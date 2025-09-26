Emma Watson mâu thuẫn với nhà văn J. K. Rowling

Emma Watson cho biết tiếc nuối vì chưa có cơ hội nói chuyện với tác giả "Harry Potter" J.K. Rowling về quan điểm ủng hộ người chuyển giới.

Theo Variety, căng thẳng giữa cả hai bắt nguồn năm 2020 sau khi Rowling có nhiều bài đăng trên Twitter (nay là X) về người chuyển giới. Bà nêu ý kiến về bài viết Quan điểm: Tạo một thế giới bình đẳng hơn cho những người có kỳ kinh nguyệt hậu Covid-19 trên trang Detex.

Theo Rowling, cần có từ khác thay thế cụm "người có kỳ kinh nguyệt" (people who menstruate) và bà đề xuất một số từ nói lái của từ "phụ nữ" (women) như "wumben", "wimpund", "woomud". Nhiều người không đồng tình khi bà loại bỏ người chuyển giới khỏi nhóm "người có kỳ kinh nguyệt".

Emma Watson trong tập podcast của Jay Shetty. Ảnh: Jay Shetty Podcast

Hàng loạt ngôi sao Harry Potter như Daniel Radcliffe, Eddie Redmayne phản đối phát biểu của bà. Trên trang cá nhân, Emma Watson cho rằng những người chuyển giới xứng đáng được sống đúng với con người thật, đồng thời kêu gọi ủng hộ các quỹ xã hội giúp đỡ cộng đồng LGBTQ+.

"Họ có quyền được sống mà không bị người khác dị nghị. Tôi muốn các bạn, những fan chuyển giới, biết rằng rất nhiều người trên thế giới hiểu và tôn trọng các bạn", diễn viên viết.

Tuy nhiên, Rowling cho rằng không có ý xúc phạm mà chỉ mong muốn làm nổi bật hậu quả của các vấn đề khoảng cách giới. Hồi tháng 4/2024, tác giả ám chỉ sẽ không tha thứ cho ba diễn viên chính vì không đồng tình quan điểm của bà. Trên mạng xã hội X, khi được khán giả hỏi: "Diễn viên nào khiến bà cảm thấy sẽ phá hỏng bộ phim?", Rowling trả lời: "Cho bạn ba lần đoán. Xin lỗi, nhưng tôi không thể nhịn được".

Nhà văn J. K. Rowling. Ảnh: Instagram J. K. Rowling

Trên podcast của Jay Shetty hôm 24/9, người dẫn chương trình hỏi Emma về phát biểu này của Rowling. Diễn viên trả lời: "Tôi không tin những trải nghiệm và tình cảm tôi dành cho bà ấy bị xóa bỏ chỉ vì khác biệt quan điểm. Tôi mong những người không đồng tình quan điểm của tôi vẫn có thể yêu mến tôi, và tôi cũng hy vọng mình có thể tiếp tục yêu mến họ".

Dù khác nhau về suy nghĩ, người đẹp vẫn giữ lòng biết ơn và trân trọng những ký ức về Rowling, người đã tạo ra nhân vật Hermione Granger và giúp cô thay đổi cuộc đời. Điều làm cô buồn nhất là chưa bao giờ có cuộc đối thoại mang tính xây dựng với Rowling để giải quyết mâu thuẫn. Khi được hỏi về việc có sẵn sàng trò chuyện hay không, cô nói luôn mở lòng để giúp hàn gắn rạn nứt.

Trước đó, trên Hollywood Authentic, Emma trải lòng về cuộc sống trong bảy năm ngưng diễn xuất. Diễn viên nhớ cảm giác đứng trước ống kính, hoạt động nghệ thuật, nhưng đồng thời đang ở giai đoạn hạnh phúc và khỏe mạnh. Thời gian nghỉ ngơi giúp cô tìm lại sự cân bằng, tham gia nhiều hoạt động xã hội và trau dồi kiến thức mới. Trong tương lai, Emma không loại trừ khả năng trở lại màn ảnh, muốn góp mặt trong những dự án có câu chuyện chạm đến cảm xúc.

Hermione - Draco - Harry Potter Emma Watson trong phim "Harry Potter". Video: Warner Bros.

Emma Watson, 35 tuổi, bắt đầu diễn xuất từ nhỏ với vai Hermione Granger trong loạt phim Harry Potter. Sau hơn 10 năm cùng thương hiệu, cô ghi dấu ấn trong một số phim điện ảnh như The Perks of Being a Wallflower (2012) và Beauty and the Beast (2017). Dự án gần nhất của cô là Little Women (2019), đóng cùng Timothée Chalamet và Saoirse Ronan. Những năm qua, cô thử sức ở vai trò sản xuất, đạo diễn. Cô cũng dành nhiều thời gian dành cho các hoạt động xã hội, bảo vệ môi trường, khí hậu, ủng hộ phát triển bền vững. Năm 2014, minh tinh được bổ nhiệm làm Đại sứ thiện chí của UN Women, cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.

Tháng 9/2023, Emma theo học chương trình thạc sĩ ngành viết sáng tạo của đại học Oxford (Anh). Ngoài ra, cô cùng em trai - Alex Watson - quản lý hãng rượu do hai chị em đồng sáng lập. Truyền thông quốc tế cho biết cô đang hẹn hò Kieran Brown - bạn học cùng trường Oxford.

J. K. Rowling, 60 tuổi, là tiểu thuyết gia người Anh, nổi tiếng toàn cầu với loạt truyện Harry Potter ra mắt năm 1997, bán hơn 500 triệu bản và được chuyển thể thành loạt phim ăn khách. Trước khi trở thành một trong những tác giả kiếm tiền nhiều nhất thế giới, bà từng trải qua giai đoạn khó khăn khi là mẹ đơn thân, sống bằng tiền trợ cấp xã hội ở Anh, thậm chí bị trầm cảm. Ngoài viết sách, Rowling sáng tác kịch bản và tiểu thuyết trinh thám dưới bút danh Robert Galbraith.

Quế Chi (theo Variety)