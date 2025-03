Nhà tù nơi ông Duterte bị giam

Cổng chính của nhà tù Scheveningen, nơi đang giam ông Duterte.

Ông sẽ trình diện tại trụ sở ICC ở The Hague, nơi bắt đầu điều tra cựu tổng thống từ năm 2017 với cáo buộc phạm tội ác chống lại nhân loại liên quan chiến dịch chống ma túy trong nhiệm kỳ.

Những người bị bắt theo yêu cầu của ICC sẽ bị giam tại Trung tâm ICC nằm trong khu phức hợp nhà tù ở Scheveningen ở ngoại ô The Hague. Trung tâm này được xây dựng nhằm giam giữ những người trong quá trình chờ xét xử ở ICC, cũng như đảm bảo an toàn, an ninh và nhân đạo cho họ.