Nhà sản xuất 'Tử chiến trên không': Không áp lực trước Mưa đỏ

Êkíp "Tử chiến trên không" - phim Việt về vụ cướp máy bay - cho biết không áp lực trước thành công hơn 660 tỷ đồng của "Mưa đỏ".

Tác phẩm xoay quanh vụ cướp máy bay ở Việt Nam năm 1978, ra mắt truyền thông chiều 16/9 tại TP HCM. Trước câu hỏi về e ngại doanh thu khi ra rạp ngay sau Mưa đỏ, nhà sản xuất cho biết tác phẩm của họ có màu sắc khác bộ phim đang gây bão phòng vé.

Nhà sản xuất 'Tử chiến trên không': Không sợ so sánh với Mưa đỏ Nhà sản xuất "Tử chiến trên không" nói không lo ngại bị so sánh với "Mưa đỏ". Video: Mai Nhật

Theo đại diện êkíp, Tử chiến trên không thuộc thể loại giải trí, tập trung vào một biến cố ở quy mô nhỏ, khác Mưa đỏ - tác phẩm về đề tài chiến tranh, xoay quanh một sự kiện lịch sử mang tầm vóc lớn. "Chúng tôi không áp lực còn bởi tin tưởng vào êkíp với hàng trăm nhân sự, khả năng của dàn diễn viên và tầm nhìn của đạo diễn Hàm Trần", ông Nguyễn Quốc Công - đại diện Galaxy Group - nói.

Teaser "Tử chiến trên không" Trailer "Tử chiến trên không" - ra rạp từ ngày 19/9. Video: Đoàn phim cung cấp

Ở buổi công chiếu sớm, tác phẩm nhận được nhiều lời khen ở câu chuyện kịch tính, nhiều cao trào. Tuy nhiên, một số ý kiến bày tỏ lo ngại về những phân đoạn đậm chất bạo lực, máu me, như cảnh nhóm cướp hành hạ, tra tấn tiếp viên, hành khách. Nhà sản xuất cho biết phim được dán nhãn 16+ (cấm khán giả dưới 16 tuổi).

"Việc phân loại độ tuổi được hội đồng thẩm định của Cục Điện ảnh cân nhắc dựa trên tổng thể nhiều yếu tố, như mức độ bạo lực, ngôn ngữ, yếu tố kinh dị, chủ đề, thông điệp của tác phẩm. Phim dán nhãn 16+ nhằm đảm bảo khán giả có đủ sự trưởng thành để tiếp nhận nội dung, đồng thời vẫn tạo điều kiện để phim tiếp cận đông đảo công chúng", đại diện êkíp cho biết.

Thái Hòa đóng một trong những phản diện của "Tử chiến trên không". Ảnh: Thanh Huyền

Nội dung xoay quanh cuộc tấn công của nhóm không tặc do Long (Thái Hòa đóng) cầm đầu, cùng đồng bọn gồm Tí (Võ Điền Gia Huy), Sửu (Bảo Định), Dần (Ray Nguyễn). Để cướp một máy bay dân dụng, chúng khống chế toàn bộ hành khách và phi hành đoàn nhằm tẩu thoát ra nước ngoài. Một tổ bay gần 10 người - gồm hai tiếp viên (Kaity Nguyễn và Trâm Anh đóng) - phải chống cự nhóm tội phạm, đảm bảo an toàn cho hành khách suốt chuyến bay.

Kịch bản được lấy cảm hứng từ sự việc chiếc DC4 của Hàng không dân dụng Việt Nam số hiệu 501, cất cánh từ sân bay Đà Nẵng đến TP HCM bị nhóm không tặc tấn công năm 1978. Tại sự kiện công chiếu, hai nhân chứng của sự kiện - ông Phạm Trung Nam (cơ trưởng) và bà Ngô Kim Thanh (tiếp viên) - xúc động khi xem phim, đánh giá tác phẩm có độ chân thực cao, nhiều trường đoạn khơi dậy trong họ ký ức về biến cố.

Ông Phạm Trung Nam - 76 tuổi, cơ trưởng - nói về cảm xúc sau khi xem Tử chiến trên không" Ông Phạm Trung Nam - 76 tuổi, cơ trưởng - nói về cảm xúc sau khi xem "Tử chiến trên không". Video: Mai Nhật

Thái Hòa cho biết khi đạo diễn gửi kịch bản, anh liền đồng ý bởi Long là dạng vai anh mong chờ đã lâu. Diễn viên thích đóng tuyến phản diện, khiến khán giả phải ghét - dạng nhân vật đang thiếu trong sự nghiệp của anh.

Đại diện êkíp cho biết đề tài không tặc mới mẻ, hấp dẫn song cũng là thử thách lớn với đoàn phim. Họ đặt tiêu chí đưa người xem trở lại giai đoạn sau năm 1975, thiết bị an ninh còn thô sơ, các chuyến bay tiềm ẩn nhiều rủi ro. Êkíp phục dựng nội thất máy bay để tái hiện không khí xưa, từ bảng điều khiển, ghế ngồi, cabin đến tông màu phim. Dự án do Điện ảnh Công an Nhân dân phối hợp Galaxy Group sản xuất.

Mai Nhật