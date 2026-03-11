Nhà sáng lập Binance giàu hơn Bill Gates

Changpeng Zhao - nhà sáng lập Binance sở hữu khối tài sản 110 tỷ USD, hơn Bill Gates 2 tỷ USD, theo bảng xếp hạng tỷ phú 2026 của Forbes.

Forbes ước tính tài sản của Changpeng Zhao (CZ) hiện cao nhất từ trước đến nay. Nhà sáng lập Binance sở hữu khối tài sản khoảng 110 tỷ USD, tăng 47 tỷ USD so với năm ngoái, theo bảng xếp hạng tỷ phú thế giới thường niên 2026 của tạp chí này.

Nhờ đó, CZ lọt nhóm 20 người giàu nhất thế giới với vị trí 17, trong khi Bill Gates thứ 19 (tài sản 108 tỷ USD). Tài sản của nhà sáng lập Microsoft đi xuống sau các khoản từ thiện lớn và vụ ly hôn với vợ năm 2021.

Trên bảng xếp hạng của Forbes, CZ cũng vượt lên nhiều tên tuổi lớn như Michael Bloomberg (tài sản 109 tỷ USD), Jeff Yass (67,4 tỷ USD), Ken Griffin (49,8 tỷ USD).

Nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao (CZ). Ảnh: Reuters

Changpeng Zhao bị kết án tù từ giữa năm 2024. Trước đó Binance - sàn giao dịch tiền số do ông sáng lập năm 2017 đối mặt với một cuộc điều tra quy mô lớn. CZ đã nhận tội, nộp phạt 50 triệu USD và chịu án phạt 4 tháng tù tại California (Mỹ).

Trong 12 tháng qua, một phần nhỏ tài sản của Zhao suy giảm khi 1.400 Bitcoin mà ông sở hữu hạ 20% xuống còn khoảng 100 triệu USD. Trong khi đó, lượng token BNB mà ông nắm giữ - được cho là chiếm phần lớn tổng cung đang lưu hành - gần như không thay đổi giá trị.

Dù rời vị trí giám đốc điều hành Binance vào năm 2023, nguồn tài sản cốt lõi của Zhao vẫn đến từ sàn giao dịch tiền số này. Đây cũng là yếu tố khiến tổng tài sản của CZ tăng mạnh.

Binance đặt trụ sở ở UAE, họ không công bố chi tiết báo cáo tài chính, cũng như cơ cấu cổ đông. Theo các cuộc trao đổi của Forbes với những người trong ngành và so sánh với các sàn giao dịch tiền số khác (trong đó có Coinbase), Binance vẫn là sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới với khoảng 38% thị phần. Doanh nghiệp này được ước tính có giá trị khoảng 100 tỷ USD. Các tài liệu pháp lý liên quan đến cuộc điều tra trước đó cũng cho thấy Zhao sở hữu khoảng 90% cổ phần của công ty.

"Binance có thể tạo ra 16-17 tỷ USD doanh thu trong hai năm qua, cao gấp khoảng 2,5 lần doanh thu của Coinbase", Zheng Jie Lim, nhà phân tích tại công ty dữ liệu tiền số Artemis nói.

Sàn này xử lý hơn 30.000 tỷ USD giá trị giao dịch mỗi năm trên thị trường giao ngay và phái sinh. Ngoài ra, Binance còn vận hành hệ sinh thái kinh doanh gắn với mạng blockchain riêng (BNB Chain) - hiện có vốn hóa khoảng 88 tỷ USD.

Với quy mô như vậy, Forbes ước tính Binance có thể được định giá ở mức hàng trăm tỷ USD nếu Zhao quyết định bán lại công ty. Con số này hợp lý ngay cả khi đã áp dụng mức chiết khấu đáng kể do sàn hoạt động phần lớn ngoài khuôn khổ pháp lý của Mỹ, khác với Coinbase - công ty đang niêm yết trên sàn Nasdaq.

Tạp chí này cho rằng việc CZ giàu lên nhanh chóng không phải ngẫu nhiên trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng sở hữu các doanh nghiệp liên quan đến tiền số. Ông Trump còn cam kết theo đuổi các chính sách thân thiện với tiền điện tử.

Tháng 3/2025, Binance chấp nhận stablecoin USD1 của World Liberty - dự án có liên quan gia đình Trump làm phương thức thanh toán cho khoản đầu tư 2 tỷ USD vào công ty từ quỹ đầu tư MGX. Thỏa thuận giúp World Liberty Financial gia tăng đáng kể vị thế trên thị trường.

Đến tháng 10/2025, ông Trump ký lệnh ân xá toàn phần cho CZ liên quan các tội danh trước đó. Không lâu sau, Zhao xuất hiện tại một diễn đàn ở Mar-a-Lago do World Liberty Financial tổ chức, đánh dấu việc ông quay trở lại kinh doanh tại Mỹ.

Tú Anh (theo Forbes)