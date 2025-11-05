Bác sĩ Maheer Shah cảnh báo các trào lưu làm đẹp răng trên TikTok, như bọc răng giống con gái Kim Kardashian hay đính đá, có nguy cơ gây hỏng răng vĩnh viễn.

Tiến sĩ Maheer Shah, một nha sĩ tại thành phố Perth, cho biết công việc của ông đang thay đổi. Thay vì chữa sâu răng hay lấy tủy, ông ngày càng phải xử lý các ca "làm răng hỏng" do chạy theo xu hướng. "Phần khó nhất trong công việc của tôi là sửa chữa những ca làm răng hỏng", Shah nói. "Chúng tôi đang thấy ít sâu răng nhưng lại thấy nhiều vấn đề hơn đến từ việc làm răng không đúng cách".

Nha sĩ cho rằng những vấn đề này đang bị thúc đẩy bởi các xu hướng trên mạng xã hội như TikTok, khuyến khích giới trẻ thử nghiệm đính đá và bọc răng một cách rủi ro.

Nha sĩ cảnh báo mốt răng đen 'kiểu con gái Kim Kardashian' North West khoe vẻ nổi loạn trong video TikTok hồi cuối tháng 10. Video: KimandNorth/TikTok

Hồi cuối tháng 10, North West, con gái 12 tuổi của ngôi sao truyền hình thực tế Mỹ, Kim Kardashian, gây chú ý về ngoại hình nổi loạn trong video cùng nhóm bạn trên TikTok. Cô bé vẽ mặt, dán hình xăm giả, tết tóc xanh, đeo kính áp tròng cùng màu, đặc biệt là bọc hàm răng đen bóng. North cũng từng nhiều lần xuất hiện với răng gắn kim cương và đá quý giống mẹ.

Tiến sĩ Shah lo ngại điều này sẽ tạo ra làn sóng bắt chước trong những người hâm mộ trẻ tuổi, đặc biệt khi răng của các em còn đang phát triển. "Vấn đề với trẻ nhỏ khi làm bọc răng là chúng còn lớn lên và răng sẽ bị xê dịch. Vì vậy, tôi thường thấy nếu còn quá nhỏ, bộ bọc răng sẽ nhanh chóng không còn vừa vặn chỉ sau một vài tháng", ông giải thích. "Hàm răng khi chúng học xong trung học là hàm răng vĩnh viễn... bất kỳ tổn thương nào xảy ra bây giờ sẽ là tổn thương bọn trẻ mang theo trong nhiều thập kỷ".

North West, con gái Kim Kardashian, với hàm răng bọc đen. Ảnh: KimandNorth/TikTok

Tuy nhiên, tiến sĩ Shah nói rằng bọc răng "vẫn còn là tác hại nhỏ hơn" so với đá đính răng, một xu hướng đang phát triển nhanh chóng, đặc biệt là việc sử dụng các bộ dụng cụ tự làm (DIY) giá rẻ. Theo ông, các bộ DIY này tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Các kim loại rẻ tiền như niken hoặc đồng có thể gây ngộ độc. "Bạn có thể bị ăn mòn trong miệng hoặc chúng phản ứng với miếng trám kim loại, tạo ra một 'cục pin nhỏ' ngay trong miệng", bác sĩ cảnh báo.

Nguy hiểm hơn là quy trình thực hiện. Bước đầu tiên thường liên quan đến một loại gel có tính axit rất mạnh. "Nó sẽ ăn mòn và loại bỏ tất cả khoáng chất ra khỏi răng, làm bề mặt răng bị thô ráp để keo dính vào", Shah tiết lộ.

Chất kết dính đi kèm, "thực chất chỉ là vi nhựa", sau đó được làm cứng bằng đèn. Tiến sĩ Shah coi đây là nỗi lo lớn nhất vì đèn trong bộ kít không đủ mạnh. "Đèn chuyên dụng chúng tôi dùng cũng chỉ làm cứng được 70% vi nhựa. Với những chiếc đèn trong bộ kít, có lẽ chỉ 20-30% được làm cứng đúng cách", ông cho hay.

Nha sĩ này từng chứng kiến hậu quả thực tế tại phòng khám của mình. "Một bà mẹ gọi đến hôm qua vì con gái đi du lịch về với một loạt đá đính răng. Keo dán ở khắp mọi nơi, phủ lên nướu, gây kích ứng nặng và tích tụ mảng bám", ông kể.

Bác sĩ đã phải mất khoảng 45 phút chỉ để làm sạch keo. "Nếu khoan chúng đi, bạn sẽ mài luôn cả răng thật", ông nói, cho biết không hoàn toàn phản đối phụ kiện răng nếu chúng được thực hiện chuyên nghiệp. Tiến sĩ kêu gọi các bậc cha mẹ hãy cởi mở và đối thoại với con cái. "Hãy cùng con tìm hiểu. Xem các bài đánh giá, đi tư vấn vài nơi trước khi quyết định", Shah khuyên.

Bình Minh (Theo News)