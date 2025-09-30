Nhà máy Gangdong công suất 108 MW sẽ sản xuất hydro xám từ khí tự nhiên để tạo ra điện và đi vào hoạt động vào đầu năm 2028.

Lễ động thổ xây dựng nhà máy điện pin nhiên liệu hydro Gangdong. Ảnh: Gyeongsangbuk-do

Interesting Engineering hôm 29/9 đưa tin Hàn Quốc động thổ xây dựng nhà máy điện pin nhiên liệu hydro lớn nhất thế giới, dự kiến sản xuất đủ điện để cung cấp cho khoảng 270.000 hộ gia đình hàng năm. Dự án sản xuất điện pin nhiên liệu hydro Gangdong có công suất 108 megawatt (MW) nằm ở thành phố Gyeongju thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang dự kiến đi vào hoạt động đầy đủ vào tháng 3/2028.

Đại diện Hội đồng thành phố Gyeongju cho biết nhà máy sẽ cung cấp điện cơ sở cho lưới điện quốc gia và thúc đẩy phát triển công nghiệp trong vùng với tổng vốn 580,7 triệu USD đến từ Quỹ đầu tư tái tạo. Sau khi đi vào hoạt động đầy đủ, cơ sở mới sẽ vượt qua nhà máy Shin Incheon Vision Dream 79 MW, cơ sở cùng loại đang giữ kỷ lục hiện nay với khả năng cung cấp điện sạch cho khoảng 250.000 hộ gia đình. Nhà máy pin nhiên liệu hydro Gangdong có thể đáp ứng nhu cầu của 270.000 hộ gia đình/năm, đóng vai trò chủ chốt giúp đáp ứng mục tiêu năng lượng tái tạo của Hàn Quốc, biến Gyeongju thành trung tâm năng lượng và công nghiệp chiến lược.

Nhà máy sẽ sử dụng hydro xám, loại hydro được sản xuất phổ biến nhất hiện nay. Hydro sẽ được sản xuất tại chỗ từ khí tự nhiên, để tạo ra điện thông qua pin nhiên liệu hiệu suất cao. Hydro xám được sản xuất từ khí tự nhiên chủ yếu bằng quy trình cải tạo hơi nước (Steam Methane Reforming - SMR), nơi nhiệt độ cao và hơi nước phản ứng với methane, thành phần chính của khí tự nhiên, để tạo ra hydro. Với mục tiêu lâu dài là sản xuất hydro xanh, nhà chức trách địa phương coi dự án này là công nghệ cầu nối giúp ổn định lưới điện và thúc đẩy chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch.

Các ước tính cho thấy nhà máy Gangdong sẽ tạo ra khoảng 1.200 việc làm và đóng góp hơn 52 triệu USD thuế thu nhập doanh nghiệp. Cơ sở cũng sẽ giúp thu hút những ngành công nghiệp đòi hỏi nhiều năng lượng như trung tâm dữ liệu AI, trang trại thông minh và sản xuất tiên tiến trong khu vực.

An Khang (Theo Interesting Engineering, Fuel Cells Work)