Nhà văn J. K. Rowling đáp trả diễn viên 'Harry Potter'

Tác giả "Harry Potter" J. K. Rowling cho rằng diễn viên Emma Watson thiếu trải nghiệm sống khi phê phán quan điểm của bà.

Trong podcast On Purpose With Jay Shetty hôm 24/9, Emma Watson nói trân trọng thời gian làm việc với J. K. Rowling, dù vậy, cả hai bất đồng trong quan điểm về người chuyển giới.

Ngày 29/9, trên trang cá nhân, bà Rowling đáp trả phát biểu của diễn viên qua một bài viết dài. Rowling nói không cần các diễn viên đồng thuận quan điểm của bà, bất bình cách Emma Watson và Daniel Radcliffe nhiều lần công khai chỉ trích lập trường của bà về quyền phụ nữ và giới tính.

Căng thẳng giữa nhà văn và dàn diễn viên bắt nguồn năm 2020 sau khi Rowling có nhiều bài đăng trên Twitter (nay là X) về người chuyển giới. Bà nêu ý kiến về bài viết Quan điểm: Tạo một thế giới bình đẳng hơn cho những người có kỳ kinh nguyệt hậu Covid-19 trên trang Detex. Theo Rowling, cần có từ khác thay thế cụm "người có kỳ kinh nguyệt" (people who menstruate) và bà đề xuất một số từ nói lái của từ "women" (phụ nữ) như "wumben", "wimpund", "woomud". Nhiều người không đồng tình khi bà loại bỏ người chuyển giới khỏi nhóm "người có kỳ kinh nguyệt".

Trên trang cá nhân, Emma Watson cho rằng những người chuyển giới xứng đáng được sống đúng với con người thật, đồng thời kêu gọi ủng hộ các quỹ xã hội giúp đỡ cộng đồng LGBTQ+. Tuy nhiên, Rowling nói không có ý xúc phạm mà chỉ mong muốn làm nổi bật vấn đề khoảng cách giới.

Diễn viên Emma Watson (trái) và nhà văn J. K. Rowling. Ảnh: Jay Shetty Podcast/Warner Bros.

Nhiều năm qua, bà Rowling từ chối nói về Emma với báo chí, thậm chí tránh nhắc tên diễn viên trong loạt podcast The Witch Trials of J. K. Rowling. Vì những quan điểm về giới tính, tác giả nhiều lần bị dọa giết, phải có biện pháp siết chặt an ninh để bảo vệ bản thân. Giai đoạn đó, Emma Watson từng nhờ người gửi mẩu giấy viết tay đến bà với dòng chữ: "Cháu rất tiếc vì những gì cô đang trải qua".

Tuy nhiên, năm 2022, trong bài phát biểu ở giải BAFTA, Emma dùng câu nói "I'm here for all of the witches" (Tôi ở đây vì những phù thủy) để ủng hộ cộng đồng người chuyển giới. Theo Variety, cụm từ "phù thủy" dùng theo nghĩa ẩn dụ, chỉ những người bị coi là khác biệt so với người bình thường, bị đối xử bất công. Câu nói được xem là gián tiếp nhắm tới nhà văn J. K. Rowling, từng có quan điểm gây tranh cãi liên quan người chuyển giới, bị nhiều đồng nghiệp, gồm Emma Watson, phản ứng vào năm 2020.

Theo tác giả, Emma trưởng thành trong điều kiện đầy đủ, ít va chạm, nên có ít kinh nghiệm về các vấn đề mà những người yếu thế phải đối mặt, như phải dùng dịch vụ công cộng hay tìm đến trung tâm hỗ trợ. "Tôi đâu phải triệu phú ở tuổi 14. Tôi từng sống trong cảnh nghèo khó khi viết cuốn sách làm nên tên tuổi của Emma. Từ trải nghiệm bản thân, tôi hiểu cái giá của việc quyền lợi phụ nữ bị chà đạp. Emma có quyền bất đồng ý kiến, nhưng tôi cũng có quyền lên tiếng, và tôi quyết định sử dụng quyền đó", bà viết.

Tạp chí Variety cho biết đã liên hệ với đại diện Emma Watson nhưng chưa nhận được phản hồi. Trước đó, cô nói luôn mở lòng để hàn gắn rạn nứt. Một ngày sau khi tập podcast lên sóng, Rowling phản ứng bằng cách chia sẻ trên mạng xã hội X một video nhại lại cuộc phỏng vấn của Watson, do diễn viên hài IntelLady thực hiện. Nhà văn viết: "Tôi luôn ở đây để xem mọi màn bắt chước".

Hermione - Draco - Harry Potter Emma Watson trong phim "Harry Potter". Video: Warner Bros.

J. K. Rowling, 60 tuổi, là tiểu thuyết gia người Anh, nổi tiếng toàn cầu với loạt truyện Harry Potter ra mắt năm 1997, bán hơn 500 triệu bản và được chuyển thể thành loạt phim ăn khách. Trước khi trở thành một trong những tác giả kiếm tiền nhiều nhất thế giới, bà từng trải qua giai đoạn khó khăn khi là mẹ đơn thân, sống bằng tiền trợ cấp xã hội ở Anh, thậm chí bị trầm cảm. Ngoài viết sách, Rowling sáng tác kịch bản và tiểu thuyết trinh thám dưới bút danh Robert Galbraith.

Emma Watson, 35 tuổi, bắt đầu diễn xuất từ nhỏ với vai Hermione Granger trong loạt phim Harry Potter. Sau hơn 10 năm cùng thương hiệu, cô ghi dấu ấn trong một số phim điện ảnh như The Perks of Being a Wallflower (2012) và Beauty and the Beast (2017). Dự án gần nhất của cô là Little Women (2019), đóng cùng Timothée Chalamet và Saoirse Ronan. Những năm qua, cô thử sức ở vai trò sản xuất, đạo diễn. Cô cũng tham gia các hoạt động xã hội, bảo vệ môi trường, khí hậu, ủng hộ phát triển bền vững.

Tháng 9/2023, Emma theo học chương trình thạc sĩ ngành viết sáng tạo của đại học Oxford (Anh). Ngoài ra, cô cùng em trai - Alex Watson - quản lý hãng rượu do hai chị em đồng sáng lập. Truyền thông quốc tế cho biết cô đang hẹn hò Kieran Brown - bạn học cùng trường Oxford.

Cát Tiên (theo Variety)