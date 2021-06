Nhà sư giải cứu 8.000 con chó hoang

Trung QuốcGương mặt lấm tấm mồ hôi, Chí Tường ôm chú chó hoang có bộ lông bết lại sau cơn mưa, dịu dàng nói: 'Để ta cắt lông cho con'.

Chú chó ốm yếu này là một trong hàng chục chó hoang bị cảnh sát Thượng Hải bắt. Hơn 20 con khác bị nhốt trong một chiếc thùng nhựa màu vàng gần đó. Nếu không có sự can thiệp của nhà sư Chí Tường, những con chó hoang này sẽ bị mang đi tiêu hủy vài sau đó ít ngày.

Chí Tường không phải là nhà cứu hộ động vật bình thường mà là một tu sĩ Phật giáo. Ông đã đem đến cho những chú chó hoang cuộc sống mới tại tu viện cổ của mình hoặc một nơi trú ẩn an toàn mà ông điều hành tại Trung Quốc. Hiện người đàn ông này đang chăm sóc khoảng 8.000 con chó. Vài trăm trong số đó sẽ được di cư sang châu Âu hoặc Bắc Mỹ.

Nhà sư Chí Tường đã cứu 8.000 chú chó hoang nhiều năm qua. Ảnh: 163.com

Nhà sư 51 tuổi nói: "Tôi phải cứu chúng, vì nếu tôi không làm điều này, chúng chắc chắn sẽ chết. Thay chiếc áo nâu sòng, ông tạm thời mặc chiếc áo công nhân màu cam, để thuận tiện trong thao tác tiêm văc xin cho những chú chó ốm yếu mới được giải cứu.

Chí Tường đã cứu trợ động vật từ năm 1994, ngoài chó, ông còn giải cứu mèo và các loài động vật đi lạc khác. Câu chuyện bắt đầu khi nhà sư này chữa trị cho những con mèo bị xe đâm trên đường. Ông cho biết, lúc đó, có rất ít động vật đi lạc, nhưng điều này đã thay đổi rõ rệt trong 4 năm qua.

Chí nói rằng sự giàu có ngày càng tăng của người dân Trung Quốc đã tạo điều kiện cho thị trường vật nuôi phát triển, nhưng một số người lại sẵn sàng vứt bỏ chúng khi không muốn chăm sóc nữa.

"Điều này không phải do những người không thích nuôi chó gây ra, cũng không phải do chính phủ gây ra, mà là do những người được gọi là yêu chó nhưng không có kiến thức đúng đắn về việc chăm sóc động vật", ông Chí nói. Truyền thông Trung Quốc cho biết năm 2019 có tới 50 triệu động vật đi lạc ở nước này và con số tăng gần gấp đôi sau mỗi năm.

Với sự giúp đỡ của các tình nguyện viên và người làm công đức, nhà sư Chí Tường nuôi vài trăm con chó tại chùa Báo Ân nơi ông là trụ trì. Ở ngôi chùa cổ này còn có 200 con mèo cùng với nhiều gà, ngỗng và chim công. Nhà sư chủ yếu nuôi những con chó bị bệnh ở đây, số còn lại được gửi đến một cơ sở lớn hơn nhưng ở nơi khác. Những chú chó may mắn sẽ tìm được chủ mới. Những con không may mắn, chiếm khoảng 30% số chó được cứu, đã chết vì bệnh tật hoặc ốm nặng, không thể cứu được.

Chí Tường không phải là một bác sĩ thú y được đào tạo bài bản, nhưng tình yêu của ông dành cho động vật được thể hiện qua cách ông chạm vào, xoa dịu và ôm hôn chúng.

Nhà sư chia tay chú chó nhỏ sau khi được một tình nguyện nhận nuôi và mang về nhà họ ở Seattle, Mỹ. Ảnh: 163.com

Số lượng động vật bị vứt bỏ tăng liên tục, nhà sư Chí Tường gặp căng thẳng lớn về tài chính khi ước tính chi phí hàng năm lên đến khoảng 12 triệu tệ (1,8 triệu USD) và khoảng 60 tấn thức ăn cho chó mỗi tháng. Người đàn ông này đã vay mượn từ cha mẹ, các nhà sư khác và nhận được các khoản tài trợ từ nhà hảo tâm, nhưng ông thổ lộ: "Bây giờ tôi không thể vay thêm tiền nữa".

Kể từ năm 2019, Chí đã gửi một số chó, mèo ra nước ngoài. Các tình nguyện viên nói tiếng Anh đã sử dụng mạng xã hội để quảng bá cho những người quan tâm. Khoảng 300 con chó đã được đưa đến Mỹ, Canada và các nước châu Âu khác bao gồm cả Đức.

Ký ức về những chú chó may mắn này - cuộc hành trình của chúng từ đường phố và gần như là xác chết để đến một cuộc sống mới - đã khiến người đàn ông này mỗi khi nhắc lại đều bật khóc. Ông chia sẻ: "Tôi nghĩ chúng sẽ rất hạnh phúc nên tôi cảm thấy điều đó thật đáng giá. Nhưng tất nhiên là tôi nhớ chúng".

Vào một buổi sáng thứ bảy, Chí Tường có mặt tại sân bay quốc tế Thượng Hải để gửi một chú chó cho một hành khách, người tình nguyện mang nó đến ngôi nhà mới ở thành phố Seattle, Mỹ. Chí mặc áo tu hành và ôm chú chó con trong tay đến giây phút cuối cùng, trong miệng vẫn lẩm bẩm "Tạm biệt, tạm biệt".

Khi hành khách và chú chó lên máy bay, ông vội lấy tay lau mắt. Nhà sư này nói: "Tôi có một ước mơ. Một ngày nào đó, khi có thời gian rảnh rỗi, tôi muốn đến thăm chúng ở nước ngoài và chụp ảnh với từng chú chó mà tôi cứu".

"Vì vậy, khi tôi già và không thể đi lại, tôi có những bức ảnh này để xem", Chí chia sẻ.

Vy Trang (Theo 163.com)