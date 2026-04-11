Nha khoa Kim áp dụng quy trình số hóa toàn diện răng sứ

Nha khoa Kim ứng dụng quy trình số hóa, từ Scan 3D đến CAD/CAM, chế tác răng sứ với độ chính xác cao nhằm mang lại nụ cười khỏe đẹp cho khách.

Trước sự đa dạng của thị trường răng sứ, nhiều khách hàng băn khoăn, khó phân biệt đặc tính, tác dụng từng loại. Chọn vật liệu kém chất lượng có thể dẫn đến vấn đề răng miệng như viêm nướu, hôi miệng, ảnh hưởng sức khỏe lâu dài.

Theo đại diện Nha khoa Kim, hiện xu hướng thẩm mỹ nụ cười dần dịch chuyển từ tiêu chí "đẹp nhưng rẻ" sang "đẹp, lành tính, bền vững". Sự thay đổi này cho thấy tầm quan trọng của các dòng răng sứ chất lượng cao và vị thế của những hệ thống nha khoa uy tín, đầu tư chuyên môn bài bản.

Hiện Nha khoa Kim áp dụng quy trình số hóa toàn diện. Thay vì lấy dấu răng thủ công, công nghệ Scan 3D ghi lại chính xác cấu trúc sau 30 giây. Dữ liệu được chuyển tức thì lên hệ thống quản trị ERP, tạo sự kết nối đồng bộ giữa bác sĩ và kỹ thuật viên.

"Mỗi chiếc răng sứ được tính toán kỹ lưỡng và chế tác theo tỷ lệ cá nhân hóa, từ đó tạo nụ cười đạt chuẩn tỷ lệ vàng", người đại diện cho hay.

Tại Nha khoa Kim, công nghệ CAD/CAM được xác định là "trái tim" của quy trình chế tác. Mỗi mão răng sứ được mô phỏng trên không gian 3D và cắt nguyên khối từ phôi sứ chính hãng. "Việc tự động hóa này loại trừ rủi ro nhiễm tạp chất. Độ khít sát cao giúp bảo tồn răng gốc, chặn khe hở - nơi vi khuẩn tấn công gây viêm nhiễm", người đại diện lý giải.

Đơn vị ứng dụng công nghệ CAD/CAM vào sản xuất răng sứ, cắt nguyên khối từ phôi sứ chính hãng nhằm loại bỏ rủi ro lẫn tạp chất. Ảnh: Nha khoa Kim

Đại diện nha khoa cho biết ban lãnh đạo đầu tư hệ thống Labo răng sứ độc quyền hơn 2.000 m2, qua đó thể hiện cam kết "chính hãng, đảm bảo sức khỏe". Nhờ không qua bất kỳ trung gian nào, đơn vị có thể chủ động kiểm soát 100% nguồn gốc vật liệu đầu vào.

Cụ thể, quy trình chế tác được giám sát nghiêm ngặt, đảm bảo mọi chiếc răng sứ ra đời đều là nguyên bản, không tồn dư hóa chất. Khách hàng vừa tối ưu hóa chi phí khi loại bỏ bên thứ ba, vừa tự kiểm tra quá trình sản xuất tại Labo để an tâm. "Với công đoạn khép kín này, một ca răng sứ sạch có thể hoàn thiện sau 8 giờ, phù hợp với người bận rộn nhưng yêu cầu cao về chất lượng, người đại diện cho hay.

Trường hợp dán sứ Veneer. Ảnh: Nha khoa Kim

"Chúng tôi đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Quy trình phục hình dựa trên nền tảng kỹ thuật số khép kín, đảm bảo thành phẩm răng sứ sạch, vô trùng, không chứa tạp chất gây kích ứng nào cho nướu và lợi", người đại diện nói.

Không chỉ vật liệu chính hãng, đơn vị đầu tư công nghệ cao và chú trọng năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ. Kỹ thuật xâm lấn tối thiểu được áp dụng nhằm bảo vệ tối đa răng gốc. Mọi thao tác đều tuân thủ quy chuẩn vô trùng của Bộ Y tế.

Bên cạnh niềng răng và Implant, hệ thống xác định răng sứ là một trong những mũi nhọn. Nha khoa Kim nâng tầm năng lực chuyên sâu nhờ sự đầu tư của quỹ ABC Impact (do Temasek, Temasek Trust từ Singapore quản lý) và hợp tác Harvard Business School. Năm 2024, đơn vị được Sở Y tế TP HCM vinh danh hạng mục "Y tế thông minh" tại giải "Thành tựu Y khoa Việt Nam".

Đơn vị là đối tác toàn cầu của Đại học Harvard trong chương trình Field Global Immersion. Ảnh: Nha khoa Kim

Trước đó cuối tháng 12/2025, Sở Y tế TP HCM kiểm tra chất lượng 156 phòng khám răng hàm mặt trên địa bàn theo kế hoạch số 13524/KH-SYT, bám sát 15 tiêu chí gồm: năng lực chuyên môn, tuân thủ danh mục kỹ thuật, an toàn y tế... Theo bảng xếp hạng, hệ thống Nha khoa Kim chiếm 14 vị trí đầu, đạt 3,8- 4,07 trên thang điểm 5, đánh dấu 13 lần liên tiếp đứng đầu danh sách này.

"Trong xu thế thẩm mỹ hiện đại, cái đẹp phải bắt nguồn từ sự an toàn. Chọn hệ thống nha khoa làm chủ công nghệ chế tác, minh bạch về vật liệu, không tồn dư hóa chất... là cách sở hữu nụ cười rạng rỡ, đồng thời là khoản đầu tư xứng đáng cho sức khỏe dài lâu", đại diện chuyên môn Nha khoa Kim nói thêm.

