Nhà văn Murakami nhận giải Thành tựu trọn đời

MỹNhà văn Haruki Murakami nhận giải Thành tựu trọn đời cho sự nghiệp với tư cách dịch giả, tác giả và nhà phê bình.

Ngày 14/12, AP đưa tin ông được The Center for Fiction (tổ chức phi lợi nhuận chuyên tôn vinh và thúc đẩy nghệ thuật hư cấu của Mỹ) vinh danh. Giải thưởng ghi nhận toàn bộ sự nghiệp văn học xuất sắc và ảnh hưởng sâu rộng của ông đối với văn hóa hư cấu toàn cầu.

Theo tổ chức, Murakami là một trong những nhà văn được đọc nhiều nhất trên thế giới, với các tác phẩm đã được dịch sang hàng chục ngôn ngữ và tiếp cận độc giả ở nhiều quốc gia, góp phần định hình cách nhìn nhận về văn chương và con người. The Center for Fiction từng trao giải này cho các tác giả đoạt Nobel như Toni Morrison và Kazuo Ishiguro.

Murakami nhận giải Thành tựu trọn đời. Ảnh: The Center for Fiction

Hai ngày sau, Hiệp hội Nhật Bản (Japan Society) đồng tổ chức một buổi nhạc jazz tại The Town Hall mang tên Murakami Mixtape và trao cho ông giải thưởng Cá nhân xuất sắc, nhờ những nỗ lực đưa văn hóa Mỹ và Nhật Bản xích lại gần nhau. Giải từng thuộc về Yoko Ono - vợ John Lennon và Caroline Kennedy - con gái Tổng thống John F. Kennedy.

Người hâm mộ Murakami biết đến ông qua những tiểu thuyết như Kafka bên bờ biển và Biên niên ký chim vặn dây cót, cũng như những chủ đề về bản sắc, cô lập và ký ức. Ngoài ra, họ cũng quan tâm đến những đam mê ngoài văn chương của ông như bia, bóng chày, chạy bộ và nhạc jazz.

Murakami Mixtape là đêm biểu diễn song ngữ kết hợp trình diễn âm nhạc, đọc tác phẩm, được dẫn dắt bằng lời phát biểu mở đầu và kết thúc của Murakami. Nghệ sĩ piano jazz Jason Moran, dịch giả Motoyuki Shibata và nhà văn Roland Nozomu Kelts chủ trì.

Nhà văn xuất hiện ngắn gọn ở phần cuối, đọc một đoạn bằng tiếng Nhật của Kafka bên bờ biển và nói rằng ông từng có thể trở thành nhạc sĩ thay vì nhà văn, nếu không vì việc phải tập luyện mỗi ngày. Ở phần mở đầu chương trình, Murakami cũng kể lại những ấn tượng về New York khi ông lần đầu đến đây vào năm 1991.

"Kafka bên bờ biển" - một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Murakami. Ảnh: Nhã Nam

"Từng có thời gian, tôi hầu như không thấy văn học Nhật Bản đương đại trong các hiệu sách tại Mỹ. Là một nhà văn Nhật, điều đó khiến tôi không khỏi cảm nhận một cuộc khủng hoảng sâu sắc. Nhưng ngày hôm nay, tôi chứng kiến các cây bút trẻ của Nhật Bản tự tin bước ra thế giới, được ghi nhận và đón nhận một cách tự nhiên không chỉ trong văn chương mà còn ở âm nhạc, điện ảnh, anime và nhiều lĩnh vực sáng tạo. Những bước tiến là rất đáng kể", nhà văn nói.

Theo thông tin trên web riêng, tổ chức The Center for Fiction (Trung tâm sách hư cấu) được thành lập năm 1821 với tên gọi Thư viện Thương mại New York, 82 năm trước khi Thư viện Công cộng New York đi vào hoạt động. Tổ chức chuyên thúc đẩy phát triển văn học hư cấu qua các hoạt động như tọa đàm, tổ chức các workshop viết văn, nhóm đọc sách và các sự kiện văn học. Tổ chức có các giải thưởng Lifetime of Excellence in Fiction Award (Thành tựu trọn đời), vinh danh các tác giả có sự nghiệp xuất sắc và First Novel Prize (vinh danh những tiểu thuyết đầu tay có giá trị).

Haruki Murakami, 76 tuổi, là một trong những nhà văn Nhật Bản được yêu thích nhất thế giới. Văn chương Murakami nổi bật với việc khắc họa những con người cô độc giữa thế giới hiện đại, kết hợp giữa hiện thực và huyền ảo, âm nhạc và triết học. Ông có nhiều cuốn sách tiêu biểu như Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời (1992), Kafka bên bờ biển (2002), 1Q84 (2009). Sau khi nổi tiếng với Rừng Na Uy ở tuổi 38, sách của ông được miêu tả như "văn hóa đại chúng" vì tạo ra cơn sốt khắp Nhật Bản và thế giới.

Các tác phẩm của ông được dịch ra hơn 50 ngôn ngữ, bán hàng triệu bản toàn cầu. Ông nhận Jerusalem Prize - giải dành cho các tác giả viết về tự do, hòa bình, vấn đề xã hội năm 2007. Với sức viết bền bỉ, nhà văn được trao giải thưởng lớn của Tây Ban Nha Princess of Asturias ở hạng mục văn chương vào tháng 5/2023. Ông cũng là dịch giả, chuyển ngữ nhiều tác phẩm văn học quốc tế sang tiếng Nhật.

Thanh Thanh (theo AP)