đà Nẵng. Hope School làm nhiệm vụ tổ chức nội trú, nuôi dưỡng, hỗ trợ để các em có điều kiện hòa đồng, sinh hoạt cùng bạn bè, thêm động lực học tập.

Phương Linh