Nhà trẻ ‘5 sao’ cho con công nhân

Doanh nghiệp đầu tư hàng triệu USD xây trường mầm non ngay trong khuôn viên nhà máy, tài trợ học phí giúp công nhân an tâm gửi con.

6h, chị Huỳnh Thị Mỹ Linh, 38 tuổi, 15 năm gắn bó với Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam (quận Bình Tân, TP HCM) chở hai con 11 và 6 tuổi tới trường. Sau khi đưa con trai đến lớp cách nhà chừng 5 km, chị vào công ty, gửi con cho nhà trẻ Mặt Trời Nhỏ cách khuôn viên nhà máy vài trăm mét. Hôm nay phân xưởng tăng ca nên chị Linh nhờ các cô giữ thêm ngoài giờ.

Chị Linh gửi con gái trước khi vào nhà máy gần đó làm việc. Ảnh: An Phương

Đây là năm thứ tư, con gái chị Linh được gửi ở trường mầm non do chính nơi mình làm việc đầu tư xây dựng. Mỗi tháng, phụ huynh chỉ gửi tiền ăn 900.000 đồng, mọi chi phí còn lại đều do nhà máy tài trợ. Nữ công nhân nói rằng so với con trai đầu phải gửi trường tư, tiền học chiếm gần nửa thu nhập của mẹ thì với con gái nhỏ chỉ mất 10%. Do tiết kiệm được chi phí nên gia đình có dư chút đỉnh.

Con gái chị Linh là một trong 700 trẻ 2-6 tuổi là con của công nhân được trường mầm non Mặt Trời Nhỏ nhận giữ trong năm học này. Bà Lê Ái Sơn Hà, hiệu trưởng trường, cho biết trường đi vào hoạt động từ năm 2013 do Công ty Pou Yuen Việt Nam đầu tư và Công ty TNHH Tư vấn giáo dục Sài Gòn quản lý, chịu trách nhiệm chuyên môn. Trường được xây dựng trên diện tích 5.000 m2, gồm một trệt, hai lầu, 20 phòng học và 8 phòng chức năng để dành học các lớp nhạc, họa, múa... Tổng kinh phí đầu tư ban đầu hơn 2,5 triệu USD.

Nói về lý do xây trường, ông Củ Phát Nghiệp, Chủ tịch công đoàn Công ty Pou Yuen Việt Nam, cho biết trong những cuộc gặp gỡ giữa người lao động và lãnh đạo nhà máy, nhiều ý kiến công nhân bày tỏ mong muốn có được trường mầm non an toàn để họ an tâm gửi con, đi làm. Từ nguyện vọng đó, ban giám đốc quyết định đầu tư trường. Tất cả kinh phí hoạt động hàng năm đều do công ty tài trợ, thời gian đầu vào khoảng 6-7 tỷ đồng mỗi năm, gần đây giá cả tăng nên chi phí cao hơn. Riêng công nhân chỉ đóng phần tiền ăn cho con.

Năm 2018, bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo đến thăm trường đã ví von Mặt Trời Nhỏ là trường mầm non "5 sao" dành cho con công nhân bởi ấn tượng cơ sở vật chất, phương pháp dạy học, chăm sóc trẻ.

Trẻ chăm sóc vườn rau nằm trên phần mái trường mầm non Những Bông Hoa Nhỏ. Ảnh: An Phương

Tương tự, trường mầm non Những Bông Hoa Nhỏ ở khu phố An Hòa, phường Hóa An (TP Biên Hòa, Đồng Nai) do Công ty TNHH Pou Chen Việt Nam đầu tư vào năm 2014 cũng được ngành chức năng đánh giá nằm trong số nhà trẻ tốt nhất nước.

Ông Nguyễn Tấn Pháp, Chủ tịch công đoàn công ty, cho biết trường có nhà trẻ, lớp mầm, chồi, lá. Tổng diện tích trường hơn 10.600 m2, mỗi phòng học 88 m2, mỗi lớp 20 cháu với hai cô phụ trách. Riêng nhóm nhà trẻ 12 bé. Ngoài 18 phòng học, trường còn có các phòng học chức năng như y tế, hội họa, âm nhạc, thể thao... Mỗi năm học, trường tiếp nhận khoảng 500 bé. Chi phí hoạt động trường do công ty tài trợ, phụ huynh chỉ đóng tiền ăn mỗi tháng 900.000 đồng.

Trường Những Bông Hoa Nhỏ được thiết kế mô phỏng hình dạng cỏ ba lá, kết cấu hình xoắn ốc với ba vòng nối liền. Các phòng học được bố trí dọc mái nhà hình xuyến uốn lượn giúp khuôn viên trường luôn rợp bóng mát bất kỳ thời điểm nào trong ngày. 70% khuôn viên trường được cây xanh bao phủ. Toàn bộ mái trường được trồng cỏ hoa giúp các phòng bên dưới luôn thoáng mát. Tổng kinh phí đầu tư ban đầu hơn 60 tỷ đồng. Nhà trẻ từng lọt vào danh sách 12 trường mẫu giáo đẹp nhất thế giới.

Toàn cảnh trường mầm non Những Bông Hoa Nhỏ. Ảnh: KTS Võ Trọng Nghĩa

Ông Nguyễn Tấn Pháp cho biết từ khi trường hoạt động, không chỉ công nhân an tâm vì có chỗ gửi con an toàn, tiết kiệm chi phí giúp họ có thêm tiền tích lũy mà chính công ty cũng được lợi. Trước đây, mỗi khi nhà máy tăng ca, lao động có con nhỏ thường từ chối để về sớm đón con, sản xuất bị ảnh hưởng nhất định. Nếu công nhân gửi con ở trường tư, chi phí ngoài giờ khá cao. Tám năm qua các vấn đề xoay quanh tăng ca, trễ giờ đón con gần như được giải quyết.

Hiệu trưởng Lê Ái Sơn Hà kể trước khi nhận nhiệm vụ ở nhà trẻ Mặt Trời Nhỏ, bà công tác tại trường quốc tế đóng tại quận trung tâm TP HCM. Những ngày đầu, thay đổi môi trường bà gặp không ít áp lực vì mô hình hoàn toàn mới. Tuy nhiên, khi chứng kiến những người mẹ ở Tiền Giang, Bến Tre, Long An... thức dậy 3-4h, bế con suốt hành trình dài mấy chục km đến gửi, rồi tất tả qua công ty làm việc, bà đã quyết tâm bám trường vì "quá thương".

"Tôi thấy may mắn vì những đề xuất phục vụ cho công tác dạy trẻ đều được nhà máy đáp ứng, tạo điều kiện", bà Hà nói. Là người làm giáo dục, bà mong có thêm nhiều doanh nghiệp đầu tư trường mầm non an toàn cho con công nhân, phần nào giúp cuộc sống người lao động đỡ vất vả.

Lê Tuyết