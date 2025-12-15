Nha khoa Parkview ra mắt labo phục vụ kiều bào

Parkview Dental ra mắt hệ thống labo nội bộ, rút ngắn thời gian bọc sứ còn một, hai ngày, thuận tiện cho kiều bào và du khách cần điều trị răng trong thời gian ngắn.

Trước đây, quy trình bọc sứ thẩm mỹ thường mất 5 - 7 ngày do phải chờ thiết kế và chế tác. Tại Nha khoa Parkview Dental, thời gian này rút xuống còn một, hai ngày nhờ hệ thống phòng labo đặt ngay trong trung tâm cùng đội ngũ kỹ thuật viên túc trực cả ngày. Sự chủ động này nhằm mang đến lựa chọn thuận tiện cho khách du lịch và kiều bào về nước ngắn ngày.

Bác sĩ thăm khám răng cho bệnh nhân. Ảnh: Parkview

Cụ thể, thay vì phải gửi mẫu hàm đến đơn vị trung gian và chờ vận chuyển, các công đoạn từ thiết kế, đắp sứ đến nung kết đều được thực hiện ngay tại chỗ. Phòng labo tiêu chuẩn do đơn vị đầu tư giúp tối ưu toàn bộ quy trình, đảm bảo tính chủ động về chất lượng và tiến độ - yếu tố quan trọng với khách hàng có quỹ thời gian hạn chế.

Đội ngũ kỹ thuật viên tay nghề cao làm việc liên tục, cho phép xử lý nhanh các yêu cầu chỉnh màu hoặc điều chỉnh hình dáng răng trong vài chục phút. Đặc biệt, đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề túc trực sẵn sàng làm việc liên tục để đáp ứng tiến độ.

Phòng labo chuyên biệt tại nha khoa Parkview Dental. Ảnh: Parkview

Với quy trình khép kín nhờ labo tại chỗ, Parkview Dental trở thành lựa chọn phù hợp cho Việt kiều về nước ngắn ngày hoặc khách du lịch muốn kết hợp chăm sóc răng miệng. Chỉ trong một, hai ngày, khách hàng có thể hoàn thiện quy trình bọc sứ thẩm mỹ mà không ảnh hưởng nhiều đến lịch trình cá nhân.

Để tăng tính an tâm cho khách từ xa, nha khoa Parkview dental cho biết, đơn vị tuân thủ quy định pháp lý và áp dụng quy trình điều trị theo tiêu chuẩn y khoa. Khách hàng được chụp CT 3D miễn phí để khảo sát cấu trúc xương hàm toàn diện, giúp bác sĩ đưa ra phác đồ chính xác và giảm rủi ro so với các phương pháp chẩn đoán truyền thống.

Khách hàng Parkview sau khi chỉnh nha. Ảnh: Parkview

Song song với chất lượng điều trị, phòng khám chú trọng nâng cao trải nghiệm khách hàng. Phòng khám hỗ trợ xe đưa đón liên tỉnh cho các ca chuyên sâu, giúp khách ở xa, đặc biệt là kiều bào tiết kiệm thời gian di chuyển và yên tâm hơn trong suốt quá trình điều trị.

"Sự kết hợp giữa labo chuyên biệt và quy trình chăm sóc toàn diện tạo nên mô hình điều trị nhanh, chính xác, thuận tiện. Khách hàng có thể chỉnh sửa màu sắc, dáng răng nhanh dưới sự phối hợp trực tiếp giữa bác sĩ và kỹ thuật viên. Quy trình này giảm thiểu rủi ro, tăng độ chính xác và mang đến kết quả thẩm mỹ cao trong thời gian ngắn", đại diện Parkview cho hay.

Thế Đan