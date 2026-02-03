Nha khoa Phương Sen đầu tư hệ thống implant đồng bộ

Với định hướng chuyên sâu về cấy ghép implant và răng sứ, nha khoa Phương Sen đầu tư đồng bộ hệ thống điều trị, thực hiện thành công nhiều ca mất răng, tiêu xương phức tạp.

Phòng khám đầu tư đồng bộ từ không gian, phòng phẫu thuật, trang thiết bị đến quy trình điều trị, nhằm nâng cao tính chính xác, an toàn cho khách hàng. Đầu tiên, không gian phòng chờ được bố trí giường salon cùng ghế massage, điều hòa tản nhiệt, thiết kế theo hướng riêng tư và tiện nghi để khách hàng nghỉ ngơi.

Tiếp đó, khu vực điều trị chung các vấn đề nền tảng như thăm khám, vệ sinh răng, chẩn đoán tổng quát được bố trí hệ thống ghế khám nha khoa thông minh tích hợp dàn máy khoan, hút, đèn led cùng khay vật dụng thăm khám chuyên dụng đã tiệt trùng.

Hệ thống ghế khám của phòng điều trị tổng quát. Ảnh: Nha khoa Phương Sen

Tại phòng tư vấn riêng, các bác sĩ sẽ trực tiếp thăm khám, phân tích tình trạng xương hàm, lên phương án điều trị và sắp xếp thời gian phù hợp với lịch trình và mong muốn của khách. Các ca cấy ghép implant được thực hiện trong phòng phẫu thuật chuyên biệt, bên cạnh đó máy cắm implant điều chỉnh chính xác tốc độ khoan, lực xoắn và độ sâu đặt trụ, đảm bảo implant đạt độ ổn định tối ưu.

Đối với các chỉ định ghép xương, máy quay ly tâm được sử dụng để tạo chế phẩm sinh học, thúc đẩy quá trình hình thành xương và lành thương mô mềm. Toàn bộ dụng cụ phẫu thuật được xử lý bằng hệ thống tiệt trùng đạt chuẩn y khoa.

Theo đại diện nha khoa Phương Sen, đơn vị sử dụng trụ implant từ các thương hiệu lớn, khách hàng có thể kiểm tra thông tin và tem chính hãng trong quá trình tư vấn. Tương tự, chất liệu sứ sử dụng để phục hình cũng có xuất xứ rõ ràng. Nha khoa đồng thời tư vấn dáng cùng màu sắc răng sứ theo tỷ lệ gương mặt và các răng thật.

Đặc biệt, với định hướng phát triển implant chuyên sâu, phòng khám sở hữu trang thiết bị hiện đại hỗ trợ hiệu quả quá trình cấy ghép implant.

Trang thiết bị hiện đại hỗ trợ quá trình trồng răng implant. Ảnh: Nha khoa Phương Sen

Đơn cử, ghế khám thông minh tích hợp bộ dụng cụ tay khoan, hút, thổi khí, bộ khay dụng cụ cùng hệ thống đèn LED và màn hình chiếu phục vụ quá trình thăm khám toàn diện. Bên cạnh đó là trang thiết bị cấy ghép implant như máy quay ly tâm, hệ thống máy CT, Xquang cầm tay quay cận chóp, ghế khám tích hợp, máy tiệt trùng, scan 3D, máy CAD/CAM, máy hấp.

Ngoài ra, phòng khám còn đầu tư hệ thống phòng phẫu thuật tiêu chuẩn theo yêu cầu cấy ghép implant hiện đại tích hợp cảm ứng và bố trí dẫn nước nhịp nhàng. Trong trường hợp tình trạng xương hàm không đạt điều kiện phải tiến hành ghép xương, máy quay ly tâm có thể bóc tách tạo ra chế phẩm sinh học an toàn, hạn chế đào thải.

Ghế khám điều trị đơn hiện đại tại phòng khám. Ảnh: Nha khoa Phương Sen

Đội ngũ bác sĩ tại nha khoa Phương Sen được đào tạo chuyên ngành Răng Hàm Mặt tại các trường đại học y dược lớn trong nước, có nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm lâm sàng nhiều năm. Ngoài ra, các bác sĩ thường xuyên tham gia các khóa đào tạo, hội thảo chuyên sâu về cấy ghép implant và phục hình răng sứ nhằm cập nhật kỹ thuật điều trị mới.

Thế Đan