Nhà máy 'chạy đua' hút công nhân

Nhà máy tung nhiều ưu đãi cho người mới, tận dụng mọi kênh để tuyển được công nhân giữa bối cảnh TP HCM thiếu lao động sản xuất.

Từ cuối năm ngoái, Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam, phường Tân Tạo, cần tuyển mới 3.000 công nhân, tương đương khoảng 8% tổng lao động. Nhiệm vụ không chỉ của bộ phận nhân sự doanh nghiệp mà còn được giao về các xưởng.

Các thông báo tuyển dụng được đăng ở bến xe, trạm xe bus, hội nhóm công nhân. Ngoài lương, chế độ theo quy định, doanh nghiệp có thưởng nhân viên mới; lương tăng đều hằng năm, thưởng tháng 13; tham gia đầy đủ bảo hiểm theo quy định; bảo hiểm tai nạn 24/7; quà các dịp lễ, Tết, sinh nhật; bữa ăn miễn phí theo ca; xe đưa đón các tỉnh lân cận; trường mầm non công ty hoặc hỗ trợ tiền gửi trẻ; thưởng tiền cho cả người giới thiệu và người vào làm...

Để tăng nguồn tuyển, Pouyuen có chính sách thưởng giới thiệu nội bộ cho cả người giới thiệu và công nhân mới. Tùy vị trí hành chính hoặc đi ca, mức thưởng có thể cộng dồn theo mốc 3 tháng và 6 tháng làm việc, tổng thưởng lên đến vài triệu đồng mỗi người.

Công nhân công ty Pouyuen, quận Bình Tân sau giờ làm. Ảnh: Quỳnh Trần

Các xưởng còn quay clip đăng trên Facebook, Zalo, TikTok... để tiếp cận lao động. Tuy nhiên, theo bà Đặng Hồng Liên, Trưởng phòng nhân sự công ty, ứng viên không nhiều. Việc tuyển dụng kéo dài đến nay và vẫn chưa đủ số lượng.

Tương tự, xác định lao động ngày càng khan hiếm, ngay từ cuối năm trước, Ban giám đốc Tập đoàn PPJ Group, hoạt động trong ngành dệt may, trụ sở chính phường Tăng Nhơn Phú, đã liên tục họp bàn về nhân sự nhằm chuẩn bị cho kế hoạch vận hành trong năm 2026.

"Sau Tết, nhu cầu lao động sản xuất tăng mạnh nhưng nguồn tuyển không dồi dào như trước", bà Lâm Thị Ngọc Hà, Giám đốc nhà máy PPJ-Wiser, một trong các nhà thuộc tập đoàn, trụ sở TP HCM, nói. Để hút người, PPJ điều chỉnh chính sách đãi ngộ. Mức thưởng thu hút năm 2026 tăng lên 3,6 triệu đồng/người, cao hơn 1,2 triệu đồng so với năm trước. Lao động làm đủ 6 tháng đầu năm được thưởng 2,4 triệu đồng; hoàn thành 6 tháng cuối năm thêm 1,2 triệu đồng.

Công ty cũng mở rộng chính sách thưởng giới thiệu nội bộ. Công nhân đang làm việc nếu giới thiệu được lao động có tay nghề may vào làm sẽ nhận một triệu đồng, gấp đôi trước đây.

Lao động có tay nghề được đánh giá bậc thợ ngay khi vào làm dựa trên loại máy móc, công đoạn thành thạo để hưởng mức lương tương xứng. Lao động chưa có tay nghề được đào tạo và hưởng phụ cấp chuyên cần, hỗ trợ xăng xe, nhà trọ. Thu nhập bình quân lao động toàn tập đoàn năm 2025 đạt khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng, mục tiêu năm nay nâng lên 11 triệu đồng, chưa tính các khoản thưởng.

Tại PPJ-Wiser, nhà máy cần tuyển 100 lao động, tương đương 14% nhân sự. Mỗi ngày nhà máy tuyển được trung bình 3–5 lao động, có thời điểm đạt 8–12 người. "Chậm nhưng so với mặt bằng chung là tương đối ổn", bà Hà nói.

Công nhân làm việc tại nhà máy PPJ-Wiser, phường Tăng Nhơn Phú, TP HCM. Ảnh: Lê Tuyết

PPJ, Pouyuen là những doanh nghiệp trên địa bàn TP HCM đang cần lao động sau Tết với tổng nhu cầu lên đến 60.000 người. Báo cáo của Sở Nội vụ, lao động giản đơn chiếm gần 40%; công nghiệp chế biến – kỹ thuật hơn 23%; còn lại là thương mại – dịch vụ – logistics và các nhóm chuyên môn cao.

Theo Sở Nội vụ, năm nay, lao động quay lại làm việc sau Tết ở cao với tỷ lệ gần 90% trong những ngày đầu năm, tình trạng "nhảy việc" cũng giảm. Dù lao động ổn định song nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh theo chu kỳ đầu năm khi đơn hàng dồn về, tạo áp lực tức thời cho doanh nghiệp. Mặt bằng chung, TP HCM thiếu hụt cục bộ khoảng 5% lao động, chủ yếu nhóm sản xuất.

Bà Nguyễn Võ Minh Thư, Phó ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp TP HCM, cho biết riêng 6 tháng đầu năm 2026, các doanh nghiệp trong các khu dự kiến tuyển hơn 25.000 lao động, trong đó gần 22.000 là lao động phổ thông, chủ yếu ở các ngành may mặc, giày da, chế biến thực phẩm, điện tử.

Tương tự, thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM, cho biết ngay sau Tết đã có 978 lượt doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng với hơn 36.807 vị trí. Nhu cầu tập trung ở nhóm lao động phổ thông và các ngành sử dụng nhiều nhân công như dệt may, điện – điện tử, bán hàng, dịch vụ, nhà hàng – khách sạn.

Theo bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM, tuyển lao động ngày càng khó bởi nhiều địa phương đã phát triển khu công nghiệp, tạo việc làm ngay tại chỗ. Người lao động ưu tiên làm gần nhà thay vì lên TP HCM thuê trọ. Một bộ phận lao động trẻ có xu hướng tìm công việc linh hoạt, tự do hơn thay vì làm cố định 8 tiếng trong nhà máy.

Công nhân điều khiển máy cắt tự động ở nhà máy PPJ-Wiser. Ảnh: Lê Tuyết

Để thu hút lao động các nhà máy mở rộng kênh tuyển dụng, tăng thưởng thu hút, thưởng giới thiệu nội bộ, nâng thu nhập thực tế và xây dựng môi trường làm việc ổn định... Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM thường xuyên tổ chức các ngày hội việc làm trực tuyến lẫn trực tiếp, kết nối lao động. Tuy nhiên, về dài hạn, thị trường lao động đang chuyển từ chú trọng số lượng sang chất lượng. Theo bà Thục, doanh nghiệp buộc phải đầu tư vào đào tạo, nâng kỹ năng và cải thiện phúc lợi để giữ chân lao động.

Trong khi đó, Giám đốc nhà máy PPJ-Wiser Lâm Thị Ngọc Hà cho rằng để đối phó với tình trạng thiếu hụt lao động, nhiều năm qua, nhà máy ứng dụng công nghệ vào nhiều khâu sản xuất. Ví dụ như cắt, đóng nút... máy tự động được trang bị, nhân công các bộ phận này ít đi, năng suất tăng lên. Trong năm nay, nhà máy tiếp tục tự động hóa nhiều khâu để giảm áp lực tuyển dụng.

Lê Tuyết