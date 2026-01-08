Nha khoa Kim 'may đo' răng sứ bằng dữ liệu số

Nha khoa Kim số hóa quy trình làm răng sứ, từ thăm khám, scan lấy dấu, chế tác Labo nội bộ đến vô trùng dụng cụ, khách có thể nhìn thấy trực tiếp.

Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Nam - Chủ tịch Nha khoa Kim, nhu cầu thẩm mỹ răng đang chuyển dịch mạnh. 5 năm trước, một bộ răng sứ chuẩn đẹp nằm ở độ trắng sáng nổi bật, sang 2026 được thay thế bằng khái niệm "cá nhân hóa". Hiện giới doanh nhân, nhân viên văn phòng - nhóm khách khó tính nhất - tìm kiếm một nụ cười vừa đẹp, vừa tôn khí chất riêng, hài hòa đường nét gương mặt.

Trường hợp dán sứ veneer, chú trọng độ bóng tự nhiên, hài hòa khuôn mặt. Ảnh: Nha khoa Kim

Thực tế, nỗi lo lớn nhất của nhiều người khi quyết định làm răng sứ không đơn thuần là sức khỏe (ê buốt, viêm lợi), mà còn ở yếu tố thẩm mỹ: răng kém tự nhiên, màu đục, cảm giác như răng giả. Để giải bài toán kép này, 30 cơ sở tại Nha khoa Kim, điển hình là chi nhánh Đống Đa Hà Nội, chọn hướng "ứng dụng công nghệ để kiến tạo vẻ đẹp bền vững".

Thay vì "ước lượng" cảm tính, nơi đây lập quy trình thiết kế dáng răng, độ khít sát đến khớp cắn trên hệ thống dữ liệu, với sự hậu thuẫn của 300 ghế nha, hơn 100 máy scan 3D, 30 máy CT Cone Beam, khoảng 30 máy cấy ghép implant, Robot X-Guide hay kính hiển vi nha khoa.

Bác sĩ bọc răng sứ thẩm mỹ, kiểm soát đường hoàn tất bằng kính hiển vi nha khoa. Ảnh: Nha khoa Kim

Ban lãnh đạo nha khoa Kim đầu tư Labo chế tác răng sứ, mặt dán sứ veneer kỹ thuật số hơn 2.000 m2, đạt ISO 13485:2016 và kiểm soát chặt vật liệu chính hãng. Theo đại diện đơn vị, quy trình không qua trung gian có thể rút ngắn thời gian hoàn tất xuống còn 8 giờ, tối ưu chi phí từ gốc, đồng thời đảm bảo kết quả ổn định, lâu dài.

Đơn vị số hóa toàn bộ hồ sơ điều trị và quản lý tập trung, cho phép mọi người theo dõi lộ trình bọc răng sứ qua Mini App. Thay vì phụ thuộc vào tư vấn miệng hay giấy tờ rời rạc, khách có thể xem trực tiếp, lưu trữ phim X-quang, file scan 3D trước khi mài răng, bản thiết kế răng sứ cá nhân hóa theo khuôn mặt lẫn kế hoạch điều trị, ảnh trước - sau phục hình.

Cũng theo Chủ tịch Hữu Nam, hóa đơn điện tử cùng lịch sử thanh toán được tích hợp trên app nhằm minh bạch chi phí. Cùng với đó, thẻ bảo hành răng sứ điện tử, toa thuốc và hướng dẫn chăm sóc sau phục hình đóng vai trò như "trợ lý nha khoa" cho từng cá nhân.

Song song, hệ thống ERP đóng vai trò "mạch dữ liệu" kết nối bác sĩ - điều dưỡng - labo - vận hành, cho phép kiểm soát tập trung dữ liệu thiết kế, vật liệu lẫn tiến độ phục hình.

"Nhờ quy trình trên, toàn bộ dữ liệu scan răng, thiết kế răng sứ, vật liệu sử dụng và tiến độ labo được kiểm soát tập trung, có thể giảm thiểu sai sót trong phục hình - yếu tố quyết định độ khít sát, bền chắc lâu dài cùng tính thẩm mỹ của răng sứ", bác sĩ Hữu Nam phân tích.

Đại diện đơn vị đề cao yếu tố "kết hợp thẩm mỹ tinh tế, vật liệu chính hãng và hệ sinh thái công nghệ đồng bộ - từ Mini App, hệ thống ERP, trang thiết bị đến Labo chế tác riêng". Ảnh: Nha khoa Kim

Bên cạnh niềng răng và Implant, răng sứ được xác định là một trong những mũi nhọn của hệ thống. Hiện đơn vị là đối tác toàn cầu của Harvard Business School, nhận vốn đầu tư từ Temasek (Quỹ của Chính phủ Singapore) và đoạt giải Y khoa Việt Nam 2024.

Giữa tháng 11, Sở Y tế TP HCM công bố kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng 156 phòng khám răng hàm mặt trên địa bàn. Hệ thống Nha khoa Kim chiếm toàn bộ 12 vị trí đầu, dao động 3,51- 4,07 điểm trên thang 5, đánh dấu lần thứ 10 liên tiếp đạt thành tích này.

"Kết quả đánh giá từ Sở Y tế TP HCM ghi nhận khả năng kiểm soát chất lượng đồng bộ và trải nghiệm khách hàng nhất quán trên quy mô toàn hệ thống. Chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh chiến lược lấy công nghệ làm nền tảng, đưa dịch vụ răng sứ Việt tiệm cận loạt tiêu chuẩn khắt khe trên thế giới", Chủ tịch Nguyễn Hữu Nam nói thêm.

