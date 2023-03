Nha khoa Nikko ứng dụng công nghệ trồng răng implant vít trong vít

Công nghệ Smart Implant Go giúp rút ngắn thời gian phục hình, dễ dàng chỉnh sửa mà không ảnh hưởng đến trụ implant hay răng kế cận.

Nha khoa Nikko đã đầu tư công nghệ trồng răng vít trong vít - Smart Implant Go (SIG) từ Nhật Bản. Đây là công nghệ bắt vít thế hệ mới với 5 bộ phận: trụ Implant (trụ Titanium), abutment (khớp nối), Ticylinder (lõi răng), răng và vít SEC Titanium.

Công nghệ trồng răng Smart Implant Go phù hợp với những đối tượng có nhu cầu phục hình răng. Ảnh: Nha khoa Nikko

Theo Nha khoa Nikko, công nghệ trồng răng Smart Implant Go có trụ implant sẽ được kết nối với khớp abutment bằng hệ thống vít thứ nhất. Còn răng và khớp abutment được kết nối bằng hệ thống vít thứ hai. Quy trình nay sẽ tạo nên các mắt xích liên kết giúp thuận tiện khi phục hình, dễ dàng tháo lắp. Ngoài ra, bác sĩ thực hiện có thể chỉnh sửa khi răng bi hư, sứt mẻ trong quá trình sử dụng mà không ảnh hưởng đến trụ implant hay răng kế cận.

Bên cạnh đó, công nghệ mới cũng sẽ phù hợp với những đối tượng có nhu cầu phục hình răng đã mất. Sau khi hoàn tất quá trình trồng răng, người sử dụng dịch vụ có thể ăn nhai các món ăn cứng, giòn, dai, dẻo như răng bình thường.

Khách hàng được trực tiếp kiểm tra mã vạch, nguồn gốc của trụ implant trước khi cấy ghép. Ảnh: Nha khoa Nikko

Ngoài những ưu điểm trên, công nghệ Smart Implant Go còn có khả năng khắc phục nhược điểm của công nghệ phục hình implant truyền thống như:

Không sử dụng chất gắn kết (Cement): Công nghệ truyền thống sử dụng chất gắn kết để kết dính 3 bộ phận: trụ implant, khớp nối và răng với nhau. Do đó, bác sĩ thực hiện sẽ khó điều tiết liều lượng chất gắn kết; gây ảnh hưởng đến chất lượng cũng như độ bền của răng. Trong khi đó, công nghệ Smart Implant Go không sử dụng chất gắn kết mà thay thế bằng hệ thống vít kép. Điều này giải quyết được rủi ro viêm nhiễm, đào thải trụ sau cấy do thừa chất gắn kết.

Rút ngắn thời gian thực hiện: Nhờ hệ thống các mắt xích liên kết, việc phục hình răng implant bằng công nghệ mới sẽ giúp người dùng rút ngắn thời gian phục hình và có được chức năng ăn nhai hơn so với cách gắn implant truyền thống.

Nhân viên Nha khoa Nikko tư vấn về công nghệ trồng răng mới cho người muốn thực hiện dịch vụ. Ảnh: Nha khoa Nikko

Nha khoa Nikko hoạt động với mục tiêu mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng và khôi phục ăn nhai cho người dân tại Việt Nam. Thăm khám tại nha khoa Nikko, mỗi người sẽ được trải nghiệm công nghệ 3D CT Cone Beam mô tả chính xác tình trạng răng hàm mặt. Đồng thời, các bác sĩ cũng sẽ tiến hành kiểm tra, sàng lọc sức khoẻ chi tiết và lên phác đồ hội chẩn phù hợp với từng trường hợp.

"Chúng tôi cam kết xây dựng dịch vụ dựa trên nhu cầu và tình trạng của người sử dụng. Do đó, mỗi khách hàng khi điều trị tại đây đều nắm rõ thông tin chi tiết, rõ ràng, minh bạch về tình trạng răng của mình", đại diện Nha khoa Nikko nói thêm.

Thanh Hoa