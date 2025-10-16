Nhà sáng lập Reddit: 'Phần lớn Internet đã chết'

Alexis Ohanian, nhà đồng sáng lập mạng xã hội Reddit, cho biết ông không hài lòng với tình trạng Internet hiện nay do dần mất đi sự hiện diện của con người.

Trong chương trình công nghệ TBPN ngày 13/10, Ohanian nhận định Internet từng là nơi kết nối nhưng giờ phần lớn là bot hoặc AI bán tự động. "Các bạn đã chứng minh rằng phần lớn Internet hiện nay đã chết", ông nói với người dẫn chương trình.

Ohanian nhắc đến sự tràn lan của "slop" trên LinkedIn, thuật ngữ chỉ nội dung rác, chất lượng thấp, do AI tạo ra hàng loạt. Ông cũng đề cập tới "thuyết Internet chết", nơi bot hoạt động nhiều hơn con người. Hồi tháng 9, Sam Altman, CEO OpenAI, đăng trên X rằng mình từng không coi trọng thuyết Internet chết, nhưng hiện ông thấy "rất nhiều tài khoản Twitter do mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) điều hành".

Alexis Ohanian, nhà đồng sáng lập mạng xã hội Reddit. Ảnh: Reddit

Theo nghiên cứu của công ty SEO Graphite, hơn một nửa số lượng bài viết mới trên Internet hiện do AI tạo ra. Nghiên cứu phân tích 65.000 bài viết tiếng Anh xuất bản từ tháng 1/2020 đến tháng 5/2025 bằng công cụ phát hiện AI Surfer. Mọi bài viết chứa trên 50% nội dung từ LLM sẽ được coi là do AI tạo ra.

Đúng như nhóm nghiên cứu dự đoán, các bài viết AI gia tăng nhanh chóng khi ChatGPT ra mắt, từ 10% cuối năm 2022 lên hơn 40% năm 2024, sau đó tăng chậm lại và ổn định hơn. Đến tháng 5, tỷ lệ bài viết AI đạt 52%, vượt số bài của con người.

Theo Ohanian, Internet cần trở nên sống động hơn với "người xem thật và nội dung trực tiếp". Để thu hút sự chú ý của người dùng, nội dung cần chứng minh tính chân thực. "Tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm thấy thế hệ mạng xã hội tiếp theo ra đời, nơi có thể xác minh người dùng là người thật vì mọi hoạt động đang chuyển dần vào các nhóm chat", ông dự đoán.

Trò chuyện nhóm phát triển bùng nổ trong những năm qua. Không chỉ qua tin nhắn văn bản, người dùng cũng đang chuyển sang những ứng dụng như Signal và Discord để kết nối trực tiếp giữa người với người.

Tuy nhiên, ngay cả trò chuyện nhóm cũng không chắc chắn an toàn khi một số người bắt đầu dùng AI để tạo và chỉnh sửa tin nhắn, khiến bot len lỏi vào không gian này. Ohanian đánh giá nhóm chat là "tiêu chuẩn vàng", nhưng không phải "công nghệ mới lạ".

"Chắc chắn phải có phiên bản tiếp theo của hình thức này, vì đó là nơi tất cả chúng ta nhận được thông tin tốt nhất", ông nói.

Thu Thảo (Theo Business Insider, Futurism)