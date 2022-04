Nhà đầu tư NovaWorld Ho Tram lần đầu tham quan dự án bằng trực thăng

Đoàn nhà đầu tư được đưa rước bằng các siêu xe. Điểm dừng chân đầu tiên của họ là The Tropicana - phân kỳ có quy mô hơn 140 ha, các second home mang phong cách thiết kế miền nhiệt đới. Bao quanh đó là tổ hợp tiện ích gồm: Welcome Center - trung tâm tiếp đón khách 2.500 m2 hướng biển; Ocean Pool - hồ bơi nước mặn 5.000 m2; hồ cảnh quan diện tích 20.000 m2, hệ thống kênh Lagoon, khu biệt thự biển, biệt thự đồi... Thời gian qua, nơi đây thu hút đông đảo khách hàng, giới thượng lưu đến trải nghiệm.