Nhà máy VinFast Hải Phòng xuất xưởng ôtô điện thứ 200.000

Chiếc ôtô điện thứ 200.000 trong năm 2025 được nhà máy VinFast Hải Phòng xuất xưởng, sau hơn một năm giữ vị thế bán chạy nhất Việt Nam, hôm 31/12.

Sản lượng 200.000 xe sản xuất ở nhà máy VinFast Hải Phòng trong năm 2025 gồm xe bán tại Việt Nam và xuất khẩu đến các thị trường quốc tế. Ngoài tổ hợp nhà máy ở Hải Phòng, trong năm nay VinFast đã vận hành 3 nhà máy khác tại Hà Tĩnh (Việt Nam), Tamil Nadu (Ấn Độ) và Tây Java (Indonesia).

Limo Green là chiếc xe thứ 200.000 lăn bánh khỏi nhà máy VinFast trong năm 2025. Ảnh: VinFast

Chiếc xe thứ 200.000 lăn bánh khỏi dây chuyền là Limo Green, mẫu MPV 7 chỗ thuần điện đang gây sốt tại Việt Nam, lập kỷ lục doanh số 9.642 xe bán ra chỉ trong tháng 11. Đây cũng là mẫu ôtô đạt doanh số bán nhiều nhất trong một tháng tại Việt Nam, đóng góp cho vị thế bán chạy nhất mà VinFast đang thiết lập.

Trong tháng 12, công suất của nhà máy này đạt mức 26.000 xe xuất xưởng, với kỷ lục 1.062 chiếc xuất xưởng chỉ trong ngày 14/12. Con số này tương đương cứ một giờ, có 43 chiếc lăn bánh khỏi dây chuyền. Hiện, nhà máy VinFast Hải Phòng có 1.200 robot ABB, hơn 18.000 nhân sự làm việc, chia 3 ca linh hoạt và quy trình tự động hoá đến 90%, theo công bố của hãng.

Tổ hợp nhà máy VinFast Hải Phòng. Ảnh: VinFast

Ngoài ôtô điện, tổ hợp nhà máy VinFast Hải Phòng cũng ghi nhận sản lượng kỷ lục trong năm 2025 với xe máy điện và bus điện. Ông Trịnh Văn Ngân - Phó Tổng giám đốc Sản xuất VinFast toàn cầu cho biết, cột mốc 200.000 xe xuất xưởng trong năm 2025 mang ý nghĩa quan trọng với hãng, giúp nhà máy tự tin hơn trong hành trình chinh phục các mục tiêu phía trước.

"Với việc mở rộng mạng lưới sản xuất sang các thị trường trọng điểm là Ấn Độ và Indonesia, tôi tin tưởng rằng VinFast trong năm 2026 và các năm tiếp theo sẽ có những bước phát triển đột phá, nhanh hơn, mạnh hơn so với năm nay", ông Ngân nói.

Tính đến hết tháng 11/2025, VinFast đã bán tổng cộng 147.450 ôtô điện các loại, mức cao nhất thị trường Việt Nam. Với lượng xe xuất xưởng kỷ lục trong tháng 12, dự kiến VinFast tiếp tục là hãng có doanh số và thị phần cao nhất trong lịch sử ngành ôtô Việt Nam.

Quang Anh