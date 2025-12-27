Nhà Trắng gây tranh cãi về cách phản ứng với hồ sơ Epstein

Thông điệp trái ngược từ Nhà Trắng sau hai lần công bố hồ sơ Epstein đang khiến ngay cả những đồng minh của Tổng thống Trump cũng cảm thấy thất vọng.

Khi Bộ Tư pháp Mỹ hôm 19/12 công bố loạt hồ sơ đầu tiên về tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, trong đó có những bức ảnh cựu tổng thống Bill Clinton, các quan chức Nhà Trắng đã nhanh chóng làm nổi bật tầm quan trọng của những tài liệu mới này.

Nhưng vài ngày sau, giữa đợt công bố tài liệu thứ hai có nhiều chi tiết nhắc đến Tổng thống Donald Trump, Nhà Trắng lại đưa ra một quan điểm khác: Đừng tin vào tất cả những gì bạn thấy.

Tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein trong một bức ảnh không rõ ngày tháng được công bố hôm 18/12. Ảnh: Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ

Các quan chức chính quyền Trump hôm 23/12 hạ thấp tầm quan trọng của đợt công bố hơn 30.000 hồ sơ mới nhất liên quan đến Epstein, bác bỏ giá trị của chúng và cho rằng một số nội dung nhắc đến Tổng thống chưa được kiểm chứng hoặc thậm chí là hoàn toàn bịa đặt.

Việc thông điệp bị thay đổi đã gây ra nỗi thất vọng trong giới đồng minh thân cận với Tổng thống Trump cùng một bộ phận ở Nhà Trắng, nơi không ít người cho rằng chính quyền đang phản ứng quá lộn xộn và khiến công chúng mất lòng tin.

"Mọi chuyện thật khó hiểu và ngày càng phức tạp", Matthew Barlett, chiến lược gia đảng Cộng hòa và từng là quan chức được bổ nhiệm trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, nhận định về những thông điệp mâu thuẫn từ chính quyền.

Theo ông, những tuyên bố mâu thuẫn này khiến tin tức về hồ sơ Epstein không thể lắng xuống, qua đó "tiếp tục gây ra cơn đau đầu dữ dội cho Nhà Trắng và chính quyền".

"Tôi không thấy họ có bất kỳ biện pháp khắc phục nào trong tương lai gần", Barlett nói thêm.

Những hồ sơ mới đã làm bùng lên cuộc tranh cãi về tính toàn vẹn trong các đợt công bố của Bộ Tư pháp và mức độ tuân thủ luật pháp từ chính quyền trước yêu cầu giải mật. Bộ Tư pháp dường như đã cố gắng giảm nhẹ những thông tin bất lợi cho Tổng thống bằng cách đặt ra nghi vấn về tính xác thực của các tài liệu mới.

"Một số tài liệu chứa đựng những cáo buộc sai sự thật và mang tính giật gân chống lại Tổng thống Trump đã được gửi tới Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngay trước cuộc bầu cử năm 2020", Bộ Tư pháp cho biết. "Nếu đáng tin, chúng chắc chắn đã bị biến thành vũ khí chống lại Tổng thống Trump từ lâu rồi".

Về phần Tổng thống, khi những tài liệu có liên quan đến mình được công bố, ông Trump đã dành nửa ngày trên sân golf rồi lặng lẽ quay trở về khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida mà không có bất kỳ tuyên bố nào.

Việc Tổng thống giữ yên lặng tương phản rõ rệt với hành động của ông chỉ vài ngày trước, khi các trợ lý và đồng minh với ông vội vã lan truyền hình ảnh cựu tổng thống Clinton có trong hồ sơ Epstein nhằm tạo áp lực lên phe Dân chủ.

Điều này làm bật lên những khó khăn mà Nhà Trắng phải đối mặt trong việc kiểm soát vấn đề đang làm suy giảm uy tín của Tổng thống Trump, đồng thời gây tổn hại chính trị cho ông.

"Điều này thật kinh hãi. Tổng thống Trump gọi tôi là kẻ phản bội vì đã đấu tranh yêu cầu ông ấy công bố hồ sơ Epstein và đứng về phía những phụ nữ bị cưỡng hiếp, bị giam cầm và bị buôn bán cho đàn ông", hạ nghị sĩ Cộng hòa Marjorie Taylor Greene đăng trên X hôm 23/12.

Từng là đồng minh thân cận của ông Trump, mối quan hệ giữa hạ nghị sĩ Greene với Tổng thống đã rạn nứt trong những tháng gần đây, một phần vì vụ Epstein.

Sau khi chính quyền dành cả ngày 19/12 và phần lớn cuối tuần để làm nổi bật việc ông Clinton xuất hiện trong các hồ sơ, Tổng thống Trump hôm 22/12 bất ngờ làm suy yếu chiến dịch này bằng cách bày tỏ cảm thông với cựu tổng thống của đảng Dân chủ và chỉ trích những người đã thúc đẩy công bố hồ sơ.

"Tôi không thích việc những bức ảnh của Bill Clinton bị đưa ra. Tôi không thích ảnh những người khác bị đưa ra", ông Trump nói. "Tôi nghĩ điều đó thật tồi tệ".

Cả ông Trump và ông Clinton đều không bị cáo buộc có bất kỳ sai phạm hình sự nào liên quan đến Epstein và cả hai đều khẳng định mình không làm gì sai trái. Một đại diện của cựu tổng thống Clinton đã yêu cầu Bộ Tư pháp công bố toàn bộ hồ sơ liên quan đến ông.

Nhà Trắng đã nhiều lần thay đổi lập trường về hồ sơ Epstein trong 11 tháng qua. Kể từ khi trở lại nắm quyền, ông Trump đã tiến hành một chiến dịch kéo dài nhằm chống lại việc công bố các tài liệu, làm rạn nứt mối quan hệ với các đồng minh thân cận và khiến ông mâu thuẫn với nhóm cử tri nòng cốt của mình. Sau cùng, ông phải khuất phục trước áp lực từ quốc hội và ký ban hành đạo luật yêu cầu Bộ Tư pháp công khai toàn bộ tài liệu liên quan.

Loạt lùm xùm liên quan đến hồ sơ Epstein không chỉ làm Tổng thống Trump mất đi uy tín đối với những người quan tâm sâu sắc đến vấn đề này mà hiện tại còn làm xao nhãng hàng loạt vấn đề quan trọng hơn mà lẽ ra chính quyền có thể tập trung vào, theo các nguồn thạo tin.

"Ông Trump cần bước ra ngoài mỗi ngày và nói về cách ông đang giúp cuộc sống của người dân trở nên dễ thở hơn", một cố vấn của Tổng thống nói.

Hôm 22/12, các quan chức Nhà Trắng đã cố gắng áp dụng lời khuyên đó khi tập trung vào việc quảng bá về những dấu hiệu tăng trưởng kinh tế mới và thúc đẩy các ưu tiên chính sách của Tổng thống Trump. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt chiều cùng ngày đã đăng bài hoặc chia sẻ lại trên X hơn 30 lần, phần lớn về những vấn đề kinh tế.

Đến cuối ngày, Nhà Trắng bắt đầu phát trực tiếp một video hoạt họa mô tả cảnh Tổng thống Trump đang đọc "danh sách trẻ hư của ông già Noel" kèm dòng chữ: "Không có than đâu. Chỉ có trục xuất thôi". Theo truyền thuyết phương Tây, những đứa trẻ hư sẽ không có quà mà chỉ nhận được một cục than trong tất vào đêm Giáng sinh.

Tuy nhiên, có thời điểm, ngay cả Leavitt cũng vẫn tham gia vào vấn đề Epstein khi chia sẻ lại tuyên bố từ Bộ Tư pháp khẳng định một bức thư được cho là do "J. Epstein" ký và gửi cho tội phạm tình dục bị kết án Larry Nassar là giả mạo. Bức thư dường như nhắc đến ông Trump, dù không nêu đích danh, với một tuyên bố gây sốc: "Tổng thống của chúng ta cũng chia sẻ niềm sở thích giống chúng ta về những cô gái trẻ".

"Việc một tài liệu được Bộ Tư pháp công bố không có nghĩa là các cáo buộc hay tuyên bố trong đó là đúng sự thật", Bộ Tư pháp nhấn mạnh. "Mặc dù vậy, Bộ sẽ tiếp tục công khai toàn bộ tài liệu theo quy định của pháp luật".

Vũ Hoàng (Theo CNN, AFP, Reuters)