Nhà máy thép Trung Quốc 'gần như không thải carbon' công suất triệu tấn

Nhà máy thép gần như không thải carbon với công suất một triệu tấn đầu tiên tại Trung Quốc, do công ty Baowu Steel vận hành, bắt đầu hoạt động.

Cơ sở mới nằm ở thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, chính thức vận hành tuần này, đánh dấu bước đột phá trong quá trình chuyển đổi xanh và giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của ngành thép. Dây chuyền sử dụng quy trình luyện kim điện tiên tiến dựa trên hydro, dùng hydro làm chất khử chính thay than cốc truyền thống.

Dây chuyền sản xuất thép gần như không phát thải carbon công suất triệu tấn đầu tiên của Trung Quốc. Ảnh: Bastille Post

Quy trình mới làm thay đổi các phản ứng hóa học trong lò, loại bỏ một lượng lớn CO2 thường sinh ra trong quá trình khử quặng sắt. Cốt lõi của nhà máy là một lò trục chạy bằng hydro, sản xuất sắt khử trực tiếp. Thiết bị này đạt được tỷ lệ luyện kim mục tiêu, đảm bảo nguyên liệu thô có chất lượng đủ tốt để phục vụ sản xuất thép cao cấp. Nhà máy cũng tích hợp các lò điện xanh hiệu suất cao để xử lý sắt khử trực tiếp thành tấm kim loại chất lượng cao.

So với quy trình truyền thống, dây chuyền mới có thể giảm đến 80% lượng phát thải carbon. Theo Baowu Steel, nhà máy có thể cắt giảm hơn 3,14 triệu tấn carbon mỗi năm, tương đương với trồng khoảng 2.000 km2 rừng.

Trung Quốc coi Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021-2025) là giai đoạn then chốt để ngành thép đạt được sự phát triển chất lượng cao, với chuyển đổi xanh là ưu tiên hàng đầu. Năm 2021-2024, số lượng nhà máy thép xanh mới được chứng nhận tăng lên qua từng năm. Đến cuối quý III/2025, lượng phát thải SO2, bụi mịn và NO2 giảm xuống lần lượt còn 0,18 kg, 0,22 kg và 0,33 kg, tương ứng mức giảm 28%, 26,7% và 36,5% so với cuối 2021.

Hiệp hội Sắt Thép Trung Quốc cũng triển khai sáng kiến "siêu tiết kiệm năng lượng" trong giai đoạn 2021-2025. Riêng năm 2024, ngành thép đạt mức tiết kiệm năng lượng tương đương khoảng 10,5 triệu tấn than tiêu chuẩn, giảm khoảng 27,5 triệu tấn khí thải carbon, tương đương với khả năng hấp thụ carbon hàng năm của 570 triệu cây trưởng thành.

Thu Thảo (Theo CGTN, Interesting Engineering)