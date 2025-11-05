Nhà Trắng dùng nhạc Taylor Swift

Tài khoản TikTok của Nhà Trắng đăng video ca ngợi chính quyền Tổng thống Trump trên nền nhạc "The Fate of Ophelia" của Taylor Swift.

Tài khoản TikTok của Nhà Trắng gây chú ý vì dùng nhạc Taylor Swift Nhiều hình ảnh của quân đội Mỹ, Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania được chèn vào để minh họa từng câu hát. Video: TikTok/ whitehouse

Video xuất hiện trên TikTok hôm 3/11, đến nay thu hút hơn năm triệu lượt xem. Êkíp của Nhà Trắng dùng phần điệp khúc của bài The Fate of Ophelia thuộc album mới nhất của Taylor Swift làm nhạc nền, chèn nhiều hình Tổng thống Mỹ để minh họa cho ca từ. Họ đổi lời bài hát trùng tên ca khúc thành The Fate of America (Số phận của nước Mỹ) trong năm giây cuối cùng.

Theo Variety, việc tài khoản Nhà Trắng đăng nội dung ủng hộ chính quyền vốn không xa lạ, trừ việc họ sử dụng nhạc của Taylor Swift - người vốn được cho là có hiềm khích với Tổng thống Donald Trump. Trước đây, ông Trump nhiều lần chỉ trích ca sĩ, từng tuyên bố ghét cô trong một bài đăng trên Truth Social hồi tháng 9/2024.

Hiện đại diện của Taylor Swift chưa phản hồi các thông tin trên.

MV "The Fate of Ophelia" của Taylor Swift MV "The Fate of Ophelia". Bài hát được lấy cảm hứng từ chuyện tình bi thương của nàng Ophelia trong vở kịch Hamlet do William Shakespeare sáng tác. Video: YouTube/ Taylor Swift

Tổng thống Mỹ được cho bắt đầu nhắm vào Taylor Swift sau khi cô công khai ủng hộ bà Kamala Harris - đối thủ của ông trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng - năm ngoái. Trên Instagram khi ấy, cô không chỉ kêu gọi khán giả bầu cho bà Harris mà còn phản đối việc ông Trump từng chia sẻ ảnh AI Swifties (tên fan của Swift) đi vận động bầu cử cho ông.

Một ngày sau khi cô lên tiếng, ông Donald Trump tham gia một buổi phỏng vấn, cho biết không phải là người hâm mộ Taylor Swift. Đồng thời, ông cảnh báo doanh số album của ca sĩ sẽ bị ảnh hưởng do cô chọn về phe đối nghịch ông. Tháng 5, ông tiếp tục đăng bài về nghệ sĩ, nói cô "không còn nổi tiếng". Ba tháng sau, ông lại nhắc đến Swift, đề cập chuyện cô bị khán giả la ó khi đi xem chung kết Super Bowl đầu năm.

Tuy nhiên hồi cuối tháng 8, ông khiến nhiều người bất ngờ khi công khai chúc mừng tin đính hôn của Taylor Swift và cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce. Trong cuộc họp Nội các ngày 26/8, tổng thống nói: "Tôi chúc họ có thật nhiều may mắn. Tôi nghĩ Travis Kelce là một cầu thủ xuất sắc, còn Taylor Swift là người tuyệt vời. Tôi mong họ gặp nhiều phước lành".

Taylor Swift sinh năm 1989, được mệnh danh "công chúa nhạc đồng quê" của Mỹ sau khi ra mắt năm 16 tuổi. Năm 2014, cô chuyển sang thể loại pop, ghi dấu ấn với album 1989. Trong gần 20 năm làm nghề, cô nhận 14 tượng vàng Grammy, 30 cúp VMAs, tổ chức nhiều chuyến lưu diễn lớn như The Eras Tour. Doanh thu của tour diễn giúp cô bước vào hàng ngũ tỷ phú với khối tài sản 1,6 tỷ USD, theo Forbes.

Hôm 3/10, Taylor Swift ra mắt album thứ 12 - The Life of a Showgirl, gây sốt toàn cầu. Cô bán ra hơn bốn triệu bản (phiên bản vật lý và kỹ thuật số) trong tuần đầu, trở thành nghệ sĩ có lượng đĩa được bán cao nhất sau bảy ngày ra mắt kể từ năm 1991 đến nay.

