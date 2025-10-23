Nha Trang có thêm dự án nhà ở xã hội hơn 1.600 tỷ đồng

Khánh HòaKhu nhà ở xã hội CT-02, vốn đầu tư hơn 1.644 tỷ đồng ở phường Nam Nha Trang được tỉnh giao liên danh doanh nghiệp làm chủ đầu tư dự án.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa quyết định giao liên danh Công ty Cổ phần Xây lắp Vật tư Kỹ thuật và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng MK làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội CT-02 thuộc Khu đô thị An Bình Tân, phường Nam Trang

Dự án được làm trên khu đất hơn 2 ha, gồm 4 khối tháp cao 15 tầng với 936 căn hộ nhà ở xã hội và khu thương mại - dịch vụ hơn 12.700 m2. Tổng diện tích xây dựng khoảng 101.000 m2, mật độ xây dựng 45%, dân số dự kiến hơn 2.500 người.

Dự án hướng đến phát triển khu nhà ở xã hội hiện đại, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người lao động thu nhập thấp tại địa phương. Công trình dự kiến khởi công trong quý 1/2026 và hoàn thành vào cuối quý 3/2027. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được giao chủ đầu tư.

Khu vực thực hiện dự án nhà ở xã hội hơn 1.600 tỷ đồng ở phường Nam Nha Trang. Ảnh: Bùi Nhân

UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư bảo đảm năng lực tài chính, ký quỹ thực hiện dự án, triển khai đúng tiến độ, tuân thủ các quy định về đầu tư, xây dựng, môi trường và phòng cháy chữa cháy; dự án phải đấu nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với khu dân cư liền kề, bảo đảm hệ thống thoát nước, tránh ngập úng khu vực.

Đầu tháng 10, tỉnh cũng vừa quyết định giao cho một liên danh doanh nghiệp làm dự án Khu nhà ở xã hội CT-04 (Hacom Starcity) vốn đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng ở khu đô thị An Bình Tân, phường Nam Nha Trang.

Thời gian qua, Khánh Hòa tăng tốc triển khai đề án một triệu căn nhà ở xã hội của Chính phủ cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, tỉnh phải xây dựng ít nhất 7.800 căn nhà ở xã hội. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu, với 3.364 căn trên 3.400 căn được xây dựng. Giai đoạn 2025-2030, Khánh Hòa cần hoàn thành hơn 4.400 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành chỉ tiêu, các năm tiếp theo, tỉnh này cần làm xong 650-680 căn mỗi năm.

Bùi Toàn