Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa nuôi tằm, dệt vải

Để thực hiện bộ sưu tập Thu Đông 2024, mùa hè qua, anh tới làng lụa Mã Châu cùng các nghệ nhân sản xuất chất liệu cho bộ sưu tập. Nhà thiết kế dành nhiều tháng đi hái dâu, nuôi tằm, ươm tơ, xe sợi, dệt và nhuộm vải thủ công. Lê Thanh Hòa cho biết muốn trải nghiệm những công đoạn, từ đó có cách xử lý các thiết kế khéo léo hơn.

"Làm lụa theo kiểu truyền thống như thế này giúp tôi thêm yêu làng nghề và thời trang, truyền cảm hứng để tôi tạo nên bộ sưu tập mang chất mộc mạc, gần gũi thiên nhiên", anh nói.

Lê Thanh Hòa tự nuôi tằm, dệt vải Lê Thanh Hòa cùng các nghệ nhân sản xuất lụa ở Mã Châu. Video: Nhân vật cung cấp

Theo anh, lụa Mã Châu dệt thủ công mang một số đặc điểm riêng, số lượng hạn chế trên thị trường. Màu sắc của từng khúc vải không giống nhau 100% do được nhuộm màu bằng chất liệu tự nhiên như hạt gấc, vỏ dừa, hạt điều, lá trà. Lụa phải trải qua nhiều công đoạn, thời gian sản xuất lâu, đòi hỏi kỹ thuật cao, nên giá thành lớn hơn lụa công nghiệp. Không sử dụng hóa chất nên các thước vải an toàn cho người mặc và môi trường.

Bằng kỹ thuật draping, vải được tạo phom trực tiếp trên mannequin, hình thành nên phom đầm chữ A, mini hay đuôi cá. Kỹ thuật cắt cúp cũng là yếu tố quan trọng trong may đo để làm nên những chiếc đầm vừa vặn cơ thể. Lê Thanh Hòa áp dụng thêm kỹ thuật xử lý chất liệu như chạy vải layer, chần bông, đính kết, giúp bộ sưu tập thêm bắt mắt. Dự kiến, các thiết kế ra mắt ngày 17/9 tại đảo Khê Cốc thuộc khu Tràng An, Ninh Bình, quy tụ hàng trăm khách mời.

Hoa hậu Xuân Hạnh, H'Hen Niê, Ngọc Châu diện thiết kế làm từ lụa của Lê Thanh Hòa. Ảnh: Narc Studio

Lê Thanh Hòa, 39 tuổi, tốt nghiệp thủ khoa ngành thời trang, khoa Mỹ thuật Công nghiệp, Đại học Kiến trúc TP HCM. Các bộ sưu tập của anh từng được giới thiệu ở Đẹp Fashion Show, Elle Show, Vietnam International Fashion Week. Một số show cá nhân gây chú ý của nhà thiết kế gồm Lam Vũ, The Oriental Sun, Another Day, Sa Vũ, An, Shadow.

