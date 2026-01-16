Nhà máy ở Đồng Tháp sẽ thưởng 1.000 chỉ vàng cho công nhân

1.000 lao động thâm niên làm việc tại Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam, khu công nghiệp Tân Hương (Tiền Giang cũ), được tặng mỗi người một chỉ vàng 18k.

Ngày 16/1, ông Nguyễn Văn Bé Ba, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam, cho biết dự kiến mỗi công nhân làm việc từ 15 năm được thưởng một chỉ vàng, tương đương 10-11 triệu đồng. Tổng số tiền công ty bỏ ra cho đợt thưởng cả năm gần 11 tỷ đồng.

Đại diện công ty trao tặng vàng cho công nhân gắn bó lâu năm. Ảnh: Minh Bằng

Theo ông Ba, chủ trương tặng vàng cho lao động là truyền thống của công ty, song năm nay số người được tặng nhiều nhất. Trước đó, mỗi năm doanh nghiệp chỉ tặng vàng cho một số cá nhân chuyển từ công ty mẹ ở TP HCM về Đồng Tháp làm việc.

Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam thành lập năm 2010, với khoảng 9.000 lao động, chuyên cung cấp nguyên liệu và sản xuất giày thể thao. Đơn vị là một trong những thành viên thuộc Tập đoàn Quốc tế Pou Chen (Đài Loan), có thời điểm gần 100.000 công nhân - đông nhất nước.

Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp cho biết, hiện có 180 doanh nghiệp có báo cáo thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Trong đó, mức thưởng cao nhất khoảng 300 triệu đồng một người và thấp nhất 100.000 đồng một người đều thuộc về các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Nam An