Nhà thiết kế Việt giới thiệu bộ sưu tập ở Milan

Phan Đăng Hoàng, 23 tuổi, sẽ giới thiệu bộ sưu tập "Mirage" lấy cảm hứng vẻ đẹp Tây Bắc tại sự kiện thuộc Milan Fashion Week Thu Đông 2023.

Anh cho biết các trang phục sẽ xuất hiện tại hoạt động triển lãm, diễn ra ngày 22/2 tại Italy, cùng 12 nhà thiết kế khác. Bộ sưu tập sử dụng chất liệu chủ đạo gồm vải dạ, lụa tơ tằm, đũi, thổ cẩm, denim. Phan Đăng Hoàng lên ý tưởng, thực hiện dự án trong bốn tháng.

Một thiết kế thuộc bộ sưu tập "Mirage" của Phan Đăng Hoàng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhà thiết kế lồng ghép yếu tố thiên nhiên với thời trang đặc tả qua phong cách siêu thực. Anh chọn phom dáng uốn lượn, hình khối, tái hiện hình ảnh địa hình hiểm trở, cuộc sống bấp bênh của con người miền núi. Đăng Hoàng sử dụng các gam màu nổi như tím đỗ quyên, cam cháy để nói về sức sống thiên nhiên, con người vùng cao. Đan xen là họa tiết thổ cẩm nhằm tôn vinh các làng nghề thủ công.

Phan Đăng Hoàng nói: "Tôi muốn giới thiệu đến bạn bè quốc tế giá trị truyền thống, con người Việt, nhất là vùng đất Tây Bắc với nhiều màu sắc văn hóa nổi bật. Bộ sưu tập sẽ mang tinh thần khơi dậy khao khát tự do của con người, được là chính mình, sẵn sàng chinh phục, phá bỏ mọi giới hạn".

Phan Đăng Hoàng bên người mẫu quốc tế Marie Kone. Cô diện thiết kế thuộc bộ sưu tập "A Dose Of Joy" được anh giới thiệu hồi tháng 9/2022. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Lần thứ hai Đăng Hoàng tham gia Milan Fashion Week. Tháng 9/2022, anh từng ra mắt thương hiệu cá nhân tại sự kiện Xuân Hè 2023 với tư cách một trong năm nhà thiết kế trẻ của dự án We Are Made In Italy.

Phan Đăng Hoàng giới thiệu BST ở Milan Fashion Week Dàn mẫu trình diễn bộ sưu tập "A Dose Of Joy" của Phan Đăng Hoàng tại Milano Fashion Week, tháng 9/2022 ở Italy. Video: Nhân vật cung cấp

Phan Đăng Hoàng sinh năm 2000 tại Nghệ An, được biết tới với loạt tranh chân dung nghệ sĩ Việt như Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Lý Nhã Kỳ... Có năng khiếu vẽ cùng đam mê thời trang, anh nhận học bổng tài năng chuyên ngành thiết kế thời trang của Đại học Nouva Accademia Di Belle Arti (NABA) năm 2018 và tốt nghiệp bằng xuất sắc. Theo BOF, NABA từng được bình chọn là top 20 trường thiết kế thời trang danh giá nhất thế giới.

Các thiết kế của anh thể hiện tinh thần giao thoa văn hóa Đông - Tây cùng nguồn năng lượng tích cực, trẻ trung. Thế mạnh của Đăng Hoàng là cách chơi màu trên cùng một trang phục.

Anh từng giới thiệu các bộ sưu tập A Dose Of Yoy lấy cảm hứng từ trò chơi dân gian của trẻ em, Quintessence (Tinh hoa), La Peinture (Bức họa)... Tổng biên tập Vogue Mỹ Anna Wintour và siêu mẫu Naomi Campbell từng đến xem buổi giới thiệu Quintessence tổ chức tại Italy hồi tháng 9/2021. Một số tác phẩm của nhà thiết kế trẻ từng xuất hiện trên các tạp chí nước ngoài, trong đó có Vogue Italy.

Tân Cao