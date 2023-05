Haruki Murakami đoạt giải thưởng lớn của Tây Ban Nha

Haruki Murakami, 74 tuổi, thắng Princess of Asturias Awards của Tây Ban Nha, giá trị 50.000 euro (52.600 USD), hôm 24/5.

Theo AP, Murakami đoạt giải bởi tính độc đáo trong các tác phẩm, bao gồm truyện ngắn, tiểu thuyết và tiểu luận. Ban giám khảo đánh giá cao khả năng dung hòa các giá trị truyền thống của Nhật Bản với di sản văn hóa phương Tây trong trang viết của Murakami.

Murakami vào năm 2014. Ảnh: Laif-Rea

Ban giám khảo Princess of Asturias Awards miêu tả các tác phẩm của nhà văn phản ánh rõ nét những xung đột trong xã hội hiện đại như nỗi cô đơn, nghi hoặc về sự tồn tại, sự vô cảm len lỏi trong các thành phố lớn và chủ nghĩa khủng bố. Ban tổ chức ca ngợi tính hấp dẫn trong sáng tác của Murakami khi thu hút độc giả ở nhiều thế hệ và gọi ông là "một trong những cây bút bền bỉ của thời đại".

Princess of Asturias Awards là giải thưởng danh giá của Tây Ban Nha, được tổ chức thường niên nhằm vinh danh các công trình khoa học kỹ thuật, văn hóa, xã hội và nhân đạo do những cá nhân hay tổ chức quốc tế thực hiện. Năm nay, sự kiện gồm 37 ứng cử viên từ 17 quốc gia.

Murakami sinh năm 1949 tại Kyoto (Nhật Bản), được biết đến qua các tác phẩm như Rừng Nauy (Norwegian Wood), Kafka bên bờ biển (Kafke On the Shore), Biên niên ký chim vặn dây cót (The Wind-up Bird Chronicle) hay Sau nửa đêm (After Dark). Ngoài sáng tác, ông còn dịch các tiểu thuyết của các nhà văn nổi tiếng như Raymond Carver, F. Scott Fitzgerald hay John Irving.

Năm 1987, tác phẩm Rừng Nauy của nhà văn gây tiếng vang khi bán ra 10 triệu bản và được dịch sang 35 ngôn ngữ. Năm 2010, đạo diễn Trần Anh Hùng thực hiện bộ phim cùng tên, lấy cảm hứng từ sáng tác của Murakami. Trước đó vào năm 2006, tuyển tập truyện ngắn Cây liễu mù, người đàn bà ngủ của nhà văn đoạt giải Truyện ngắn Quốc Tế Frank O'Connor.

Năm 2021, đạo diễn Ryusuke Hamaguchi ra mắt tác phẩm Drive My Car lấy cảm hứng từ tập truyện ngắn Đàn ông không có đàn bà (Men Without Women) của Murakami. Phim sau đó chiến thắng ở hạng mục Phim quốc tế tại lễ trao giải Oscar 2022.

Ở hạng mục Nghệ thuật, minh tinh Meryl Streep được vinh danh bởi những cống hiến cho nền điện ảnh,. Các vai diễn của bà được đánh giá phản ảnh sự phức tạp trong nội tâm phái nữ và truyền cảm hứng cho người xem.

Trailer 'Drive My Car' Trailer phim "Drive My Car". Video: TIFF Trailers

Quốc Bảo