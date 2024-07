Nhà sản xuất 'Titanic' qua đời

MỹJon Landau, nhà sản xuất phim "Titanic", "Avatar" mất ở tuổi 64 vì ung thư.

Theo Hollywood Reporter, ông qua đời bên gia đình hôm 5/7. Jon Landau sống cùng vợ Julie, hai con trai Jamie và Jodie, các anh chị em Tina, Kathy và Les Landau.

Trên People, John Bergman, đồng chủ tịch của Disney Entertainment, cho biết Landau đã để lại "dấu ấn không thể phai mờ" trong ngành công nghiệp làm phim.

"Jon là một người có tầm nhìn xa trông rộng, người có tài năng và niềm đam mê phi thường, đem tới những câu chuyện khó quên nhất lên màn ảnh rộng. Ông sẽ được mọi người vô cùng thương nhớ. Landau là nhà sản xuất biểu tượng và thành công, người tuyệt vời đã truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh", Bergman nói.

Nhiều đồng nghiệp gửi lời chia buồn đến gia đình Landau trên X. Diễn viên Frances Fisher viết: "Hãy yên nghỉ nhé Jon". Các nhà làm phim Peter Jackson và Fran Walsh, người sở hữu công ty Wētā FX cung cấp hiệu ứng hình ảnh cho loạt phim Avatar, nói trên Variety: "Thay mặt nhóm Wētā FX, chúng tôi vô cùng đau buồn vì mất Jon Landau. Jon không chỉ là nhân vật vĩ đại trong ngành công nghiệp điện ảnh mà còn là một cộng sự và người bạn đáng trân trọng. Ông đã mang đến niềm đam mê vô song cho các dự án. Tầm ảnh hưởng của ông sẽ tiếp tục truyền cảm hứng trong nhiều năm tới".

Nhà sản xuất Jon Landau (trái) và đạo diễn James Cameron tạo dáng sau khi in dấu tay tại sân trước của rạp chiếu phim TCL Chinese ở Los Angeles, ngày 12/1/2023 khi "Avatar: The Way of Water" đang phủ sóng toàn cầu. Ảnh: Reuters

Jon Landau sinh năm 1960 tại Mỹ, nổi tiếng nhất với các tác phẩm Titanic, Avatar và Avatar: The Way of Water. Ông giành giải Nhà sản xuất phim xuất sắc ở Oscar với Titanic và chiến thắng ở Quả Cầu Vàng với Avatar. Hiện ba phim ông sản xuất nằm trong top bốn phim có doanh thu cao nhất mọi thời.

Landau gắn bó mật thiết nhiều năm với đạo diễn James Cameron. Theo Variety, ông từng là giám đốc điều hành cho công ty sản xuất của Cameron, Lightstorm Entertainment. Tại Lightstorm, bộ đôi cùng sản xuất nhiều phim khác như Solaris (2002), Alita: Battle Angel (2019) và đang lên kế hoạch cho tương lai của loạt phim Avatar.

Trailer Titanic Trailer "Titanic". Video: Paramount Pictures

Landau đã giúp Cameron tạo nên lịch sử với Titanic, biến tác phẩm trở thành bộ phim đầu tiên vượt mốc 1 tỷ USD phòng vé toàn cầu. Bộ phim cũng giành kỷ lục 11 giải Oscar, trong đó có Phim hay nhất.

Khi Cameron cho Landau xem bản thảo đầu tiên của bộ phim do Kate Winslet và Leonardo DiCaprio làm nhân vật chính, nhà sản xuất từng nói với Hollywood Reporter ông "yêu nó ngay lập tức". "Không chỉ kịch bản mà còn là ý tưởng. Đây có thể là lần cuối cùng một bộ phim hoành tráng nhưng lại theo phong cách cũ được thực hiện, với hàng trăm diễn viên quần chúng - những người không phải là kỹ thuật số", Landau nói.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2022 về Avatar: The Way of Water, Landau nói với Hollywood Reporter rằng ông đã "nhìn thấy sự thay đổi" của Cameron kể từ họ bắt đầu gắn bó. Khi ấy, Cameron hóm hỉnh xen vào cuộc trò chuyện: "Anh ấy có nói với bạn rằng chúng tôi giống như một cặp vợ chồng già không?".

Cameron nói thêm về mối hợp tác lâu dài của họ: "Tôi không muốn nói những điều tốt đẹp trước mặt Landau vì điều đó sẽ khiến anh ấy kiêu ngạo. Nhưng tôi cảm thấy không có vấn đề gì mà chúng tôi không thể giải quyết được".