Nhà thầu tháo dỡ sân vận động Chi Lăng với giá rẻ hơn một nửa

Theo quyết định phê duyệt ngày 22/4, Công ty cổ phần Kỹ thuật cơ giới xây dựng Thăng Long là đơn vị trúng thầu thực hiện việc đập phá, tháo dỡ và thanh lý tài sản tại sân vận động Chi Lăng (phường Hải Châu).
Mức giá trúng thầu được công bố là gần 2,26 tỷ đồng, giảm hơn 2,4 tỷ đồng so với giá dự toán ban đầu (4,67 tỷ đồng). Hình thức lựa chọn nhà thầu được thực hiện qua đấu thầu rộng rãi trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Ngoài nhiệm vụ tháo dỡ, đơn vị trúng thầu có trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước hơn 11,36 tỷ đồng. Đây là số tiền thanh toán bù trừ giữa chi phí phá dỡ và giá trị vật tư thu hồi được từ công trình.
Trong đợt đấu thầu này, ba liên danh nhà thầu khác đã bị loại do không đáp ứng năng lực, kinh nghiệm hoặc hồ sơ dự thầu không hợp lệ. Các đơn vị này bao gồm: Liên danh Hiển Quỳnh Long - Lâm Sơn, Liên danh Sơn Tây - Sơn Hà NT và Liên danh phá dỡ sân vận động Chi Lăng.
Việc tháo dỡ và thanh lý tài sản là bước cụ thể để thực hiện quyết định của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ban hành từ tháng 5/2025 về việc xử lý công trình, vật kiến trúc trên khu đất sân vận động Chi Lăng.
Sân vận động Chi Lăng có diện tích hơn 55.000 m2, nằm tại vị trí trung tâm TP Đà Nẵng với bốn mặt tiền bao quanh bởi các tuyến đường Lê Duẩn - Chi Lăng - Ngô Gia Tự - Hùng Vương. Từng là biểu tượng thể thao của thành phố, khu "đất vàng" này đã bỏ hoang nhiều năm do vướng mắc pháp lý liên quan vụ án Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh.
Mới đây, cơ quan Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng đã lựa chọn Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố để đấu giá quyền sử dụng đất khu phức hợp thương mại, dịch vụ cao tầng tại đây với giá khởi điểm hơn 9.706 tỷ đồng. Tài sản đấu giá gồm 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 14 thửa đất, được đưa ra xử lý sau khi các bên liên quan không đạt được thỏa thuận chung.
Nguyễn Đông