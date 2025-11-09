Nhà sáng lập Reddit: 'Giới trẻ đang chọn kiểu mạng xã hội mới'

Alexis Ohanian, đồng sáng lập Reddit, cho rằng thế hệ trẻ ngày nay đã học hỏi và ưa chuộng một cuộc sống ít 'game hóa' hơn, không còn chạy theo số lượng người theo dõi hay lượt thích.

Thông tin được Alexis Ohanian nói với Business Insider trong cuộc phỏng vấn công bố hôm 8/11. Ông nhận định, giới trẻ đang lựa chọn mô hình mạng xã hội lành mạnh hơn và đây là cơ hội cho một thế hệ ứng dụng mới làm thay đổi cách con người kết nối trực tuyến.

"Hình thức mạng xã hội mạnh mẽ nhất hiện nay về cơ bản là các cuộc trò chuyện nhóm. Đây rõ ràng không phải công nghệ mới, nhưng hướng đến nhóm người đáng tin cậy mà bạn thực sự quen biết và chắc chắn là người thật",

Theo Ohanian, cách thế hệ trẻ dùng ứng dụng mạng xã hội là "một trong những chỉ báo tốt nhất" để hiểu xu hướng Internet.

Alexis Ohanian, nhà đồng sáng lập Reddit. Ảnh: Gerard Gaskin

Không chỉ người trẻ mới khao khát có trải nghiệm mạng xã hội mới. Ohanian giải thích: "Tất cả, đặc biệt là những người thuộc thế hệ Millennials (1981-1996) lớn tuổi như tôi, đều đã cảm thấy mệt mỏi. Mọi người đang tìm kiếm làn sóng tiếp theo".

Một số startup mạng xã hội đang thu hút sự chú ý bằng cách thúc đẩy người dùng kết nối với thế giới thực. Ví dụ, Swsh, ứng dụng chia sẻ ảnh sự kiện tập trung vào Gen Z, hợp tác với các lễ hội âm nhạc lớn như Rolling Loud và EDC Vegas. Người dùng có thể tìm ảnh của mình tại sự kiện và kết nối với những người tham gia khác trên ứng dụng thông qua trò chuyện nhóm.

Trong khi đó, một số startup khác xây dựng nền tảng gợi nhớ đến "Internet cũ", hoặc tập trung vào kết nối với bạn bè thân thiết thay vì hàng triệu người. Startup Perfectly Imperfect ra mắt ứng dụng mạng xã hội PI.FYI năm 2024, có thiết kế hồ sơ gợi nhớ đến mạng xã hội Myspace, trong khi nội dung và không khí giống Tumblr.

Tyler Bainbridge, nhà đồng sáng lập Perfectly Imperfect, nhận định: "Mọi người nói về những gì họ yêu thích, và tôi nghĩ điều đó tạo nên một cảm giác rất riêng trên trang. Đó là những gì tôi nhớ về Internet thời mình còn trẻ, trước khi mọi thứ đi theo hướng câu kéo tương tác".

Trong thời đại AI len lỏi vào gần như mọi bảng tin mạng xã hội, sự kết nối chân thực giữa những người dùng mạng đang dần trở nên hiếm hoi. Nhiều lãnh đạo công nghệ, bao gồm Ohanian và Sam Altman, nói về "thuyết Internet chết" - tình trạng nội dung do bot tạo ra chiếm phần lớn trên Internet thay vì nội dung của con người.

"Tôi nghĩ mọi người đang thấy giá trị ngày càng tăng ở những mạng lưới khép kín hơn", Ohanian nói. "Tôi cảm thấy mọi thứ sẽ ít tập trung vào việc làm thế nào để tăng trưởng và đạt hàng tỷ người dùng mà hướng đến cách xây dựng công cụ cho phép các cộng đồng hình thành và thúc đẩy tương tác mạnh mẽ".

Thu Thảo (Theo Business Insider, Economic Times)