Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường 'săn' biệt thự ven biển

Bà Rịa - Vũng TàuNhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường chọn mua hai biệt thự hướng biển tại NovaWorld Ho Tram, đầu tư theo xu hướng nghỉ dưỡng sinh thái thịnh hành.

Ngày 15/4, Novaland lần đầu tổ chức tour trực thăng dành riêng cho khách VIP từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) đến dự án NovaWorld Ho Tram (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường và CEO SixDo Phạm Huy Cận là hai khách mời đặc biệt của chuyến bay. Sau 20 phút cất cánh, trực thăng đã hạ cánh ở bãi đáp trước cổng phân khu The Tropicana thuộc NovaWorld Ho Tram.

"Thay vì chạy xe hơi mất vài tiếng đồng hồ thì lần đầu đến dự án bằng trực thăng nhanh chóng chỉ trong 20 phút mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm mới mẻ và thú vị, tạo nên đặc quyền thiết thực cho các nhà đầu tư", Đỗ Mạnh Cường nhận xét.

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường trên trực thăng hạ cánh xuống NovaWorld Ho Tram. Ảnh: Quỳnh Trần



Theo đó từ không trung, các khách VIP nhìn ngắm tổng quan NovaWorld Ho Tram nằm ven bờ biển trải dài 32 km, sát bên kia là rừng nguyên sinh Bình Châu - Phước Bửu diện tích 11.392 ha với thảm thực vật phong phú, đa dạng sinh vật. Nhà thiết kế cho biết tầm nhìn bao quát từ trên trực thăng giúp chiêm ngưỡng trọn vẻ đẹp nguyên sơ thiên nhiên bao quanh lẫn quy mô dự án.

"Chuyến bay khiến tôi hình dung rõ hơn về vị trí kết nối của dự án với TP HCM, nhiều tiềm năng đầu tư nhờ có cả rừng, biển, sông, quy hoạch bài bản với nhiều công trình cao cấp cùng hệ thống tiện ích bao phủ", Đỗ Mạnh Cường nói.

Đáp ứng xu hướng sống xanh

Nhà thiết kế nhìn nhận tình trạng ô nhiễm môi trường, áp lực, căng thẳng trong công việc... ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, thể chất, nhất là người dân sống ở đô thị lớn. Những năm gần đây, nhiều gia đình có xu hướng tìm không gian sinh thái, hòa mình vào những cánh rừng nguyên sinh, bãi tắm hoang sơ... nhằm cân bằng cuộc sống và tìm sự bình yên trong tâm hồn.

Trong khi đó NovaWorld Ho Tram có lợi thế về thiên nhiên khi tọa lạc ở vùng ven biển Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giáp khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu. Điều kiện tự nhiên ở Hồ Tràm cùng khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm, oxy trong lành, bờ biển dài... đáp ứng nhu cầu sống xanh, du lịch, nghỉ dưỡng.

"NovaWorld Ho Tram hưởng lợi từ khu bảo tồn Bình Châu đa dạng sinh học, góp phần hấp thụ carbon, lọc sạch ô nhiễm, cải thiện chất lượng không khí và nước. Những yếu tố này góp phần cải thiện sức khỏe, giảm căng thẳng, phục hồi thể lực và cân bằng trí lực, giúp dự án đáp ứng xu hướng sống xanh, sống khỏe", Đỗ Mạnh Cường chia sẻ.

NovaWorld Ho Tram có lợi thế về cảnh quan thiên nhiên gồm cả mảng xanh, sông và bờ biển dài. Ảnh: Quỳnh Trần

Vào đầu tháng 2, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn (ICED) thuộc Đại học Quốc gia TP HCM đã tiến hành công bố đánh giá điều kiện môi trường tại khu vực dự án NovaWorld Ho Tram. Nghiên cứu cho thấy Hồ Tràm sở hữu lợi thế phát triển du lịch nghỉ dưỡng theo hướng bền vững gắn với kinh tế tuần hoàn. Các thông số chất lượng không khí, nước biển ven bờ, chất lượng đất, chất lượng nước dưới đất (nước ngầm và nước khoáng) đều đạt chuẩn.

Trước đó trong chuyến tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí NovaWorld Ho Tram đầu năm nay, Đỗ Mạnh Cường đã trở thành một trong các chủ sở hữu biệt thự đầu tiên ở phân kỳ này sau khi tham quan và đánh giá cao vị trí, cảnh quan và kiến trúc của khu biệt thự biển Habana. Tiếp đến anh tìm hiểu thông tin về phân kỳ Long Island và quyết định đặt cọc cho sản phẩm ở vị trí đắc địa khi nhận thấy dòng sản phẩm second home biển này cùng hệ tiện ích bao quanh nhiều tiềm năng sinh lời.

Yếu tố nghệ thuật tạo điểm nhấn cho dự án

Dưới con mắt đầu tư lẫn nghệ thuật, Đỗ Mạnh Cường đánh giá cao phong cách thiết kế, sáng tạo của tổ hợp này. Mỗi phân kỳ có chất riêng, cho thấy chủ đầu tư có gu thẩm mỹ cao, quan tâm đến giá trị tinh thần, độc đáo ở góc nhìn, chứ không đơn thuần xây những ngôi nhà ở vị trí đặc biệt.

Điển hình cho sức sáng tạo là The Tropicana - phân kỳ có quy mô hơn 140 ha, quy tụ các second home mang phong cách thiết kế miền nhiệt đới. Bao quanh đó là tổ hợp tiện ích gồm Welcome Center - trung tâm tiếp đón khách 2.500 m2 hướng biển; Ocean Pool - hồ bơi nước mặn 5.000 m2; hồ cảnh quan diện tích 20.000 m2, khu biệt thự biển, đồi... Sát bên là bãi đáp trực thăng và công viên Tropicana 17 ha lấy ý tưởng từ nền văn hóa Polynesia tại vùng biển Thái Bình Dương.

Khu biệt thự Lagoon. Ảnh: Quỳnh Trần

Nhà thiết kế nhận xét dãy biệt thự Lagoon - lấy cảm hứng từ những ngôi làng cổ ven sông ở Hà Lan - là một trong những điểm nhấn hấp dẫn cư dân, nhà đầu tư. Nơi đây hiện lên như khu vườn cổ tích châu Âu với kênh đào Lagoon trong xanh, uốn lượn sau thềm nhà. Gần đó là dãy phố mua sắm sầm uất và hạng mục Babylon shophouse gồm 88 căn, quy hoạch thành hai dãy phố chạy dọc hướng biển.

Khi "ngắm nghía" second home, Đỗ Mạnh cường cũng chú trọng chủ đầu tư uy tín, dự án được quy hoạch rõ ràng và anh tin tưởng hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ của NovaGroup.

Nhà thiết kế tiết lộ tương lai có nhiều ý tưởng ra mắt bộ sưu tập mới hay ghi hình ở những địa điểm đẹp ở Việt Nam, trong đó có các hệ sinh thái NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram và sắp tới Đà Lạt, Nha Trang.

Biệt thự biển nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đầu tư tại NovaWorld Ho Tram. Ảnh: Quỳnh Trần

NovaWorld Ho Tram sẽ vận hành toàn phần vào năm 2023, được kỳ vọng góp phần làm sôi động thị trường bất động sản, mở ra cơ hội đầu tư tiềm năng, tạo ra giá trị cho cộng đồng, thúc đẩy kinh tế địa phương. Dự án còn có lợi thế kết nối thuận tiện khi cách TP HCM 90 phút di chuyển. Trong tương lai, khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động, khoảng cách giữa Hồ Tràm với các khu vực trong nước lẫn quốc tế được rút ngắn, mở đường để nơi đây đón lượng lớn du khách cả trong và ngoài nước.

Thi Quân