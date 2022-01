Nhà quảng cáo phấn khích vì sự cố của Djokovic

AustraliaCác nhãn hàng quảng cáo tin Australia Mở rộng chưa từng hấp dẫn như năm nay, nhờ loạt sự cố của hạt giống số một Novak Djokovic.

Vài tiếng sau khi Bộ trưởng Di trú Alex Hawke hủy visa của Djokovic, CEO của công ty mua bán trực tuyến Nunn Media tại Sydney, Chris Walton miêu tả đây là cú hích hấp dẫn bậc nhất lịch sử Australia Mở rộng. "Điều này chắc chắn khiến các tin tức của Australia Mở rộng từ trang sau chuyển về trang nhất", Walton nhận định.

Djokovic là hạt giống số một và đương kim vô địch Australia Mở rộng. Ảnh: Tennis Australia

Barry O’Brien, Chủ tịch hãng truyền thông Atomic212 thì cho biết các quan chức Tennis Australia và Nine, đơn vị nắm bản quyền Australia Mở rộng, có thể đang vung những nắm đấm vui ăn sau cánh gà, vì sự hỗn loạn mà Djokovic gây ra. "Đây có lẽ là màn quảng bá hay nhất từ trước tới nay. Nếu bây giờ Djokovic được ở lại và thi đấu, người ta sẽ trèo cả lên mái nhà để xem Australia Mở rộng".

Tập đoàn truyền thông khổng lồ Nine, đơn vị sở hữu hai tờ báo lớn The Sydney Morning Herald và The Age, không cử các CEO trả lời phỏng vấn về vụ Djokovic, nhưng nói rằng khán giả sẽ được thưởng thức hai tuần quần vợt tuyệt vời, bắt đầu vào thứ Hai 17/1.

"Nếu Djokovic vào sân thi đấu, đó sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ bậc nhất lịch sử Australia mà không khán giả hâm mộ thể thao nào muốn bỏ lỡ", phát ngôn viên của Nine nói sau khi visa của tay vợt Serbia bị hủy lần thứ hai hôm 14/1.

Sarah Keith, CEO công ty truyền thông Involved Media, thì kỳ vọng ít hơn. Bà tin việc Djokovic thi đấu hay không sẽ không tác động nhiều tới lượng người xem Grand Slam đầu năm. Theo Keith, bản chất câu chuyện là về chính trị và vấn đề cá nhân của tay vợt số một thế giới, hơn là quần vợt. Nhưng, CEO này thừa nhận người Australia sẽ xem giải đấu nhiều hơn, một phần vì phải ở nhà do dịch bệnh.

Một số đối tác lớn của Australia Mở rộng như hãng hàng không Emirates và Kia Motors từ chối bình luận về vụ việc của Djokovic.

Tay vợt 34 tuổi đang kháng cáo lên tòa án, với hy vọng được trả lại visa trước thứ Hai 17/1. Anh sẽ dự phiên điều trần với Thẩm phán Tòa Tối cao Liên bang David O'Callaghan hôm nay.

Nhân Đạt (theo News AU)