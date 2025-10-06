Nha Trang có thêm dự án nhà ở xã hội hơn 1.100 tỷ đồng

Khánh HòaKhu nhà ở xã hội CT-04 (Hacom Starcity) vốn đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng, phường Nam Nha Trang vừa được tỉnh quyết định giao cho một liên danh doanh nghiệp làm dự án.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định chấp thuận giao chủ đầu tư Công ty Cổ phần Xây lắp Vật tư Kỹ thuật (đại diện liên danh với Công ty cổ phần C-HOLDINGS và Công ty TNHH Tập đoàn Định An thực hiện dự án Hacom Starcity.

Dự án nhà ở xã hội này nằm trong Khu đô thị An Bình Tân (phường Nam Nha Trang). Công trình xây dựng trên khu đất rộng 1,44 ha, gồm chung cư cao 16 tầng nổi và 1 tầng hầm; cung cấp khoảng 840 căn hộ được thiết kế theo tiêu chuẩn nhà ở xã hội dạng chung cư, diện tích mỗi căn từ 25-70 m2, đảm bảo tiêu chí khép kín.

Ngoài khu căn hộ, dự án còn bố trí diện tích sàn thương mại - dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và tạo lập không gian sống hiện đại cho cư dân. Dự án sẽ phục vụ nhu cầu hơn 2.100 người.

Khu đô thị An Bình Tân, phường Nam Nha Trang - nơi thực hiện dự án nhà ở xã hội hơn 1.100 tỷ đồng. Ảnh: Bùi Thảo

Tổng mức đầu tư của dự án đạt hơn 1.179 tỷ đồng. Theo kế hoạch, giai đoạn chuẩn bị đầu tư diễn ra từ quý IV/2025 đến quý I/2026; triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục công trình chính được thực hiện từ quý I/2026 đến quý IV/2027. Dự án dự kiến bàn giao và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2027. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được giao chủ đầu tư.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của hồ sơ cũng như năng lực tài chính và tiến độ thực hiện. Chủ đầu tư phải ký quỹ bảo đảm triển khai dự án, báo cáo tiến độ định kỳ hàng tháng và tuân thủ đầy đủ quy định về quy hoạch, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, lao động và xây dựng.

Thời gian qua, Khánh Hòa tăng tốc triển khai đề án một triệu căn nhà ở xã hội của Chính phủ cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, tỉnh phải xây dựng ít nhất 7.800 căn nhà ở xã hội. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu, với 3.364 căn trên 3.400 căn được xây dựng. Giai đoạn 2025-2030, Khánh Hòa cần hoàn thành hơn 4.400 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành chỉ tiêu, các năm tiếp theo, tỉnh này cần hoàn thành 650-680 căn mỗi năm.

Hiện, tỉnh thúc đẩy một số dự án tại Nha Trang như: Nhà ở xã hội Hưng Phú II, diện tích đất 6.895 m2, quy mô dự kiến khoảng 30 tầng; Nhà ở xã hội Khu đô thị Hoàng Long có diện tích hơn 11.309 m2, quy mô dự kiến khoảng 9-12 tầng; Nhà xã hội Vinpearl Phú Quý có diện tích đất khoảng 10.000 m2, quy mô dự kiến 16 tầng. Ngoài ra còn có dự án Nhà ở xã hội phường Bắc Cam Ranh dự kiến 3.565 căn...

Bùi Toàn