10 người giàu nhất hành tinh năm 2026

Tài sản của 10 người giàu nhất hành tinh năm nay đều trên 100 tỷ USD, dẫn đầu là CEO Tesla Elon Musk với 839 tỷ USD.

1. Elon Musk

Tài sản: 839 tỷ USD

Nguồn tài sản: Tesla, SpaceX

Quốc tịch: Mỹ

Tháng 5 năm ngoái, Musk rời Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE) để quay lại tập trung điều hành các doanh nghiệp. Tài sản của tỷ phú năm qua liên tiếp chạm các mốc đỉnh mới, nhờ gói thù lao kỷ lục và định giá công ty tăng lên.

Tháng 11/2025, Musk được Tesla trao gói thù lao có thể giúp ông nhận thêm số cổ phiếu trị giá 1.000 tỷ USD. Một tháng sau, Tòa án Tối cao bang Delaware khôi phục cho Musk một gói thù lao cũ đã bị tòa án cấp dưới vô hiệu hóa năm 2024.

Tháng trước, ông sáp nhập hãng hàng không vũ trụ SpaceX với xAI trong một thương vụ định giá công ty sau hợp nhất tại 1.250 nghìn tỷ USD. Thương vụ này mở đường cho khả năng IPO năm nay, đưa Musk tiến gần hơn tới danh hiệu tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên trên thế giới.

2. Larry Page

Tài sản: 257 tỷ USD

Nguồn tài sản: Google

Quốc tịch: Mỹ

Larry Page là đồng sáng lập Google, cùng Sergey Brin. Năm 2019, ông rời chức CEO Alphabet - công ty mẹ của Google, nhưng vẫn là cổ đông kiểm soát kiêm thành viên HĐQT công ty này.

Hai nhà đồng sáng lập Google gần như tăng gấp đôi tài sản trong một năm qua, khi cổ phiếu công ty mẹ Alphabet tăng khoảng 80%. Tháng 11/2025, gã khổng lồ công nghệ ra mắt mô hình AI mới nhất Gemini 3. Mô hình này được huấn luyện bằng các chip tự phát triển, thay vì chip của Nvidia, và thậm chí vượt ChatGPT của OpenAI ở một số chỉ số quan trọng.

3. Sergey Brin

Tài sản: 237 tỷ USD

Nguồn tài sản: Google

Quốc tịch: Mỹ

Brin cũng từng rời Alphabet, nhưng đã quay lại từ năm 2023 để làm việc cho các dự án liên quan đến AI Gemini. Năm ngoái, ông từng kêu gọi nhân viên bộ phận Gemini làm 60 giờ mỗi tuần, gấp rưỡi mức tiêu chuẩn, nhằm giúp công ty đột phá.

4. Jeff Bezos

Tài sản: 224 tỷ USD

Nguồn tài sản: Amazon

Quốc tịch: Mỹ

Tháng 7/2025, Jeff Bezos tổ chức lễ cưới kéo dài 3 ngày với bạn gái Lauren Sánchez tại Venice. Sự kiện này ước tính tiêu tốn khoảng 20 triệu USD, với danh sách khách mời nổi tiếng như Bill Gates, Oprah Winfrey, Tom Brady và gia đình Kardashian.

Cũng trong năm ngoái, công ty hàng không vũ trụ Blue Origin của Bezos thực hiện hai đợt phóng thành công tên lửa New Glenn, đánh dấu bước tiến trong cuộc đua bắt kịp SpaceX của Elon Musk.

5. Mark Zuckerberg

Tài sản: 222 tỷ USD

Nguồn tài sản: Facebook

Quốc tịch: Mỹ

Năm ngoái, CEO kiêm đồng sáng lập Meta tiếp tục đầu tư mạnh vào trí tuệ nhân tạo. Gã khổng lồ mạng xã hội đã chi khoảng 70 tỷ USD trong năm 2025 cho máy chủ, trung tâm dữ liệu và hạ tầng mạng phục vụ AI. Meta cũng công bố kế hoạch chi tới 169 tỷ USD cho các hoạt động này năm nay.

Tháng này, Zuckerberg gia nhập làn sóng tỷ phú rời California do đề xuất thuế tài sản của bang này. Ông chi 170 triệu USD để mua một căn nhà trên đảo Indian Creek tại Miami - nơi có các cư dân như Jeff Bezos, Jared Kushner và Carl Icahn.

6. Larry Ellison

Tài sản: 190 tỷ USD

Nguồn tài sản: Oracle

Quốc tịch: Mỹ

Nhà đồng sáng lập Oracle vừa trải qua một năm đầy biến động. Tháng 7/2025, ông và con trai David hoàn tất thương vụ sáp nhập giữa Paramount và công ty Skydance Media của David. Ba tháng sau, Ellison có mức tăng tài sản ngày lớn nhất từng được Forbes ghi nhận, khi cổ phiếu Oracle tăng vọt giúp ông có thêm gần 100 tỷ USD. Tuy nhiên, mã này sau đó giảm mạnh, khiến gần một nửa tài sản của ông bốc hơi.

Đầu năm nay, Mỹ và Trung Quốc hoàn tất thỏa thuận giúp Oracle, công ty đầu tư Silver Lake và quỹ MGX tiếp quản hoạt động của TikTok tại Mỹ. Trong đó, Oracle nắm 15% cổ phần.

7. Bernard Arnault

Tài sản: 171 tỷ USD

Nguồn tài sản: LVMH

Quốc tịch: Pháp

Tài sản của Arnault giảm so với năm ngoái, một phần do thuế nhập khẩu của ông Trump khiến doanh thu của tập đoàn hàng xa xỉ LVMH sụt 5% xuống 94 tỷ USD năm 2025. Tuy nhiên, công ty này lại ký được thỏa thuận hợp tác 10 năm với giải đua xe Công thức 1. Hoạt động kinh doanh cũng phục hồi trong nửa cuối năm nhờ doanh số tăng mạnh tại Mỹ và châu Á.

8. Jensen Huang

Tài sản: 154 tỷ USD

Nguồn tài sản: bán dẫn

Quốc tịch: Mỹ

Tháng 10/2025, Nvidia trở thành công ty đầu tiên trên thế giới đạt mốc vốn hóa 5.000 tỷ USD. Cổ phiếu Nvidia tăng hơn 40% trong năm qua, nhờ thống trị thị trường chip AI toàn cầu. Huang năm nay cũng lần đầu lọt top 10 người giàu nhất thế giới trong danh sách của Forbes.

Nvidia thời gian qua thu hút sự chú ý lớn của thế giới, từ khoản đầu tư hàng chục tỷ USD vào các công ty AI như OpenAI và Anthropic, đến các thương vụ mua lại và hợp tác khổng lồ.

9. Warren Buffett

Tài sản: 149 tỷ USD

Nguồn tài sản: Berkshire Hathaway

Quốc tịch: Mỹ

Nhà thông thái vùng Omaha Warren Buffett rời chức CEO công ty đầu tư Berkshire Hathaway năm ngoái, sau 60 năm lãnh đạo. Ông chuyển giao lại vị trí cho Greg Abel, người lần đầu xuất hiện trong danh sách tỷ phú thế giới năm nay.

Trong lá thư gửi cổ đông cuối cùng, Buffett đã để lại lời khuyên cho những người ngưỡng mộ mình: "Hãy lựa chọn thần tượng thật cẩn thận rồi noi theo họ. Bạn sẽ không bao giờ hoàn hảo, nhưng bạn luôn có thể trở nên tốt hơn".

10. Amancio Ortega

Tài sản: 148 tỷ USD

Nguồn tài sản: Zara

Quốc tịch: Tây Ban Nha

Năm ngoái, Ortega nhận khoản cổ tức kỷ lục lên tới hơn 3 tỷ USD (trước thuế) từ Inditex - công ty mẹ thương hiệu Zara. Ông hiện là cổ đông lớn nhất của hãng thời trang này.

Amancio Ortega đã dùng một phần số tiền này để mở rộng đế chế bất động sản khổng lồ của mình. Tháng 9/2025, ông mua tòa tháp văn phòng Sabadell Financial Center tại trung tâm Miami với giá 274 triệu USD. Hai tháng sau, ông tiếp tục mua tòa nhà bưu điện Canada Post tại Vancouver với giá 860 triệu USD.

