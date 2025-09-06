Nhà tôi xài máy lạnh 8 tiếng nhưng tiền điện không quá 900 nghìn đồng

Tôi đầu tư thiết bị tiết kiệm điện tốn kém ban đầu, nhưng giảm đáng kể chi phí, ngay cả khi sử dụng nhiều thiết bị điện mỗi ngày.

"Tiền điện tăng, tôi mới thấy đầu tư ban đầu của mình khi xây nhà là xứng đáng. Lúc xây nhà, tôi chọn thiết bị điện toàn loại tiết kiệm, ví dụ như toàn bộ đèn trong nhà toàn là đèn LED của giá bóng 5W cách đây 10 năm đã hơn 100.000 đồng (tôi) không sử dụng đèn trôi nổi vì giá rẻ nhưng không bền, thậm chí rất hao điện).

Máy nước nóng năng lượng mặt trời dung tích lớn, mặc dù nhà tôi chỉ có 3 người, tủ lạnh 600l nhưng là loại inverter, máy giặt 9 kg cũng inverter, máy lạnh 1.5 HP cũng inverter, thường xuyên mở 2 cái từ 22h đến 6h (nhà tôi có 3 máy), bếp từ lớn (3 bếp), nồi cơm điện, lò vi sóng... (nói chung, nhà tôi mọi thứ nấu nướng đều dùng điện), 4 tivi (màn hình lớn từ 50 inch trở lên nhưng thường xuyên chỉ mở 2 cái, mỗi ngày mở 5 giờ).

Tôi dùng nước nóng từ máy nước nóng năng lượng mặt trời để nấu ăn, nấu nước và rửa chén. Tiền điện năm 2016 không bao giờ vượt 400.000 đồng một tháng, hiện tại chưa bao giờ vượt 900.000 đồng tháng.

Tuy nhiên khoảng đầu tư ban đầu là không hề nhỏ, nhưng hiện giờ là quá hiệu quả. Nhà tôi sử dụng internet gói cước Home 1 băng thông 300Mbps cước 12 tháng, giá 1.733.000 đồng nhưng tôi dùng bộ wifi mesh tốt vài triệu đồng nên xem phim 4K không giật lag.

Tóm lại tôi nghĩ nếu muốn tiết kiệm thì nên cân nhắc khoản đầu tư thiết bị gia đình".

Đây là chia sẻ của độc giả phuoctam, chia sẻ bí quyết tiết kiệm điện của gia đình, bằng cách chấp nhận chi tiền mua thiết bị tiết kiệm điện, ban đầu tốn kém nhưng sau nhiều năm mới thấy khoản đầu tư ấy hoàn toàn xứng đáng.

Bộ Chính trị đã có yêu cầu cơ cấu lại ngành điện để người dân được chọn đơn vị cung cấp. Nghị quyết 70 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045 yêu cầu phát triển thị trường năng lượng theo hướng tăng tính cạnh tranh, minh bạch, hiệu quả, đồng bộ với bảo đảm an ninh năng lượng. Nhà điều hành cần triển khai hiệu quả cơ chế mua bán trực tiếp, đồng thời tăng quyền lựa chọn đơn vị bán lẻ điện cho khách hàng. Hiện nay, EVN không còn độc quyền sản xuất nguồn điện nhưng vẫn là bên mua duy nhất trên thị trường bán buôn, hệ thống truyền tải và bán lẻ điện. Điện đang được phân phối tới người dân và doanh nghiệp thông qua các công ty điện lực thuộc EVN. Khi thị trường điện cạnh tranh hoàn thiện, khâu bán lẻ điện - đơn vị cung cấp điện trực tiếp cho khách hàng cuối cùng - sẽ được tách bạch, tạo điều kiện để người dùng có quyền lựa chọn đơn vị bán lẻ phù hợp, thay vì chỉ mua từ EVN như hiện nay, theo Luật Điện lực 2024. Vài ngày gần đây, nhiều người phàn nàn hóa đơn điện tăng cao bất thường dù tháng 8 thời tiết mát mẻ, gia đình không sử dụng nhiều điện.

