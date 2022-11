Nhà văn Marc Levy trở lại Việt Nam

Marc Levy - nhà văn best-seller nước Pháp - đến TP HCM xem kịch chuyển thể từ tác phẩm của ông, theo lời mời đạo diễn Việt Linh.

Việt Linh cho biết sáng 7/11, bà cùng các cộng sự sẽ ra sân bay Tân Sơn Nhất đón Marc Levy. Theo lịch trình, tối cùng ngày, Marc Levy dự buổi công diễn Mọi điều ta chưa nói - chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của ông - tại Nhà hát TP HCM.

Nhà văn Marc Levy. Ảnh: The Merode

Hai ngày tiếp theo, ông dự các suất diễn dành cho sinh viên Đại học Văn Lang (tối 8/11) và Nhà văn hóa Thanh niên (tối 9/11). Ông cũng giao lưu với độc giả vào chiều 9/11 tại Đường sách TP HCM.

Đạo diễn Việt Linh cho biết may mắn khi Marc Levy nhận lời mời sang Việt Nam. Thời điểm bùng dịch giữa năm ngoái tại Pháp, bà đọc một số tiểu thuyết, trong đó có truyện của ông. Bà ngưỡng mộ trí tưởng tượng, sự lãng mạn của cây bút Pháp. Cuốn Mọi điều ta chưa nói khiến bà xúc động mạnh khi đề cập đến tình cha con. Bà chuyển thể thành kịch bản kịch, sau đó gửi email cho Marc Levy để xin phép mua tác quyền diễn 10 suất.

Việt Linh nói: "Khi nhận được email đồng ý của ông hai tuần sau đó, tôi bất ngờ vì cả hai vốn không quen biết, tên tuổi tôi cũng khá lẹt đẹt so với độ nổi tiếng của ông. Nhà văn bày tỏ mong muốn được xem vở kịch nếu lịch trình cho phép. Tôi quyết định công diễn theo lịch của ông".

Với đạo diễn, chuyển thể tiểu thuyết của Marc Levy là thử thách, dù sở trường của bà là dòng kịch văn học. Để đảm bảo thời lượng, êkíp phải phải cắt giảm tình tiết, nhân vật nhưng không làm ảnh hưởng đến câu chuyện, thông điệp, chất riêng của tác giả. Mọi điều ta chưa nói mang đậm yếu tố lịch sử, trinh thám lẫn khoa học. "Để chuyển tải hơn 400 trang sách thành vở kịch dài hai tiếng rưỡi, chúng tôi mất nhiều thời gian bàn bạc, chỉnh sửa bản thảo", Việt Linh cho biết.

Đạo diễn Việt Linh (trái) trong buổi phúc khảo vở "Mọi điều ta chưa nói". Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tác phẩm do Việt Linh đạo diễn cùng Lê Chi Na. Câu chuyện bắt đầu khi vài ngày trước lễ cưới, Julia nhận được điện thoại từ thư ký riêng của cha, báo ông qua đời đột ngột. Sau lễ tang, Julia phát hiện ông để lại cho cô một bất ngờ. Từ đây, cô bắt đầu hành trình kỳ lạ: cùng người cha vừa qua đời, Julia đi tìm lại chàng trai cô từng say đắm thuở còn là sinh viên của trường Mỹ thuật Paris. Vở có sự tham gia của dàn diễn viên: Công Danh, Lê Chi Na, Samuel An, Đinh Mạnh Phúc, Tăng Trọng Thắng, Thái Điền, Hải Nguyên, bé Nhật Linh...

Marc Levy sinh năm 1961 tại Paris. Sau khi tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thông tin, ông chuyển đến Mỹ năm 1984, làm việc trong ngành đồ họa kiến trúc. Năm 1991, Marc Levy trở lại Pháp và bắt đầu viết văn. Năm 1999, ông xuất bản cuốn sách đầu tiên - Nếu em không phải một giấc mơ, tác phẩm trở thành hiện tượng của làng văn học thế giới. Những tác phẩm sau đó giúp ông được xếp vào hàng best-seller toàn cầu. Sách của Marc Levy được dịch ra 49 thứ tiếng, bán hơn 40 triệu bản trên khắp thế giới. Cuốn Mọi điều ta chưa nói - ra mắt năm 2008 - từng bán 400.000 bản chỉ sau hai tuần phát hành.

Trích đoạn phim "Just like heaven" Trích đoạn phim "Just like heaven" - chuyển thể từ cuốn "Nếu em không phải một giấc mơ" của Marc Levy. Video: YouTube Movieclips

Năm 2008, ông lần đầu đến Việt Nam giao lưu với độc giả. Ông từng cho biết rất thích các bìa sách tiếng Việt của mình, đặc biệt là cuốn Nếu em không phải một giấc mơ và Kiếp sau.

Đạo diễn Việt Linh thành lập sân khấu Hồng Hạc tháng 12/2015. Kịch Hồng Hạc mang tiêu chí tôn vinh cảm xúc, đậm chất văn học và điện ảnh. Một số tác phẩm của sân khấu được khán giả đón nhận như Thiên Thiên (đạo diễn: Việt Linh, Phạm Hoàng Nam), Tro tàn rực rỡ (đạo diễn Lê Thụy), Giờ của Quỷ (đạo diễn Hồng Ánh), I am đàn bà (đạo diễn Hạnh Thúy)... hay những vở thể nghiệm như Ngộ nhận (đạo diễn Tây Phong), Tấm và hoàng hậu (đạo diễn Thiên Huân)...

Mai Nhật