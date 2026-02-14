Nhã Phương tái xuất sau một tháng sinh con

Diễn viên Nhã Phương gây chú ý về sắc vóc khi lên thảm đỏ chúc mừng Trường Giang ra mắt phim, sau gần một tháng sinh em bé thứ ba.

Tối 13/2, Nhã Phương dự buổi công chiếu phim điện ảnh Nhà ba tôi một phòng ở TP HCM. Cô diện đầm lụa dài, búi tóc, trang điểm tự nhiên. Người đẹp cười rạng rỡ khi sánh đôi cùng ông xã trên thảm đỏ.

Nhã Phương tạo dáng ở sự kiện.

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả khen dung mạo của Nhã Phương sau sinh. Các khoảnh khắc của người đẹp được fan chia sẻ trên nền tảng số, hút lượt xem.

Nhã Phương chúc mừng Trường Giang ra mắt phim điện ảnh đầu tay

Cô cho biết sinh thường nên sức khỏe hồi phục nhanh. Nhã Phương xuống cân nhờ cho con bú sữa mẹ hoàn toàn, kết hợp chế độ nghỉ ngơi, tập luyện thể dục nhẹ nhàng. Chưa qua tháng đầu ở cữ nhưng người đẹp muốn có mặt tại sự kiện để cổ vũ ông xã trong lần đầu lấn sân làm nhà sản xuất, đạo diễn phim. Trước đó, khi ở giữa thai kỳ, cô giúp chồng tuyển chọn diễn viên cho dự án.

Nhã Phương khoe vóc dáng sau 14 ngày sinh con thứ ba

Cô sinh con thứ ba hôm 23/1, hiện chưa tiết lộ giới tính em bé. Nhã Phương chuyển dạ, nhập viện mà không có Trường Giang bên cạnh do anh vướng lịch làm việc. Trong cả ba lần, cô đều tự mình vượt cạn. Diễn viên nói: "Nhiều lúc tôi tự hỏi không hiểu vì sao bản thân lại mạnh mẽ đến vậy". Còn Trường Giang cho biết "nể phục và biết ơn bà xã rất nhiều".

Nhã Phương, 36 tuổi, quê Đăk Lăk, diễn xuất từ năm 19 tuổi. Cô góp mặt trong các phim điện ảnh như Quả tim máu, Vừa đi vừa khóc, 49 ngày, Tuổi thanh xuân. Cô kết hôn với Trường Giang vào tháng 9/2018 sau bốn năm gắn bó.

