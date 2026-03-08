Nhà máy lọc nước biển ở Bahrain hư hại sau đòn tấn công của Iran

Bahrain cho biết đòn tập kích bằng UAV từ Iran đã gây ra "thiệt hại vật chất" cho một nhà máy khử mặn nước biển của quốc gia này.

"Iran, với hành động gây hấn của mình, đã ném bom ngẫu nhiên vào các mục tiêu dân sự và gây thiệt hại về vật chất cho một nhà máy khử mặn nước biển sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV)", Bộ Nội vụ Bahrain ngày 8/3 thông báo.

Đây là lần đầu tiên một quốc gia Arab báo cáo việc Iran nhắm mục tiêu vào các nhà máy khử mặn trong cuộc xung đột đã kéo dài 9 ngày qua tại Trung Đông. Những nhà máy này được coi là cơ sở hạ tầng thiết yếu giúp cung cấp nguồn nước uống quan trọng tại các vùng sa mạc khô hạn ở Vùng Vịnh.

Vụ tấn công diễn ra sau khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết một cuộc không kích của Mỹ đã làm hư hại nhà máy khử mặn của Iran trên đảo Qeshm, đồng thời cảnh báo "Mỹ đã tạo ra tiền lệ, không phải Iran".

Quân đội Mỹ chưa xác nhận về cuộc tấn công vào nhà máy khử mặn của Iran.

Một dự án nhà máy điện và khử mặn nước biển của Bahrain nhìn từ trên cao. Ảnh: Invest.bh

Hàng trăm nhà máy khử mặn nằm dọc bờ biển Vịnh Ba Tư và các quốc gia Arab trong khu vực phụ thuộc rất lớn vào những cơ sở này để lấy nước uống. Cơ quan quản lý nước Bahrain cho hay vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) từ Iran không gây ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nước.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm nay tuyên bố họ có thể duy trì cuộc chiến cường độ cao chống lại Mỹ và Israel trong vòng ít nhất 6 tháng nữa.

"Iran đến nay mới chỉ sử dụng tên lửa 'thế hệ thứ nhất và thứ hai', nhưng sẽ triển khai các loại 'tên lửa tầm xa tiên tiến và ít khi sử dụng trước đây' trong những ngày tới", người phát ngôn IRGC Ali Mohammad Naini tuyên bố.

Vị trí chiến lược của Iran tại khu vực Trung Đông. Đồ họa: Guardian

Quân đội Israel trong khi đó cảnh báo sẽ tiếp tục truy đuổi tất cả những ai kế nhiệm Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran hôm 28/2. Họ đồng thời tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào cả bất kỳ ai tìm cách bổ nhiệm người kế nhiệm ông Khamenei, ám chỉ cơ quan giáo sĩ có nhiệm vụ lựa chọn Lãnh tụ Tối cao của nước này.

Vũ Hoàng (Theo AFP, Reuters, AP)